Crimen y Justicia

Un policía se tiroteó con cuatro motochorros frente a un Jardín de Infantes en Ituzaingó

El enfrentamiento ocurrió el viernes por la mañana, unos 30 minutos antes de la entrada escolar, cuando el agente bajó de su auto particular al ver el asalto a un enfermero en moto

Un policía se tiroteó con cuatro motochorros frente a un Jardín de Infantes en Ituzaingó
Un policía se tiroteó con cuatro motochorros frente a un Jardín de Infantes en Ituzaingó
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Un agente de la Policía de la Ciudad intervino en un intento de robo y desató un intenso tiroteo con cuatro motochorros frente a un jardín de infantes en Ituzaingó, en la zona oeste del conurbano bonaerense. El episodio ocurrió la mañana del viernes, aproximadamente media hora antes del ingreso de los niños a la institución educativa.

El hecho comenzó cuando un enfermero que circulaba en moto fue interceptado por cuatro personas que se desplazaban en dos motocicletas sobre la avenida Santa Rosa, en el límite entre Morón e Ituzaingó, cerca de una estación de servicio ubicada en el cruce con la calle José María Paz. Los atacantes lograron desestabilizar al motociclista y le sustrajeron una mochila.

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En ese momento, el agente de la Policía de la Ciudad, identificado como D.D.M., se encontraba dentro de su vehículo particular esperando el cambio del semáforo en la mano contraria. Al presenciar el asalto, descendió del auto, se identificó y, con su arma reglamentaria, intentó dispersar a los delincuentes. La intervención derivó en un intercambio de disparos con los asaltantes, quienes finalmente escaparon sin concretar el robo.

El enfrentamiento quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. En la escena del tiroteo, los peritos hallaron ocho vainas servidas, de acuerdo con datos brindados por fuentes policiales y citados por Primer Plano Online.

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El episodio generó preocupación entre las familias de la comunidad educativa, ya que ocurrió en plena mañana y en las inmediaciones del jardín de infantes, apenas minutos antes del horario previsto para el ingreso de los niños. Voceros policiales manifestaron que, de haberse producido el enfrentamiento algunos minutos después, la situación podría haber tenido consecuencias más graves.

Ninguna persona resultó herida durante el tiroteo. Tanto el agente como el enfermero se encontraban ilesos tras el hecho. Los cuatro sospechosos lograron huir de la zona y ahora son buscados por los investigadores, que analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificarlos.

La investigación quedó a cargo de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, conducida por la fiscal María Alejandra Bonini, y la causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

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