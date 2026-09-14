Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: se retoma el debate tras una semana de suspensión

Cristian "Pity" Álvarez (Maximiliano Luna)

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz tiene previsto reanudarse este lunes a las 11, luego de permanecer suspendido durante una semana por la recusación presentada por la defensa del músico contra los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

Para esta jornada está previsto que declaren cuatro médicos cuyos testimonios quedaron pendientes: Angélica Cristina Bustos, la médica forense que realizó la autopsia de Díaz; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; y Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán, ambos integrantes del Cuerpo Médico Forense.

La audiencia vuelve a ponerse en marcha, luego de que Casación rechazara el pedido de la defensa para apartar a los jueces Rodolfo Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro. Sin embargo, los abogados del cantante realizaron nuevas presentaciones y volvieron a pedir que el debate sea suspendido.