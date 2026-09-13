Frío extremo y aire polar en el AMBA y 10 provincias: qué dice el pronóstico del tiempo

El ingreso de aire polar dejó heladas, temperaturas bajo cero y alertas por nevadas en distintas regiones argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas por temperaturas extremas por frío en sectores del centro y norte de la Argentina para el domingo 13 de septiembre. La advertencia alcanza áreas donde se prevén temperaturas por debajo de los valores habituales para la época.

El aviso por frío extremo incluye a la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Entre Ríos, el norte de La Pampa, zonas del sur y oeste de Córdoba, San Luis, el este de Jujuy, Tucumán, el sur de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y el noroeste de Neuquén.

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El Sistema de Alerta Temprana (SAT) por Temperaturas Extremas del SMN indica que las temperaturas pueden provocar un efecto leve a moderado sobre la salud. El riesgo es mayor para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.

El mapa del Sistema de Alerta Temprana muestra las zonas alcanzadas por la advertencia por bajas temperaturas

El escenario de frío está vinculado al ingreso de una masa de aire de origen polar que avanzó sobre gran parte de la Argentina durante este fin de semana, según Meteored. El fenómeno provocó heladas en distintas regiones, nevadas en sectores cordilleranos y un descenso marcado de las temperaturas en el centro y norte del país.

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Ante estas condiciones, se recomienda evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa liviana, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y prestar atención a posibles síntomas de hipotermia. También es necesario ventilar las viviendas para reducir el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

La cuenta especializada Tiempo AMBA informó que este domingo se registró la tarde más fría de septiembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires desde 2013. Según su proyección, las condiciones comenzarían a cambiar desde el jueves, con un ascenso de las temperaturas en el AMBA y un ambiente más templado hacia el próximo fin de semana.

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El clima en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires permanece bajo alerta amarilla por temperaturas extremas por frío. Para este domingo se espera una mínima de 3°C y una máxima de 12°C, con cielo mayormente nublado durante todo el día. El viento soplará con velocidades de hasta 22 kilómetros por hora, un factor que puede acentuar la sensación térmica durante la jornada. Por otro lado, no se prevén lluvias.

CABA tendrá una jornada fría, con una máxima prevista de 12℃ y cielo mayormente nublado

Luego de la jornada fría del domingo, las temperaturas podrían comenzar a subir de manera gradual. El lunes 14 de septiembre el pronostico anticipa una mañana fresca, con una mínima estimada de 4°C pero la máxima podría alcanzar los 17°C.

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La recuperación continuaría el martes, cuando se esperan valores cercanos a 19°C, y el miércoles, con una máxima alrededor de 21°C. De todos modos, las primeras horas de cada jornada seguirán con temperaturas bajas y será necesario mantener precauciones frente al frío. La mejora se afianzaría hacia la segunda mitad de la semana, cuando el AMBA transitará los últimos días del invierno meteorológico antes del inicio de la primavera.

El frío en el país

El ingreso de aire frío provocó un marcado descenso de las temperaturas en amplias zonas del país. Las heladas se hicieron sentir en la Patagonia y en regiones cordilleranas, mientras que las temperaturas bajas también alcanzaron al centro y al norte argentino.

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En Río Negro, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para este domingo. El ente nacional advierte sobre precipitaciones persistentes, con acumulados previstos de entre 10 y 20 centímetros de nieve y posibilidad de registros superiores en forma localizada.

Las temperaturas más bajas se esperan en Cuyo, donde San Luis podría registrar una mínima de -4°C, mientras que San Juan y Mendoza tendrían marcas cercanas a -3°C. En el centro del país, Córdoba prevé temperaturas de entre 3°C y 11°C.

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En el norte, los valores también se mantendrán bajos para la época: Salta tendría una mínima de 3°C y una máxima de 9°C. Mientras que Tucumán oscilaría entre 5°C y de 10°C.