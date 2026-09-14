Crimen y Justicia

Qué se sabe del policía federal desaparecido en Jujuy: la pista del celular en Bolivia y quince allanamientos sin resultados

Maximiliano Oscar Martínez cumple este lunes 31 años y su familia no tiene noticias de él desde el 8 de septiembre. El fiscal Alberto Omar Mendívil dio detalles a Infobae sobre la investigación y los operativos conjuntos para encontrarlo

Efectivos de la PFA y de la Policía de Bolivia trabajan de forma conjunta para encontrar al agente

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A seis días de la desaparición de Maximiliano Oscar Martínez, el agente de la Policía Federal Argentina buscado en la frontera entre Jujuy y Bolivia, el fiscal del caso confirmó a Infobae un dato de la investigación: su celular se activó el jueves por la noche en Villazón.

Alberto Omar Mendívil, titular de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N°11 de La Quiaca, explicó que el teléfono había permanecido apagado durante los dos primeros días y que aquella noche “impactó en Villazón”. El efectivo, que este lunes cumple 31 años, lleva casi una semana sin ser localizado.

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El fiscal también precisó el alcance de las imágenes de seguridad que analizan los investigadores: una cámara captó a Martínez dirigiéndose por un camino “que te lleva a Bolivia”, pero no hay un registro audiovisual de su cruce de la frontera.

La búsqueda involucra a la Policía de Jujuy, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y la Policía de Bolivia. El viernes por la noche se realizaron 15 allanamientos en locales nocturnos y domicilios particulares de Villazón, sin resultados que permitieran localizarlo. Al día siguiente, unos 250 efectivos de ambos países participaron de los rastrillajes en los alrededores del Puente Internacional Horacio Guzmán.

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Bolivia policía búsqueda
Los agentes realizaron allanamientos en locales nocturnos de Villazón

Mendívil informó además que durante los operativos se encontró un cuerpo en territorio boliviano, pero se confirmó que no era el de Martínez. Se trataba de un hombre de nacionalidad boliviana, por lo que intervinieron las autoridades de ese país.

Los equipos continúan con los rastrillajes en los ríos y los vuelos de drones en la zona fronteriza. La Fiscalía de La Quiaca y la Brigada de Investigaciones trabajan junto con los fiscales y policías bolivianos para “intercambiar información y coordinar acciones”. También está vigente una alerta amarilla de Interpol para ampliar la búsqueda mediante los canales de cooperación internacional.

En cuanto a las hipótesis, Mendívil sostuvo que “continúan abiertas todas las líneas de investigación”, aunque evitó dar detalles porque “podría entorpecer la causa”. Según pudo saber Infobae, Martínez solía ausentarse por algunas horas, pero nunca había permanecido tanto tiempo sin regresar.

Decenas de agentes uniformados reunidos en formación frente al control fronterizo con cartel del Paso Internacional La Quiaca Villazón
Las autoridades nacionales trabajan junto a las fuerzas de Bolivia para encontrar al policía

Mientras avanzan los operativos, sus hermanas reiteraron en las redes sociales los pedidos de ayuda para encontrarlo. “Compartan, pidan por mi hermano y prendan velitas”, escribió Sami Martínez en su cuenta de Facebook.

“Por favor, sigamos buscando a mi hermano. No dejemos de compartir y que esto no se olvide”, publicó otra de sus hermanas. Y añadió: “Te seguimos buscando y esperando todos los que te queremos Maxi”.

Asimismo, compartieron una cadena de oración: “Prendan velitas y tengan en sus oraciones a mi hermanito para que regrese a casa sano y salvo”.

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Los familiares del agente compartieron una cadena de oración

La desaparición de Martínez

El agente fue visto por última vez el martes 8 de septiembre, pasadas las 10 de la mañana, cuando salió de su casa en bicicleta. Según sus familiares, dijo que iba a Villazón para hacer compras y que regresaría enseguida.

Como no volvió ni se comunicó con ellos, el jueves 10 radicaron la denuncia ante la Policía provincial. A partir de entonces se activaron los protocolos de búsqueda.

Afiche de búsqueda de la Policía de Jujuy con la foto de Maximiliano Oscar Martínez, datos personales, números de contacto y escudo policial
La Policía de Jujuy solicitó información sobre el paradero de Maximiliano Oscar Martínez, visto por última vez en La Quiaca

Martínez mide 1,67 metros, tiene tez trigueña y cabello corto negro. La última vez que fue visto llevaba pantalón deportivo negro y zapatillas grises marca Adidas. Quienes cuenten con información sobre su paradero pueden comunicarse al 911, a los teléfonos 388-6860239 y 388-6828607, o acercarse a la dependencia policial más cercana.

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