El Salvador

Firpo cayó 3-0 ante Olimpia y El Salvador se queda sin representantes en la Copa Centroamericana 2026

Ni el esfuerzo de los aficionados usulutecos que viajaron a Honduras ni el regreso de piezas clave en el cuadro titular alcanzaron para salvar la noche. C.D. L.A. Firpo cayó 3-0 frente a Olimpia en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana

irpo volvió a tropezar ante Olimpia con un categórico 3-0, sentenciando una eliminación sin objeciones en la Copa Centroamericana y dejando la clasificación a la Concachampions a expensas de una dura serie de "Play-in" (Cortesía: @cdlafirpo_sv).
irpo volvió a tropezar ante Olimpia con un categórico 3-0, sentenciando una eliminación sin objeciones en la Copa Centroamericana y dejando la clasificación a la Concachampions a expensas de una dura serie de "Play-in" (Cortesía: @cdlafirpo_sv).
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La ilusión de una remontada épica duró muy poco para la afición pampera. La noche de ayer, jueves 17 de septiembre, el Club Deportivo Luis Ángel Firpo firmó su despedida de la Copa Centroamericana al caer derrotado 3-0 frente al Olimpia de Honduras en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Con este resultado, el equipo salvadoreño quedó eliminado de la pelea por el título con un contundente marcador global de 6-0, dejando de manera oficial a El Salvador sin ningún representante en las semifinales del torneo regional.

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El panorama para los usulutecos ya era extremadamente complejo desde antes del pitazo inicial. El partido de ida en San Salvador había dejado una losa muy pesada tras la victoria de los catrachos por 0-3.

Para avanzar o al menos forzar los tiempos extra, los dirigidos por el técnico costarricense Marvin Solano necesitaban ganar en suelo hondureño por una diferencia de tres goles. Una hazaña casi imposible ante un rival sólido que buscaba igualar el récord histórico de seis victorias consecutivas en la competencia.

El cuadro tricolor recuperó a piezas clave que estaban en duda por lesión, entre ellos el portero Felipe Amaya y el delantero Styven Vásquez, además del regreso del defensor central Lizandro Claros tras cumplir su sanción. Sin embargo, estas novedades no fueron suficientes para cambiar la historia sobre la cancha.

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Olimpia impuso su jerarquía de principio a fin y dejó al descubierto las imprecisiones de un Firpo que volvió a tropezar en instancias decisivas (Cortesía: @cdlafirpo_sv).
Olimpia impuso su jerarquía de principio a fin y dejó al descubierto las imprecisiones de un Firpo que volvió a tropezar en instancias decisivas (Cortesía: @cdlafirpo_sv).

Olimpia salió desde el primer segundo con la firme intención de liquidar cualquier intento de rebelión. Los leones hondureños impusieron un ritmo intenso, adueñándose de la pelota y aprovechando la desconexión del medio campo de Firpo. El conjunto pampero sufrió de forma constante en la salida, entregando balones por imprecisión y regalando espacios a un rival que no perdonó.

Poco antes de irse al descanso, a los 44 minutos, el árbitro sancionó un penal a favor de Firpo por una supuesta falta sobre Michel Mercado. La acción encendió por un instante la fe de la grada visitante, pero tras una nueva revisión en las pantallas del VAR, el colegiado corrigió su decisión al comprobar que el atacante colombiano-salvadoreño se había dejado caer.

En el complemento, el dominio del Olimpia se consolidó por completo. El equipo local apretó el acelerador y concretó dos anotaciones más para cerrar la goleada 3-0 de la noche y sellar el 6-0 definitivo en la eliminatoria. Olimpia avanzó a semifinales para medirse al Cartaginés de Costa Rica, confirmando de paso una racha histórica en el torneo.

Revive el espectacular gol de Edwin Rodríguez que selló la goleada del Club Olimpia sobre L.A. Firpo. Tras un pase largo fenomenal de Jorge Álvarez, Rodríguez encaró y definió con maestría para poner el 3-0 en el marcador.

La última oportunidad: el repechaje hacia la Concachampions

Con la caída de Firpo, el fútbol salvadoreño vuelve a tropezar en las rondas decisivas del área. La estadística sigue siendo fría y negativa para los clubes nacionales en fases de eliminación directa dentro de la Copa Centroamericana, registrando un balance desfavorable que refleja la distancia que aún separa a la liga local de otros proyectos de la región.

Sin embargo, el camino internacional no ha terminado del todo para el equipo taurino. La estructura del torneo otorga una segunda oportunidad a los cuatro clubes que cayeron en la fase de cuartos de final. Firpo disputará ahora una serie de “Play-in” o repechaje frente al Deportivo Saprissa de Costa Rica.

Esta eliminatoria de consolación es crucial, ya que otorgará uno de los dos últimos boletos disponibles para clasificar a la prestigiosa Copa de Campeones de la CONCACAF 2027.

Aunque el sueño del título centroamericano se haya esfumado en Tegucigalpa, los toros tendrán la obligación de dar la vuelta a la página rápidamente para pelear por ese pase internacional que salve el honor y mantenga con vida su presencia en el mapa del fútbol continental.

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