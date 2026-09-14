Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: se retoma el debate tras una semana de suspensión

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz tiene previsto reanudarse este lunes a las 11, luego de permanecer suspendido durante una semana por la recusación presentada por la defensa del músico contra los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.
Para esta jornada está previsto que declaren cuatro médicos cuyos testimonios quedaron pendientes: Angélica Cristina Bustos, la médica forense que realizó la autopsia de Díaz; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; y Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán, ambos integrantes del Cuerpo Médico Forense.
La audiencia vuelve a ponerse en marcha, luego de que Casación rechazara el pedido de la defensa para apartar a los jueces Rodolfo Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro. Sin embargo, los abogados del cantante realizaron nuevas presentaciones y volvieron a pedir que el debate sea suspendido.
Declara Angélica Cristina Bustos, la médica forense que realizó la autopsia de Cristian Maximiliano Díaz
La defensa volvió a pedir la suspensión del juicio
A las 11.24 llegaron a la sala los jueces Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. “Pity” Álvarez toma café y conversa con su abogado, mientras espera el inicio de la audiencia.
La defensa volvió a pedir la suspensión del juicio. El fiscal Sandro Abraldes se opuso y cuestionó la estrategia de los abogados del músico, al considerar que apunta a “prolongar indefinidamente la realización del juicio”. La querella, a través de Fabián Améndola, adhirió al rechazo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
Javier Baños citó el artículo 61 del Código Procesal Penal y sostuvo que “no hubo derecho a la defensa ni derecho a ser oídos”.
Tras deliberar, el TOC N°29 rechazó el planteo. El tribunal señaló que el pedido de apartamiento de los jueces ya fue resuelto por Casación y recordó que, de acuerdo con el artículo 61, esa decisión es irrecurrible.
Tres testigos declararán por Zoom. Originalmente estaban previstas cuatro declaraciones, pero Toro Martínez no pudo asistir.
Comienza la audiencia
Octava audiencia
Las partes ya están en la sala. La Fiscalía, la querella y la defensa aguardan el ingreso de los jueces del TOC N°29 para que se reanude el juicio contra “Pity” Álvarez.
Llegó “Pity” Álvarez
Minutos antes de las 11, “Pity” Álvarez llegó a los tribunales acompañado por su hermana y su abogado Sebastián Queijeiro.
El músico bajó del auto y, antes de ingresar, les dedicó unos minutos a los fanáticos que lo esperaban en la puerta y se sacó fotos con ellos. Llevaba gorra, anteojos de sol, pantalones negros con tajos y una remera con la frase “La gente manda”.
Luego ingresó al edificio y caminó por los pasillos rumbo a la sala de audiencias. Mientras avanzaba, una de sus seguidoras gritó: “¡Justicia, justicia por Pity! ¡Tiene que estar en libertad porque él se defendió! ¡Justicia!”.
La previa
A poco más de media hora del comienzo previsto de la audiencia, hay una fuerte presencia de medios en la puerta de los tribunales de la calle Paraguay.
Entre los primeros en llegar estuvieron Fabián Améndola y Fernando Burlando, abogados de la querella, y Juan María Ramos Padilla, uno de los tres jueces que integran el TOC N°29. También ingresó Juan Noel, uno de los secretarios del fiscal Sandro Abraldes.
Más tarde llegaron una de las hijas y una hermana de Cristian Maximiliano Díaz, la víctima.
La jornada de este lunes tiene, además, una particularidad: el 14 de septiembre era la última fecha contemplada en el cronograma original del juicio. El tribunal había reservado once jornadas entre el 10 de agosto y este lunes, pero las suspensiones y reprogramaciones que atravesó el debate modificaron aquel esquema.
El juicio entra así en su sexta semana y octava jornada de debate. Hasta el momento declararon 17 testigos.
El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se reanudará este lunes a las 11, una semana después de que quedó suspendido por la recusación presentada por la defensa del músico contra los tres integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.