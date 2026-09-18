Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 18 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público se mantiene sin variantes, a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.531,98 para la veta y $1.480,41 para la compra.
Como era previsible, la menor oferta de dólares en esta época del año, cuando ya pasó la liquidación de la cosecha gruesa del sector agroexportador, llevó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a mantener un ritmo de compra en el mercado casi testimonial.
Este jueves, el Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que busca darle mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón ante un cambio de gestión. Si bien el Ministerio de Economía apuesta a que esto ayude a reactivar la economía y desarrolle el mercado de capitales, los especialistas tributarios son cautos respecto a la velocidad del ingreso de los recursos informales al circuito legal.
El Senado aprobó esta tarde el proyecto llamado Inocencia Fiscal II, que impulsó el gobierno de Javier Milei con el objetivo que los ahorristas saque dólares del colchón y los vuelquen al sistema para reactivar la economía y buscar el incentivar el mercado de capitales.
Escasas compras del BCRA
La autoridad monetaria compró el jueves USD 9 millones en el mercado spot -el 1,8% de la oferta privada- y las reservas internacionales brutas recortaron USD 184 millones, a USD 49.816 millones.
En el mercado mayorista se negociaron este jueves USD 496,3 millones en el segmento de contado, con un leve descenso de 3,50 pesos o 0,3% para la cotización mayorista del dólar, a 1.510 pesos.
El dólar blue, a 1.555 pesos
El dólar blue es negociado sin variantes este viernes a $1.555 para la venta. La divisa en el mercado informal opera al mismo valor de cierre de agosto. En 2026 experimenta un alza de 25 pesos o 1,6 por ciento.