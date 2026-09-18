Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 18 de septiembre

El billete al público sigue ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.555. El BCRA compró ayer USD 9 millones en el mercado

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13:20 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público se mantiene sin variantes, a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.531,98 para la veta y $1.480,41 para la compra.

13:20 hsHoy

El Banco Central redujo a mínimos la compra de reservas en septiembre para mantener estable el dólar

La participación en el mercado es prácticamente testimonial, mientras vende futuros y bonos ajustados al tipo de cambio oficial. Las reservas caen levemente en el mes

Las compras diarias de reservas cayeron por debajo de USD 10 millones en lo que va del mes. (Foto: Reuters)
Las compras diarias de reservas cayeron por debajo de USD 10 millones en lo que va del mes. (Foto: Reuters)

Como era previsible, la menor oferta de dólares en esta época del año, cuando ya pasó la liquidación de la cosecha gruesa del sector agroexportador, llevó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a mantener un ritmo de compra en el mercado casi testimonial.

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13:20 hsHoy

Inocencia Fiscal II: el Gobierno apuesta a los dólares del colchón para reactivar la economía, pero hay cautela entre los expertos

El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II. A la espera de la nueva reglamentación, los especialistas son cautelosos sobre la adhesión por parte de los contribuyentes y la reactivación que espera Economía

El Gobierno logró la sanción de Inocencia Fiscal II. (Foto: Ilustrativa Infobae)
El Gobierno logró la sanción de Inocencia Fiscal II. (Foto: Ilustrativa Infobae)

Este jueves, el Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que busca darle mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón ante un cambio de gestión. Si bien el Ministerio de Economía apuesta a que esto ayude a reactivar la economía y desarrolle el mercado de capitales, los especialistas tributarios son cautos respecto a la velocidad del ingreso de los recursos informales al circuito legal.

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13:19 hsHoy

Se aprobó Inocencia Fiscal II: 5 claves para entender la ley con la que el Gobierno busca sacar los dólares del colchón

La nueva redacción busca despejar las dudas que frenaban la exteriorización de ahorros bajo la ley vigente desde diciembre

Según datos de Economía, los argentinos tienen unos USD 170.000 millones fuera del circuito oficial. (Foto: REUTERS)
Según datos de Economía, los argentinos tienen unos USD 170.000 millones fuera del circuito oficial. (Foto: REUTERS)

El Senado aprobó esta tarde el proyecto llamado Inocencia Fiscal II, que impulsó el gobierno de Javier Milei con el objetivo que los ahorristas saque dólares del colchón y los vuelquen al sistema para reactivar la economía y buscar el incentivar el mercado de capitales.

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13:19 hsHoy

Escasas compras del BCRA

La autoridad monetaria compró el jueves USD 9 millones en el mercado spot -el 1,8% de la oferta privada- y las reservas internacionales brutas recortaron USD 184 millones, a USD 49.816 millones.

13:17 hsHoy

El dólar retomó la baja y se consolida como “ancla” cambiaria contra la inflación

La divisa cedió a $1.510 en el mercado mayorista con casi USD 500 millones operados. Al público siguió a $1.535 en el Banco Nación

En septiembre el dólar mayorista sube solo 1,50 peso o 0,1 por ciento.
En septiembre el dólar mayorista sube solo 1,50 peso o 0,1 por ciento.

En el mercado mayorista se negociaron este jueves USD 496,3 millones en el segmento de contado, con un leve descenso de 3,50 pesos o 0,3% para la cotización mayorista del dólar, a 1.510 pesos.

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13:17 hsHoy

El dólar blue, a 1.555 pesos

El dólar blue es negociado sin variantes este viernes a $1.555 para la venta. La divisa en el mercado informal opera al mismo valor de cierre de agosto. En 2026 experimenta un alza de 25 pesos o 1,6 por ciento.

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