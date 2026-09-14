Femicidio en San Juan: asesinaron a una aspirante a Gendarmería y detuvieron a su pareja

El joven recibió el alta al poco tiempo (Tiempo de San Jaun)

Guardar

Una aspirante a Gendarmería Nacional fue hallada muerta con múltiples heridas de arma blanca en la localidad de Barreal, departamento de Calingasta, provincia de San Juan, en un hecho que conmocionó a la comunidad y es investigado como un presunto femicidio.

La víctima fue identificada como Camila Agustina Vechiarello, de 26 años y oriunda de Rosario. La joven había llegado a San Juan para completar su formación e ingresar a Gendarmería Nacional y se encontraba en Barreal cursando su instrucción al momento del asesinato.

PUBLICIDAD

El hecho se desencadenó pasado el mediodía del domingo, cuando una alerta telefónica motivó el despliegue de la Policía de San Juan y de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Delitos Especiales en una vivienda ubicada en la intersección de calle Presidente Roca y Avenida San Martín. Al arribar, los efectivos constataron que la mujer presentaba signos de una muerte violenta, con múltiples lesiones compatibles con golpes y cortes provocados por un objeto punzocortante. Con los elementos reunidos, la causa avanza formalmente bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo y por ser en contexto de violencia de género.

El novio de la víctima, también aspirante a Gendarmería, fue identificado como Carlos Gonzalo R., de 25 años. El joven es oriundo de Tartagal, Salta, fue hallado en la escena del crimen. Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, el sospechoso habría intentado quitarse la vida tras el ataque. Fue asistido médicamente y permanece internado y estable en el Hospital Barreal, bajo una estricta custodia policial y a disposición de la Justicia.

PUBLICIDAD

Ambos eran aspirantes de Gendarmería (Gustavo Gavotti)

El lugar fue relevado por especialistas del Complejo Científico Forense, bajo las directivas del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, con la coordinación de Roberto Ginsberg de la UFI Delitos Especiales. El trabajo judicial incluyó el secuestro de elementos de interés y el levantamiento de rastros, mientras el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.

La semana pasada, un femicidio tuvo lugar en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Allí fue detenido Elías Barrionuevo, de 19 años, principal acusado por el crimen de Camila Marful Castro, de 18 años, quien fue asesinada de un disparo en el cuello el pasado 8 de septiembre. El ataque ocurrió en la calle Almagro al 2500, cuando la joven intentó ser protegida por su padrastro, Jorge González, quien también resultó herido. El joven cayó un día después del homicidio.

PUBLICIDAD

Luego de que el hecho fuera denunciado al 911, el personal policial encontró a la joven herida de bala en el cuello, tendida en la vía pública. Aunque fue trasladada de urgencia al Hospital Bicentenario, murió poco después. En el caso de su padrastro, quien recibió disparos en las piernas, quedó fuera de peligro.

A partir de los testimonios de testigos y del padrastro de la joven, los investigadores reconstruyeron la secuencia del ataque y señalaron a Barrionuevo como presunto autor.

PUBLICIDAD

La investigación, a cargo de la UFI N° 11 de Morón, permitió establecer mediante cámaras y testimonios que Barrionuevo huyó hacia General Rodríguez, donde fue capturado. Además del agresor, la Justicia detuvo a dos hombres identificados como Lobo, de 28 años, y Míguez, de 34 años, quienes fueron imputados por encubrimiento al haber facilitado el ocultamiento del sospechoso. Mientras se aguarda la localización del arma homicida, la familia de la víctima señaló que la relación entre la joven y el acusado era sumamente conflictiva y marcada por celos extremos.