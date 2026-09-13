Buscan a un policía federal de Jujuy que cruzó la frontera con Bolivia y nunca volvió: los detalles de la investigación

Maximiliano Oscar Martínez, el agente de la Policía Federal de Jujuy que fue reportado como persona desaparecida (Facebook: Radio Digital Villazón)

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A cuatro días de que se reportara la desaparición de Maximiliano Oscar Martínez (30), un agente de la Policía Federal oriundo de Jujuy, este sábado se desplegó un operativo conjunto entre las fuerzas argentinas y bolivianas. La colaboración internacional se estableció luego de que se confirmara que el joven había cruzado desde La Quiaca hacia Villazón, Bolivia.

La última vez que el agente fue visto fue el martes 8 de septiembre, cuando salió de su domicilio cerca de las 10:00 horas con la intención de ir en bicicleta a la ciudad boliviana para realizar compras y regresar durante la jornada.

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Ante la ausencia y falta de comunicación con el hombre, su familia radicó la denuncia el jueves 10 de septiembre ante la Policía provincial. A partir de ese momento se activaron los protocolos de búsqueda y se dispuso la coordinación con organismos de seguridad y autoridades de frontera de ambos países.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno de Jujuy, las cámaras de seguridad registraron su cruce por el sector del río, a la altura de la calle Jujuy, pero desde entonces no volvió a contactarse con su familia.

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Este sábado, se reforzó el operativo de búsqueda en la frontera La Quiaca-Villazón

Actualmente, el caso está siendo investigado por el fiscal Alberto Omar Mendívil, titular de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria Nº 11 de La Quiaca. Asimismo, informaron que se articula un trabajo conjunto con la Policía provincial, el Escuadrón 21 La Quiaca de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y las autoridades bolivianas.

Por esto, Mendívil mantuvo una reunión de coordinación con representantes de las fuerzas federales y provinciales. Debido a que el joven habría ingresado a territorio boliviano, la investigación también involucra a la Policía Boliviana y al Ministerio Público de Villazón, con intercambio de información entre ambos países.

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A raíz de la falta de novedades, este sábado el operativo se reforzó en los alrededores del Puente Internacional Horacio Guzmán. Según confirmó el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, alrededor de 250 efectivos argentinos y bolivianos participaron del despliegue.

Hasta el momento, las tareas se desarrollaron en ambos márgenes del río que divide a la Argentina de Bolivia. De hecho, durante la noche del viernes se realizaron allanamientos en distintos espacios públicos y domicilios de Villazón, bajo la intervención de la Fiscalía de esa ciudad y la Policía Boliviana.

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La Policía de Jujuy solicitó información sobre el paradero de Maximiliano Oscar Martínez, visto por última vez en La Quiaca

Los equipos también recorrieron hospitales, clínicas, alojamientos y hoteles de La Quiaca y Villazón, sin resultados sobre el paradero del joven. Por esto, la colaboración que piden las autoridades se dirige especialmente a vecinos y comerciantes que trabajen o residan cerca del río fronterizo y las casas de cambio.

En línea con esto, los investigadores secuestraron dispositivos DVR y solicitaron el acceso a los registros de las cámaras de seguridad. Según explicaron, el objetivo será analizar las imágenes, con la intención de reconstruir la ruta que tomó Martínez. Asimismo, se buscarán indicios sobre si el hombre habría estado en contacto con otras personas antes de desaparecer.

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En los procedimientos estuvieron presentes los integrantes de la Fiscalía de La Quiaca, la Brigada de Investigaciones y la Regional 5. Sin embargo, ante la falta de novedades, se solicitó la activación de una alerta amarilla de Interpol, que ya fue efectivizada para ampliar la búsqueda mediante los canales de cooperación internacional.

Según la información difundida por las autoridades, Martínez mide 1,67 metros, es de contextura física normal, tiene tez trigueña y cabello corto negro. Además, remarcaron que la última vez que fue visto llevaba pantalón deportivo negro y zapatillas grises marca Adidas.

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Por su parte, la Policía de Jujuy pidió a quienes puedan aportar información que se comuniquen al 911, a los teléfonos 388-6860239 y 388-6828607, o se acerquen a la dependencia policial más próxima.