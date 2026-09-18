Sociedad

Choque fatal sobre la Ruta Nacional 12 en Corrientes: tres personas murieron

El siniestro ocurrió este jueves, después de las 13, cerca del kilómetro 1225 en la localidad de Villa Olivari

Dos automóviles colisionados en una carretera junto a un cono de tránsito naranja y personal policial sobre el asfalto
Un choque frontal en la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 1.225 en Villa Olivari, dejó tres personas fallecidas. (El Litoral)
Guardar

Un choque frontal entre dos automóviles dejó un saldo de tres muertos el jueves en la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 1225, en la localidad de Villa Olivari, provincia de Corrientes.

La colisión ocurrió después de las 13, sobre el carril sur de la vía que conecta el interior provincial con la capital correntina. Uno de los vehículos era un Chevrolet Meriva de color gris, que, según informó el portal del diario Uno de Entre Ríos, se dirigía desde el interior de la provincia hacia la ciudad de Corrientes. Era conducido por Rafael Domínguez, de 79 años, domiciliado en Berón de Astrada, Corrientes. El hombre viajaba solo y fue hallado sin vida dentro del automóvil.

PUBLICIDAD

En sentido contrario, con dirección a la ciudad de Ituzaingó, circulaba un Chevrolet Cruze. El rodado era conducido por Diego Darío Almada, de 45 años, oriundo de Cerrito, Entre Ríos. Junto a él viajaba Milagros Agustina Marioni, de 25 años, quien tenía domicilio en Hernandarias, también en Entre Ríos. Ambos fallecieron en el lugar.

Los frentes de ambos vehículos quedaron totalmente destruidos, por lo que se solicitó la intervención de equipos especializados para retirar los cuerpos. El operativo contó con la participación del personal de Bomberos del BRIF y de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó y Villa Olivari.

PUBLICIDAD

Los equipos de emergencia realizaron las tareas de rescate en el lugar del choque. Una vez finalizada la extracción, los cuerpos fueron derivados a la morgue del Hospital Billinghurst, según informó la Policía provincial.

La causa se tramita con la intervención de la Unidad Fiscal en turno de Corrientes. Las diligencias buscan determinar las circunstancias previas y la mecánica del choque.

Las primeras pericias dispuestas por la Fiscalía plantearon, de manera preliminar, que el conductor del Meriva podría haber invadido el carril contrario. Sin embargo, esa posibilidad continúa bajo investigación y no fue establecida como una conclusión definitiva.

Un automóvil oscuro dañado sobre el césped al costado de una carretera, junto a un cono de tránsito naranja y vehículos en la vía
La Unidad Fiscal en turno de Corrientes investiga la mecánica del accidente y evalúa si el Chevrolet Meriva invadió el carril contrario. (El Litoral)

Días atrás, un impactante choque entre cuatro camiones dejó un fallecido, tres heridos y un escenario de destrucción sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del puente sobre el Arroyo Saladillo, en el tramo que une las localidades bonaerenses de 25 de Mayo y Saladillo. El siniestro ocurrió el martes a la tarde y dos de los vehículos terminaron precipitándose al vacío desde la estructura.

Según informaron medios locales, la magnitud del impacto desató un operativo de emergencia que involucró a organismos de ambas ciudades. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de 25 de Mayo y de Saladillo, Defensa Civil, personal de la Patrulla Rural y paramédicos del Hospital Posadas de Saladillo. Dado que el choque se produjo sobre uno de los extremos del puente, la intervención principal quedó bajo la jurisdicción de 25 de Mayo, aunque la magnitud del accidente requirió la participación de recursos de los dos municipios.

Las tres personas que resultaron heridas presentaban lesiones de distinta consideración y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Además, se rescató a un individuo que había caído al agua.

La complejidad del escenario se vio agravada por la diversidad de cargas que transportaban los cuatro vehículos: fertilizantes, pinturas y cereales. Parte de esos materiales terminó esparcida sobre la calzada, lo que sumó dificultades operativas al trabajo de los equipos de emergencia. Ninguna de las personas involucradas en el accidente sería oriunda de 25 de Mayo.

Mientras avanzaban las tareas de asistencia y rescate, la Ruta Provincial 51 permaneció totalmente cortada al tránsito en el sector del siniestro. El puente se convirtió en el punto central de un operativo extendido que mantuvo interrumpida la circulación entre ambas localidades durante el desarrollo de las tareas.

Las causas del choque aún no fueron determinadas y serán objeto de investigación. La Justicia deberá establecer cómo se produjo la colisión y qué factores llevaron a que dos de los camiones cayeran desde el puente.

