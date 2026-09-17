Crimen y Justicia

Un policía de Chubut recibió un año de prisión en suspenso tras ser condenado por abuso sexual

El fallo judicial declaró responsable al policía por un episodio ocurrido junto a la comisaría local y ordenó medidas de resguardo para la víctima durante 24 meses

Comisaría de Sarmiento (Google Maps)
Comisaría de Sarmiento (Google Maps)
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Una denuncia por conductas inapropiadas contra una agente policial, en inmediaciones de la Comisaría de Sarmiento, provincia de Chubut, derivó en la condena de un suboficial. La Justicia declaró culpable a Carlos Gustavos Perrota, de 50 años a un años, y lo condenaron a prisión de ejecución condicional por abuso sexual simple en contexto de violencia de género.

De acuerdo con la acusación llevada adelante por la procuradora Luciana Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi, el hecho ocurrió el 12 de abril de 2025 en el sector de la cuadra de la dependencia policial ubicada sobre las avenidas San Martín e Ingeniero Coronel, en Sarmiento. La causa fue impulsada por ambas representantes del Ministerio Público Fiscal y llegó a juicio, instancia en la que se analizó la responsabilidad penal del suboficial.

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El juez penal Alejandro Rosales impuso al suboficial una pena de un año de prisión en suspenso y el pago de las costas del proceso. La sentencia lo declaró autor penalmente responsable del delito previsto en el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal. La resolución también contempló las disposiciones de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral de las Mujeres y de la Ley XV N° 26, vinculada con la protección integral, la igualdad de oportunidades y la equidad de género.

Como parte de la condena, Perrota deberá cumplir reglas de conducta durante dos años. Tendrá que fijar domicilio e informar al Tribunal y al Ministerio Público Fiscal (MPF) cualquier cambio en el lugar donde resida. También deberá abstenerse de cometer nuevos delitos mientras se mantenga vigente ese período de control.

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La sentencia estableció la prohibición de tener contacto con la víctima por cualquier medio. La medida alcanza los encuentros personales, las comunicaciones mediante redes sociales y las gestiones realizadas a través de terceras personas. Además, el condenado no podrá acercarse a menos de 100 metros de la vivienda, el lugar de trabajo, los espacios de esparcimiento o los sitios que la denunciante frecuente de manera habitual u ocasional.

El incumplimiento de esa restricción podría configurar el delito de desobediencia, previsto en el artículo 239 del Código Penal. La disposición judicial incluye expresamente ese apercibimiento y busca evitar todo contacto o aproximación durante el plazo fijado por el Tribunal.

Rosales también ordenó la intervención del Cuerpo Interdisciplinario Forense local, que deberá determinar si Perrota necesita realizar un tratamiento psicoterapéutico. Entre las demás pautas, el suboficial deberá asistir a un curso de capacitación en violencia de género y presentarse cada cuatro meses ante el Cuerpo de Delegados de Control de la localidad.

El fallo condenó a Carlos Gustavo Perrota a un año de prisión en suspenso y le impuso reglas de conducta por dos años
El fallo condenó a Carlos Gustavo Perrota a un año de prisión en suspenso y le impuso reglas de conducta por dos años

Asimismo, deberá abstenerse de consumir estupefacientes y de ingerir bebidas alcohólicas en exceso. Estas obligaciones forman parte de las reglas impuestas junto con la pena en suspenso y serán objeto de seguimiento durante los dos años establecidos en la sentencia.

El magistrado no hizo lugar al pedido de inhabilitación perpetua formulado por la fiscalía. Explicó que, aunque el episodio se produjo en el sector de la cuadra de la Comisaría de Sarmiento, Perrota no prestaba servicios en esa dependencia al momento del hecho. Por ese motivo, entendió que no se configuraba la situación prevista por la agravante legal invocada por el MPF para aplicar esa pena accesoria.

La decisión no modificó la declaración de responsabilidad penal ni las reglas de conducta ordenadas para el condenado. El fallo dejó establecido que la pena principal será de un año de prisión en suspenso, con las restricciones de contacto y los controles fijados por el Tribunal.

Las personas que atraviesen situaciones de violencia de género o abuso sexual pueden realizar denuncias en la Comisaría de la Mujer, que atiende las 24 horas en Ormachea N° 15 —teléfono fijo (297) 489-2104 y celular de servicio (297) 624-5605—, o en la Fiscalía, ubicada en avenida Ingeniero Coronel N° 556 y disponible de lunes a viernes, de 7 a 13, en los teléfonos (297) 489-7676 y (297) 489-3716, además del celular de guardia (297) 413-6155.

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