Choque fatal sobre la Ruta Nacional 12 en Corrientes: tres personas murieron

Un choque frontal en la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 1.225 en Villa Olivari, dejó tres personas fallecidas. (El Litoral)

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Un choque frontal entre dos automóviles dejó un saldo de tres muertos el jueves en la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 1225, en la localidad de Villa Olivari, provincia de Corrientes.

La colisión ocurrió después de las 13, sobre el carril sur de la vía que conecta el interior provincial con la capital correntina. Uno de los vehículos era un Chevrolet Meriva de color gris, que, según informó el portal del diario Uno de Entre Ríos, se dirigía desde el interior de la provincia hacia la ciudad de Corrientes. Era conducido por Rafael Domínguez, de 79 años, domiciliado en Berón de Astrada, Corrientes. El hombre viajaba solo y fue hallado sin vida dentro del automóvil.

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En sentido contrario, con dirección a la ciudad de Ituzaingó, circulaba un Chevrolet Cruze. El rodado era conducido por Diego Darío Almada, de 45 años, oriundo de Cerrito, Entre Ríos. Junto a él viajaba Milagros Agustina Marioni, de 25 años, quien tenía domicilio en Hernandarias, también en Entre Ríos. Ambos fallecieron en el lugar.

Los frentes de ambos vehículos quedaron totalmente destruidos, por lo que se solicitó la intervención de equipos especializados para retirar los cuerpos. El operativo contó con la participación del personal de Bomberos del BRIF y de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó y Villa Olivari.

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Los equipos de emergencia realizaron las tareas de rescate en el lugar del choque. Una vez finalizada la extracción, los cuerpos fueron derivados a la morgue del Hospital Billinghurst, según informó la Policía provincial.

La causa se tramita con la intervención de la Unidad Fiscal en turno de Corrientes. Las diligencias buscan determinar las circunstancias previas y la mecánica del choque.

Las primeras pericias dispuestas por la Fiscalía plantearon, de manera preliminar, que el conductor del Meriva podría haber invadido el carril contrario. Sin embargo, esa posibilidad continúa bajo investigación y no fue establecida como una conclusión definitiva.

La Unidad Fiscal en turno de Corrientes investiga la mecánica del accidente y evalúa si el Chevrolet Meriva invadió el carril contrario. (El Litoral)

Días atrás, un impactante choque entre cuatro camiones dejó un fallecido, tres heridos y un escenario de destrucción sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del puente sobre el Arroyo Saladillo, en el tramo que une las localidades bonaerenses de 25 de Mayo y Saladillo. El siniestro ocurrió el martes a la tarde y dos de los vehículos terminaron precipitándose al vacío desde la estructura.

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Según informaron medios locales, la magnitud del impacto desató un operativo de emergencia que involucró a organismos de ambas ciudades. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de 25 de Mayo y de Saladillo, Defensa Civil, personal de la Patrulla Rural y paramédicos del Hospital Posadas de Saladillo. Dado que el choque se produjo sobre uno de los extremos del puente, la intervención principal quedó bajo la jurisdicción de 25 de Mayo, aunque la magnitud del accidente requirió la participación de recursos de los dos municipios.

Las tres personas que resultaron heridas presentaban lesiones de distinta consideración y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Además, se rescató a un individuo que había caído al agua.

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La complejidad del escenario se vio agravada por la diversidad de cargas que transportaban los cuatro vehículos: fertilizantes, pinturas y cereales. Parte de esos materiales terminó esparcida sobre la calzada, lo que sumó dificultades operativas al trabajo de los equipos de emergencia. Ninguna de las personas involucradas en el accidente sería oriunda de 25 de Mayo.

Mientras avanzaban las tareas de asistencia y rescate, la Ruta Provincial 51 permaneció totalmente cortada al tránsito en el sector del siniestro. El puente se convirtió en el punto central de un operativo extendido que mantuvo interrumpida la circulación entre ambas localidades durante el desarrollo de las tareas.

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Las causas del choque aún no fueron determinadas y serán objeto de investigación. La Justicia deberá establecer cómo se produjo la colisión y qué factores llevaron a que dos de los camiones cayeran desde el puente.