Temas Relacionados

CorrientesAccidentes de tránsitochoquemuertosBomberos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno aumentó las prestaciones por discapacidad: de cuánto será la suba este mes

La medida oficial eleva las tarifas vigentes a partir de septiembre, según el IPC de agosto. Además, garantizaron la compensación adicional destinada a la región patagónica

El Gobierno aumentó las prestaciones por discapacidad: de cuánto será la suba este mes

Una serie de televisión, una consulta repetida y un nicho a explorar: la historia del primer servicio boutique de búsqueda de pareja

Axel Abulafia interpretó una serie de coincidencias como un estímulo para lanzarse a crear una firma de matchmaking: vio la serie “El amor de tu vida”, recibió dos consultas inesperadas e idénticas de sus primas y se sentó en un vuelo junto a un emprendedor holandés que lo orientó. El mercado de las aplicaciones de citas y las nuevas maneras de que la gente pueda “matchear” con gente

Una serie de televisión, una consulta repetida y un nicho a explorar: la historia del primer servicio boutique de búsqueda de pareja

El “otro” Discépolo: el dramaturgo que convirtió la risa amarga y los sueños rotos de los inmigrantes en teatro argentino

Armando Discépolo es considerado el creador del grotesco criollo. Entre conventillos, inmigrantes y fracasos, construyó una obra que dejó una huella en la cultura argentina. Nació el 18 de septiembre de 1887 en Buenos Aires

El “otro” Discépolo: el dramaturgo que convirtió la risa amarga y los sueños rotos de los inmigrantes en teatro argentino

A 20 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López: sus últimas horas, las pistas falsas y la provocación final de Etchecolatz

El 18 de septiembre de 2006, cuando planeaba asistir a los alegatos del juicio contra uno de los genocidas más notorios de la policía bonaerense, Jorge Julio López desapareció sin dejar rastros. Meses antes había brindado uno de los testimonios más contundentes y desgarradores sobre los crímenes cometidos por la dictadura. Dos décadas después, la causa sigue estancada

A 20 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López: sus últimas horas, las pistas falsas y la provocación final de Etchecolatz

Las mil vidas de una chica trans del conurbano: un intento de suicidio, el maltrato de su abuela y la salvación como drag queen

Milena contó su transición en el documental Soy ella de Cecilia Pinotti. La joven contó cómo fue su terapia hormonal y los dolores de la depilación definitiva de la cara

Las mil vidas de una chica trans del conurbano: un intento de suicidio, el maltrato de su abuela y la salvación como drag queen

DEPORTES

Se lo disputaron España y Argentina, lo señalaron como sucesor de Messi y hoy no tiene minutos en su club: el incómodo momento de Garnacho

Se lo disputaron España y Argentina, lo señalaron como sucesor de Messi y hoy no tiene minutos en su club: el incómodo momento de Garnacho

De pistolero a especialista de la F1 y seguir a Colapinto: las mejores anécdotas de Albert Fàbrega y el error que lo convirtió en meme

El cruce entre el esposo de Serena Williams y Sydney Sweeney por una crítica a la leyenda del tenis: “No es atleta”

Argentina superó las 100 medallas en el quinto día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

Nadia Podoroska volvió a ganar en San Pablo y alcanzó los cuartos de final de un torneo WTA después de dos años

TELESHOW

Gran Hermano Generación Dorada cerró con sus momentos más recordados y Sol Abraham levantó el trofeo de ganadora

Gran Hermano Generación Dorada cerró con sus momentos más recordados y Sol Abraham levantó el trofeo de ganadora

Elina Costantini reveló cómo nació su admiración por Frida Kahlo: “En homenaje a ella, a mi hija le puse ese nombre”

Mario Pergolini reveló la tajante decisión que tomó al ponerle límites a sus hijos: “Es muy difícil”

El conmovedor encuentro de Bandana con las participantes de Popstars: “Esta hermandad la van a llevar toda la vida”

Emilia Mernes impactó a sus seguidores con una sensual y elegante sesión de fotos: la llamativa reacción de Duki

INFOBAE AMÉRICA

Rusia renueva la Duma en medio de la guerra: manipulación estatal, oposición proscripta y un mecanismo para medir la lealtad a Putin

Rusia renueva la Duma en medio de la guerra: manipulación estatal, oposición proscripta y un mecanismo para medir la lealtad a Putin

Urnas bajo ocupación: por qué lo que se vote en el este y el sur de Ucrania no tendrá valor legal

Filipinas denunció que un buque del régimen chino embistió “deliberadamente” a una embarcación gubernamental en el mar de China Meridional

El precio del petróleo cae por tercer día consecutivo en medio de la incertidumbre en Ormuz y Bab el-Mandeb

El rey de Malasia concedió el arresto domiciliario al ex primer ministro Najib Razak