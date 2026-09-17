Crimen y Justicia

El acusado del femicidio en San Juan dijo que su pareja “se puso loca y se acuchilló”: qué reveló la autopsia

Los resultados preliminares revelaron que Camila Agustina Vecchiarello recibió 10 puñaladas y que estaba embarazada. La Justicia dictó la prisión preventiva de Carlos Gonzalo Rivero por el plazo de un año

“Salió corriendo por el pasillo, se resbaló con la sangre y se incrustó un segundo cuchillo al caer”, sostuvo Carlos Gonzalo Rivero (Gentileza Telesol Sanjuan)

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En medio de la investigación por el femicidio de Camila Agustina Vecchiarello, la joven rosarina de 26 años que fue asesinada por su pareja, Carlos Gonzalo Rivero, de 25, en su casa ubicada en Barreal, San Juan, este miércoles el acusado declaró y sostuvo “que su pareja “se puso loca y se acuchilló”. La autopsia reveló que la víctima recibió 10 puñaladas y que estaba embarazada al momento de su muerte.

Durante la audiencia, Rivero dio su versión de los hechos y negó haber asesinado a su pareja. Según relató, comenzaron a discutir porque él le manifestó que pretendía regresar a Salta. Esto, de acuerdo a su testimonio, habría desatado la locura de la mujer.

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El hombre aseguró que la joven agarró un cuchillo y se lo clavó a sí misma. Luego, “salió corriendo por el pasillo, se resbaló con la sangre y se incrustó un segundo cuchillo al caer”. Tras observar lo ocurrido, el acusado dijo que pensó en suicidarse porque “no sabía qué hacer con la culpa”.

Según los resultados preliminares de la autopsia a los que accedió Infobae, Vecchiarello murió producto de una hemorragia severa provocada por las heridas causadas por su pareja. La víctima presentaba 10 puñaladas, de las cuales las dos que tenía en el cuello fueron las mortales.

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La joven estaba embarazada de pocas semanas al momento de su muerte
La joven estaba embarazada de pocas semanas al momento de su muerte

Asimismo, fuentes consultadas por este medio señalaron que la joven de 26 años estaba embarazada de pocas semanas al momento del crimen. Rivero negó estar al tanto del embarazo.

Tras el testimonio del imputado, el fiscal Adolfo Díaz, de la UFI Delitos Especiales, solicitó la prisión preventiva del detenido, quien se encuentra acusado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El juez penal de Garantías Federico Rodríguez dio lugar al pedido y dictó la prisión preventiva por el plazo de un año. Mientras la investigación avanza, Rivero permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario.

“Ya está imputado y empieza la investigación penal preparatoria de cara al juicio oral”, confirmaron las fuentes. Según señalaron, aún resta la realización de varios peritajes y la toma de declaraciones a testigos.

Tras la resolución de la Justicia, los familiares de Vecchiarello se expresaron en redes sociales y convocaron a una marcha para el próximo viernes para pedir justicia por Camila. La movilización está prevista para las 18 y tendrá lugar en la Plaza 25 de Mayo, en la esquina de Córdoba y Buenos Aires, en pleno centro rosarino.

Femicidio San Juan
La movilización tendrá lugar en la Plaza 25 de Mayo

“Quien pueda compartir se lo agradecería. Vamos a marchar para pedir justicia, para que su asesino pague por lo que les hizo a ella y a su bebé”, compartió Sami Vecchiarello en su cuenta de Facebook. Y agregó: “Esto no puede quedar así”.

El femicidio de Camila

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que los efectivos de la Comisaría 33 de Barreal hallaron sin vida a la joven dentro de su dormitorio el domingo pasado, alrededor de las 12.30. Su cuerpo estaba en posición cúbito dorsal sobre un charco de sangre, cubierto con una manta y presentaba múltiples lesiones cortantes en el rostro y el cuello.

Sobre el cadáver de la víctima, yacía inconsciente, pero con signos vitales, Rivero, quien presentaba heridas autoinflingidas. Por lo tanto, fue trasladado al Hospital municipal, donde fue asistido, y horas después dado de alta.

En el domicilio, los agentes encontraron una carta sobre la mesa del comedor, la cual había sido escrita por el atacante y estaba dirigida a familiares tanto de él como de la joven fallecida. “Esta vez no pude... me ganó la depresión... me parte el alma lo que voy a hacer”, dice la misma.

Femicidio San Juan
La víctima presentaba varios cortes en el cuerpo, mientras que el atacante tenía heridas autoinflingidas

En la vivienda, también secuestraron dos teléfonos celulares, dos cuchillos con rastros de sangre, prendas de vestir del imputado, la manta con la que cubrió el cuerpo de su novia luego de matarla y demás elementos de interés.

Con el avance de la investigación, determinaron que Camila, quien era aspirante a gendarme, llevaba fallecida 12 horas. Los testimonios de testigos fueron claves para esclarecer lo ocurrido: uno de ellos relató que, alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo, escuchó el grito de una mujer. Esto coincide con la data de muerte. Con todas estas pruebas, el Juzgado de Garantías en turno ordenó la detención del acusado.

Femicidio en San Juan: un exgendarme asesinó a puñaladas a su pareja y luego intentó quitarse la vida
En el domicilio encontraron una carta escrita por el femicida

Un día después del crimen, una tía de la víctima habló con los medios y reveló que su sobrina había denunciado previamente un episodio de violencia de género cuando la pareja aún vivía en Salta. Asimismo, indicó que Camila habría sufrido violencia psicológica y manipulación por parte de Rivero. Sin embargo, por el momento no existe confirmación oficial de que exista una denuncia previa incorporada a la investigación que tramita en San Juan.

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