El medio inglés que suele criticar a Colapinto se rindió por su tarea en el GP de España de F1: el destacado lugar en su ranking

Franco Colapinto cumplió con su mejor actuación global en un fin de semana en la F1 (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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Franco Colapinto quedó segundo en el ranking del medio inglés que más lo criticó desde su llegada a la Fórmula 1. Esta vez, el portal británico se rindió ante lo evidente y eso fue la mejor actuación en un fin de semana del piloto argentino en la Máxima, ocurrida en el Gran Premio de España. En el flamante circuito Madring, el piloto argentino finalizó séptimo con su Alpine A526, en su segundo mejor resultado en pista desde su debut el 1 de septiembre de 2024.

El corredor bonaerense ya había sido elogiado por diversos medios internacionales. En este caso, solo se ubicó por detrás de Lando Norris (McLaren) en el ranking de The Race y que lo confecciona Edd Straw. Se trata de un sitio británico especializado en automovilismo, que suele fulminar al pilarense, pero esta vez destacó su desempeño.

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Primero durante la sesión de clasificación. El argentino atravesó un momento de riesgo en la curva conocida como La Monumental durante su primera tanda de Q2, pero logró recomponerse en su último intento con una vuelta que el propio piloto calificó como “una de las mejores” que realizó en su carrera.

Esa vuelta le permitió liderar el grupo de la zona media, superar a su compañero de equipo Pierre Gasly y avanzar a la Q3. Allí volvió a imponerse sobre Gasly y también sobre el piloto de Racing Bulls Arvid Lindblad, lo que le permitió alcanzar la novena posición de partida. Según el análisis, se trató de “la mejor posición de clasificación posible para un Alpine” en ese fin de semana.

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The Race ubicó a Franco Colapinto segundo en su ranking

Straw también valoró de forma positiva el desarrollo de la carrera del piloto argentino. Colapinto mantuvo el liderazgo del grupo de la zona media y logró contener a Oscar Piastri, de McLaren, para finalizar en la séptima posición, un puesto por encima de las expectativas previas al fin de semana.

El análisis del portal especializado no estuvo exento de observaciones críticas. Straw remarcó que Colapinto perdió una fracción de vuelta durante la Q3 y registró la mayor diferencia entre su tiempo real y su mejor vuelta teórica de toda la sesión, con 0,204 segundos. Sin embargo, aclaró que ese detalle no tuvo incidencia en la posición final de clasificación.

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Straw también consideró que, de haber logrado superar al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), Colapinto habría tenido posibilidades de alcanzar a Liam Lawson (Racing Bulls), aunque reconoció que la dificultad para adelantar en el circuito limitó esa opción durante la carrera.

La conclusión del análisis resultó contundente. “Probablemente, su mejor actuación de fin de semana completo en la Fórmula 1”, sentenció Straw sobre el desempeño integral de Colapinto entre la clasificación y la carrera en el circuito de Madrid.

El ranking completo de The Race

La evaluación marca un contraste con análisis anteriores del mismo medio. En el Gran Premio de Italia, Straw había ubicado a Colapinto en el puesto 19 de su ranking tras un error en la sexta vuelta que le hizo perder posiciones en carrera.

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Norris encabezó la clasificación de The Race después de largar desde la pole position y terminar tercero en la carrera. Straw consideró que el británico, vigente campeón mundial de F1, habría conseguido la victoria de no haber mediado la intervención del coche de seguridad virtual, que modificó el desarrollo de la competencia.

Colapinto finalizó séptimo en la carrera y sumó seis puntos para el campeonato de pilotos y de constructores del equipo. Detrás del argentino, The Race ubicó a Esteban Ocon (Haas) y Max Verstappen (Red Bull), mientras que Kimi Antonelli (Mercedes), ganador de la carrera con Mercedes, apareció en el quinto puesto del ranking pese a haberse quedado con la victoria.

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Gasly, en tanto, tras largar decimocuarto y terminar duodécimo, quedó en el puesto 17 de la clasificación elaborada por Straw. El periodista atribuyó el resultado del francés a problemas del equipo para preparar los neumáticos durante la vuelta de calentamiento previa a la clasificación.