Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 18 de septiembre

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El acuerdo automotriz con México sigue trabado y hay marcas que evalúan mandar a destruir partidas completas de vehículos Hace semanas que no hay contactos entre ambos Gobiernos. México no responde a las gestiones de la Argentina. El acuerdo se cayó el 19 de marzo y, desde entonces, importar implica pagar arancel del 35%

El Gobierno prevé un fuerte salto de las importaciones en 2027: cuánto crecerán y qué pasará con el superávit comercial El proyecto de Presupuesto anticipa un cambio de tendencia en las compras externas, mientras las exportaciones también aumentarían. Las proyecciones oficiales muestran cómo evolucionará el intercambio durante los próximos años

Nuevas dudas por los movimientos de fondos entre empresas de Mark Walter, el magnate con lazos en Argentina investigado en EEUU El empresario de EEUU quedó bajo la lupa por préstamos sospechosos entre sus empresas de seguros y otras firmas de su grupo. Para cubrir faltantes, ya tuvo que vender a Los Ángeles Lakers y su parte en Chelsea FC. El caso es seguido de cerca en la Argentina, por su conexión con financistas locales

La mora temprana en los créditos empezó a reducirse pero advierten que la normalización llevará tiempo Los atrasos menores a 90 días en el pago de las cuotas se desaceleraron, lo que anticipa una baja en la morosidad total. La regulación del BCRA, no obstante, requiere más tiempo para mejorar la condición de un deudor. El impacto de quienes están en situación 5