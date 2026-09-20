Crimen y Justicia

"No aguantó la presión": la llamada en burla que hizo uno de los presos que planeaba matar a la fiscal que lo detuvo

Martín Rettori y Ariel Libertini fueron aprehendidos este viernes en dos penales bonaerenses luego de que los descubrieran ideando un plan para vengarse de María Paula Hertrig, de la UFI de Boulogne. La investigación está a cargo del fiscal Patricio Ferrari

“No aguantó la presión”: la llamada en burla que hizo uno de los presos que planeaba matar a la fiscal que lo detuvo
Guardar

“¿Hablo con Espert? Luis Espert no bancó la presión. Como la fiscal, que renunció”. Con esa frase, en tono de burla, Martín Darío Rettori se refería a la fiscal María Paula Hertrig en una de las llamadas que realizó desde la Unidad Carcelaria Nº 31 de Florencio Varela, donde estaba detenido y desde la cual, según la investigación, planeaba matarla.

El audio corresponde a uno de los llamados que hizo el sospechoso después de que Hertrig se apartara de la causa, el 25 de agosto de 2025, al descubrir en un teléfono secuestrado mensajes en los que él y su cómplice, Ariel Libertini, diseñaban un plan para atentar contra su vida. La mención a Espert alude al entonces diputado de La Libertad Avanza que renunció a su candidatura legislativa tras quedar envuelto en un escándalo por sus vínculos con un empresario procesado por narcotráfico en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Los dichos de la llamadas fueron recuperados en el marco de las tareas de investigación ordenadas por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien tomó el expediente tras la denuncia y ordenó intervenir las líneas de los imputados durante meses. Las escuchas, analizadas por personal de la fiscalía y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), no se limitaron a ese audio: a lo largo de la investigación los equipos registraron múltiples comunicaciones desde los penales que permitieron reconstruir el alcance del plan.

Dos capturas de pantalla de un chat con la aplicación ChatGPT sobre preguntas relativas a la fiscal María Paula Hertrig
Capturas de pantalla registran las consultas realizadas a una herramienta de inteligencia artificial para obtener información y fotos de la fiscal María Paula Hertrig

En otra llamada interceptada, Rettori describía lo ocurrido: “Mi causa. La fiscal se recusó cuando abrió el teléfono”. En otro fragmento, ante una voz masculina no identificada que afirmaba “nosotros somos mafia y en la calle te agarramos a recontra tiro”, respondió: “Preguntame. Le mando a cagar a balazos a la casa”.

PUBLICIDAD

Las pruebas se sumaron a los chats que los presos mantenían con ChatGPT, recuperados durante el análisis forense de un iPhone registrado a nombre de la hija de Rettori. En esas conversaciones, le pedían al sistema de inteligencia artificial una foto de Hertrig e información sobre ella, su vida personal, sus movimientos y su familia. La instrucción judicial concluyó que las consultas fueron hechas a pedido del propio imputado.

Con ese caudal de pruebas, Ferrari solicitó allanar las celdas de ambos sospechosos. El operativo se realizó este viernes en forma simultánea en los dos penales y concluyó con el secuestro de tres celulares y la aprehensión de Rettori y Libertini.

Un hombre con el rostro pixelado se encuentra de pie junto a un policía de espaldas con una chaqueta que tiene las siglas DDI
Uno de los detenidos acusados de planear matar a una fiscal de San Isidro

Con las pruebas reunidas durante las escuchas, el juez Ricardo Costa, titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de San Isidro, libró órdenes de allanamiento y secuestro en las unidades penitenciarias donde ambos imputados estaban alojados. Los procedimientos se ejecutaron de forma simultánea este viernes.

En la Unidad Carcelaria Nº 21 de Campana, donde estaba Libertini, incautaron dos celulares y procedieron a su aprehensión. En la UC Nº 31 de Florencio Varela de Máxima Seguridad, donde se encontraba Rettori, secuestraron un tercer dispositivo y también lo detuvieron. En total, tres teléfonos quedaron en poder de la instrucción como prueba.

Las amenazas

El caso tuvo origen en agosto de 2025, cuando Hertrig, agente fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Boulogne, llevaba adelante una causa por robo agravado y asociación ilícita contra una banda dedicada a entraderas y escruches en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de esa investigación, había logrado la detención de los dos líderes del grupo: Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47.

Un agente con una chaqueta que dice DDI permanece de espaldas junto a un hombre con el rostro pixelado frente a una pared
El otro de los sospechosos aprehendidos

Al revisar uno de los teléfonos secuestrados en esa misma causa, la fiscal encontró mensajes en los que ambos internos coordinaban un plan para matarla. Las comunicaciones incluían fotografías de su domicilio, los números de teléfono de ella, de su pareja y de su padre, y datos sobre los vehículos que usaba.

