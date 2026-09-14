Escapaba de la Policía, se tiró de un balcón y se quebró la espalda: tuvieron que rescatarlo los bomberos

Ocurrió en Mar del Plata, en medio de un operativo de la PFA

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Seis hombres fueron detenidos por la PFA, durante tres allanamientos simultáneos que permitieron desarticular una organización dedicada al robo de cables y el sabotaje de redes de comunicación en la ciudad de Mar del Plata. Dos de los detenidos registraban antecedentes penales, mientras que el operativo dejó como saldo el secuestro de vehículos, herramientas, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

En el medio del operativo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, uno de los sospechosos se arrojó desde un balcón en un tercer piso y cayó en un patio interno. Resultó gravemente herido. De acuerdo a las fuentes, “se quebró la espalda”. El video del momento encabeza esta nota.

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Uno de sus presuntos cómplices lo siguió y también se lastimó. Ambos debieron ser rescatados por los bomberos y, luego, trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. O. Alende, donde quedaron internados con custodia policial.

De acuerdo a las fuentes del caso, la investigación se puso en marcha a fines de agosto, luego de que Telefónica Móviles S.A. presentara una denuncia por reiterados hechos de sustracción de cables en distintos puntos de la ciudad. A partir de esa denuncia, los efectivos federales desplegaron un trabajo investigativo sostenido que combinó el análisis de registros fílmicos, tareas encubiertas, vigilancias y seguimientos.

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Personal de emergencia realiza un operativo de rescate en la fachada de un edificio. Bomberos y equipos especializados asisten a una persona, que es descendida desde un balcón usando una escalera y un dispositivo de transporte. La operación se desarrolla a plena luz del día con efectivos en el balcón y en la planta baja. Se observa la coordinación del personal para asegurar el descenso controlado de la persona asistida. El metraje documenta una intervención de servicios de emergencia.

La banda, de acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, operaba en el oeste del conurbano, pero se estableció en la ciudad balnearia para desplegar el modus operandi: sus integrantes se movilizaban en un camión de carga, una camioneta y otros vehículos con identificaciones alusivas a empresas de servicio, y utilizaban indumentaria de trabajo para simular tareas legítimas. Esta puesta en escena les permitía sustraer materiales sin despertar sospechas entre vecinos y transeúntes.

La emblemática Plaza Mitre, ubicada en Colón y Mitre, fue uno de los sitios elegidos por el grupo delictivo para desplegar su actividad, disfrazados de operarios, detallaron las fuentes.

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Con las evidencias obtenidas, la Justicia Federal ordenó el allanamiento de tres domicilios. En uno de los objetivos, los investigadores hallaron un predio que la organización utilizaba como depósito de vehículos, herramientas y cables.

Vistas aéreas muestran un operativo policial desplegado en una zona residencial. Se observan múltiples estructuras de ladrillo y chapa, junto con vehículos y contenedores en el terreno. Varias unidades de personal policial y automóviles patrulla están presentes. El área contiene edificios de construcción precaria y algunas áreas cubiertas con lonas azules. El entorno incluye vegetación y caminos de tierra.

En ese lugar, se incautó un camión con hidrogrúa, una camioneta Peugeot Partner, un semirremolque cargado con cables, bolsones de cableado, caños de cobre, motores con malacates, herramientas industriales, equipos de comunicación, teléfonos celulares, indumentaria y documentación vinculada a la estructura criminal.

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Los seis detenidos fueron identificados como integrantes de la organización dedicada al robo y comercialización de cables sustraídos.

El resultado final incluyó el secuestro de cuatro vehículos, once millones doscientos sesenta y seis mil pesos y cuatro mil doscientos dólares en efectivo, una réplica de arma de fuego, una pequeña cantidad de marihuana y otros elementos de interés para la causa.

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Todo lo incautado, junto con los seis detenidos, quedó a disposición de la Justicia Federal de Mar del Plata, que continuará con la instrucción de la causa para determinar responsabilidades y eventuales conexiones de la organización con otros hechos similares registrados en la región.