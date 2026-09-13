Sociedad

Tragedia en Laguna del Monte: tres pescadores murieron ahogados y buscan a otros dos tras el vuelco de una lancha

El accidente ocurrió en el distrito bonaerense de Guaminí. Las víctimas tienen 84, 71 y 70 años. Amplio operativo para dar con el paradero de otro pescador y el guía de pesca local

Laguna de guamini
Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Policía Comunal desplegaron un amplio operativo de búsqueda en el espejo de agua (Captura de TN)
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Tres pescadores murieron ahogados este sábado en el partido bonaerense de Guaminí después de que la embarcación en la que se trasladaban junto a otras dos personas diera una vuelta de campana en la Laguna del Monte, uno de los espejos de agua que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste.

El accidente provocó un amplio operativo de emergencia en la zona. Los equipos de rescate lograron localizar los cuerpos de tres de los ocupantes, mientras que un cuarto pescador y un guía local todavía no fueron encontrados.

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Si bien la búsqueda debió interrumpirse durante la noche por las condiciones de iluminación, se retomó durante las primeras horas del domingo.

Las víctimas identificadas hasta el momento son José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; y José Luna, de 70 años.

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Laguna de guamini
Tres de los cinco pescadores que iban a bordo de la lancha murieron ahogados (Captura de TN)

De acuerdo con la información preliminar, los cinco hombres se encontraban a bordo de una embarcación cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, la lancha perdió estabilidad y se dio vuelta en medio de la laguna.

El vuelco provocó que todos los ocupantes terminaran en el agua. Poco después se puso en marcha un importante operativo para intentar localizar a las personas que se encontraban a bordo.

Tras conocerse el accidente de la embarcación, se desplegó un operativo integrado por Bomberos Voluntarios de Guaminí, Defensa Civil y efectivos de la Policía Comunal.

Las tareas se concentraron también en distintos sectores de la laguna para intentar establecer el recorrido que pudo haber realizado la embarcación y determinar dónde podrían encontrarse las dos personas que continúan desaparecidas.

Laguna de guamini
Los dos desaparecidos son otro pescador y un guía de pesca local

Por su parte, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.

La Laguna del Monte es uno de los espejos de agua que integran el sistema de Las Encadenadas del Oeste, un conjunto de lagunas ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y frecuentado habitualmente por pescadores y visitantes.

Cinco pescadores muertos en el Río de La Plata

Claudio y Carlos Kovach, eran dos hermanos fanáticos de la pesca que solían ir al Río de la Plata
Claudio y Carlos Kovach, eran dos hermanos fanáticos de la pesca que solían ir al Río de la Plata

En el mes de julio, cinco personas que habían ido de pesca al Río de La Plata, a la altura de localidad bonaerense de Hudson, también murieron ahogadas.

Después de varias semanas de incertidumbre, hallaron el cuerpo de Damián Giubu; el último de los cinco hombres que permanecía desaparecido desde el 14 de junio. Su cuerpo fue encontrado en la costa de Magdalena y reconocido por una hermana.

Giubu había salido a pescar junto con Carlos Kovach, Claudio Kovach, Sebastián Romegialli y Diego Boscardin. Los cinco partieron desde la costa de Hudson a bordo de una lancha, pero nunca regresaron.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que un desperfecto mecánico habría provocado el ingreso de agua en la embarcación y posteriormente su hundimiento, aunque las causas todavía son materia de investigación.

Durante las semanas posteriores, los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos del Río de la Plata, tanto en la costa argentina como en aguas uruguayas. Sebastián Romegialli fue hallado el 26 de junio; Carlos Kovach, el 28; Diego Boscardin apareció en la zona de Atlántida y Claudio Kovach fue encontrado posteriormente en aguas del río. La búsqueda involucró a Prefectura Naval Argentina, bomberos, Defensa Civil, guardaparques, familiares y vecinos.

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