En uno de los audios, Rettori era explícito: “O le mando a la casa una corona de muerto o, cuando sale, tiene una CRV o un 208, cuando sale con uno de esos dos la hago cagar a balazos”, según supo Infobae de fuentes del caso.

El 25 de agosto de 2025, Hertrig se excusó de la causa y solicitó que la conducta fuera investigada como instigación a cometer homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

Temas Relacionados

San IsidroAmenazas de muerteIntento de homicidioÚltimas noticiasFiscal Patricio Ferrari

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Villa Lugano: detuvieron a un hombre con pedido de captura internacional por abuso sexual y corrupción de menores

El sospechoso, un argentino de 36 años, era buscado por la Justicia bonaerense en una causa por abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y corrupción de menores agravada. Fue identificado durante un procedimiento policial de rutina

Villa Lugano: detuvieron a un hombre con pedido de captura internacional por abuso sexual y corrupción de menores

Su pareja le quemó el 80% del cuerpo: tras semanas internado en Chaco recibió el alta y esperan su declaración

El hombre permaneció internado desde el 24 de agosto por quemaduras de extrema gravedad y ahora se prevé que aporte su versión ante la Fiscalía

Su pareja le quemó el 80% del cuerpo: tras semanas internado en Chaco recibió el alta y esperan su declaración

Reportes de Estados Unidos activaron una investigación por divulgación de contenido de abuso sexual infantil en Santa Cruz

Buscan establecer si los equipos secuestrados contienen elementos relacionados con la presunta tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil. Hay una persona que quedó a disposición de la Justicia

Reportes de Estados Unidos activaron una investigación por divulgación de contenido de abuso sexual infantil en Santa Cruz

Robaban camionetas en Tucumán y las trasladaban a Bolivia: investigan una banda y ya hay tres imputados

Tres personas fueron imputadas por una presunta asociación ilícita. La investigación apunta a una organización que habría usado vehículos de apoyo, puntos de recepción y traslados

Robaban camionetas en Tucumán y las trasladaban a Bolivia: investigan una banda y ya hay tres imputados

Asesinaron a un adolescente de 14 años en Rosario: estaba en la vía pública con una herida de bala en el tórax

El cuerpo de Ian Guevera fue encontrado tras un llamado al 911 en una calle cerca de la avenida San Martín. En el lugar secuestraron una vaina de 9 milímetros, un cartucho calibre .22 y un teléfono

Asesinaron a un adolescente de 14 años en Rosario: estaba en la vía pública con una herida de bala en el tórax

DEPORTES

Un ex jugador de la selección argentina fue acusado de escupir a un rival: la sanción que podría recibir tras ser investigado

Un ex jugador de la selección argentina fue acusado de escupir a un rival: la sanción que podría recibir tras ser investigado

El Inter Miami de Messi se enfrentará a San Diego FC por la MLS tras el título en la Campeones Cup: hora, TV y formaciones

La salvaje pelea entre dos pilotos de la NASCAR tras un incidente en una carrera: “Se me vino encima”

El video que recorre el mundo: una aplanadora de césped atropelló a una ex figura de la Premier League antes de un partido

Copa Davis: el dobles irá por el punto que le falta a Argentina contra Turquía para la clasificación a los Qualifiers 2027

TELESHOW

Carolina Kopelioff habló de Cautiva, la serie inspirada en un caso de abuso: “La mente no puede borrar algunas heridas”

Carolina Kopelioff habló de Cautiva, la serie inspirada en un caso de abuso: “La mente no puede borrar algunas heridas”

La voz que viajó del escenario al micrófono: Juan Balvín, el argentino detrás de grandes personajes

Paula Roth, una cantante entre Piazzolla y Charly García: “Son las músicas que me conectan con mi identidad”

Celeste Cid compartió el álbum de su viaje a Nueva York con Santiago Korovsky: rascacielos, teatro y moda callejera

Juana Viale descolocó a Juana Repetto con una llamativa consulta sobre la vida de Sebastián Graviotto: "¿Puedo preguntar?"

INFOBAE AMÉRICA

Madre de un recluta denuncia que el Ejército cubano archivó el caso de su hijo que murió hace 13 meses

Madre de un recluta denuncia que el Ejército cubano archivó el caso de su hijo que murió hace 13 meses

Colisionaron seis vehículos y murieron tres personas en Guatemala, dos de ellas se alistaban para su boda

Canasta básica llega a US$627 en Honduras y supera en más de US$100 el salario mínimo promedio

República Dominicana: Ministerio Público arresta a cirujano plástico condenado por homicidio involuntario de una paciente

“Que el silencio no sea olvido”: Colectivo denuncia desaparición forzada de opositor nicaragüense