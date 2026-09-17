El Salvador Travel Market 2026: representantes de 17 países se reúnen para impulsar nuevas oportunidades de negocio en el sector turístico

El Salvador Travel Market, inauguración del evento que contará con presencia de empresarios y promotores de turismo para incentivar la inversión y visita en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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Este miércoles 16 de septiembre se presentó oficialmente El Salvador Travel Market 2026, un encuentro que reunirá a empresarios turísticos, compradores internacionales, medios especializados y autoridades con el objetivo de generar nuevos acuerdos comerciales para el sector. La segunda edición del evento se extenderá hasta el 18 de septiembre y contará con representantes de 17 países.

La actividad es organizada por la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR), con el apoyo del Ministerio de Turismo y de la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR). Durante las jornadas previstas, el encuentro buscará conectar a empresas salvadoreñas con operadores internacionales interesados en incorporar experiencias del país a sus catálogos de viaje.

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El programa incluirá actividades de promoción, recorridos por distintos destinos y una agenda de reuniones entre representantes de la industria turística. La iniciativa apunta a acercar la oferta local a compradores procedentes de Europa, Norteamérica y Latinoamérica, quienes podrán conocer de primera mano los servicios, productos y circuitos disponibles en el país.

El Salvador Travel Market, inauguración del evento que contará con presencia de empresarios y promotores de turismo para incentivar la inversión y visita en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Los participantes recorrerán seis rutas turísticas en distintos puntos del país

Como parte de la agenda, compradores internacionales y terceros creíbles especializados participarán en seis rutas de familiarización. Estos recorridos permitirán presentar propuestas culturales, patrimoniales, naturales, gastronómicas y costeras antes de la jornada de negocios.

Entre los destinos que integrarán los itinerarios figuran el Centro Histórico de San Salvador, Joya de Cerén, Cihuatán y Suchitoto. Los visitantes también conocerán espacios naturales como El Boquerón, el volcán de Santa Ana, Cerro Verde y el lago de Coatepeque.

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La programación contemplará visitas a Surf City, El Tunco y Barra de Santiago, donde se expondrá parte de la oferta vinculada al turismo de playa y surf. Otros circuitos incluirán la Ruta de las Flores, Nahuizalco y Concepción de Ataco, con actividades relacionadas con el café, la gastronomía, la artesanía y las comunidades locales.

Los recorridos permitirán que los compradores internacionales evalúen directamente los productos turísticos que luego serán presentados durante las reuniones profesionales. La estrategia busca que los participantes cuenten con información sobre los destinos, los servicios y los posibles proveedores antes de avanzar en conversaciones comerciales.

El Salvador Travel Market, inauguración del evento que contará con presencia de empresarios y promotores de turismo para incentivar la inversión y visita en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Tras la presentación del evento y las experiencias en destino, El Salvador Travel Market 2026 dará paso a una jornada de citas B2B (de negocio a negocio). Empresarios turísticos salvadoreños mantendrán reuniones con compradores internacionales para mostrar sus productos, intercambiar información y analizar posibilidades de comercialización.

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La agenda incluirá encuentros entre agencias de viaje, operadores, alojamientos, prestadores de servicios turísticos y representantes de mercados internacionales. Las reuniones estarán orientadas a establecer contactos profesionales y abrir oportunidades para que la oferta salvadoreña llegue a nuevos públicos.

El presidente de CASATUR, Carlos Umaña, señaló que la presencia de profesionales de 17 países permitirá fortalecer las relaciones entre las empresas nacionales y los operadores extranjeros.

“Tener representación de 17 países nos brinda una gran oportunidad para crear relaciones comerciales que puedan mantenerse y crecer en el tiempo”, afirmó Umaña. El dirigente indicó que la cámara trabajará para que el interés de los operadores se traduzca en acuerdos y oportunidades para las empresas del sector.

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En el marco del "El Salvador Travel Market 2026", la Ministra Morena Valdez comparte los impresionantes resultados del sector turístico, atribuyendo el éxito a la seguridad lograda y a estrategias clave como Surf City y la revitalización del Centro Histórico. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdez, sostuvo que la realización del evento permitirá mostrar la evolución de la oferta turística del país ante actores con capacidad de comercialización internacional. Según expresó, la participación de compradores y aliados estratégicos contribuirá a fortalecer las conexiones del sector local con otros mercados.

El Salvador Travel Market 2026 finalizará el 18 de septiembre, luego de las reuniones de negocios y las actividades programadas para los participantes internacionales. La expectativa de los organizadores es que los contactos establecidos durante esas jornadas permitan impulsar futuras alianzas entre las empresas turísticas salvadoreñas y operadores de distintos países.

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