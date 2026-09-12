Crimen y Justicia

Asesinaron a un empresario misionero en Puerto Iguazú y sospecharían de su suegro de 82 años

La víctima fue identificada como Alfredo Matías Wiebel Giampaoli (48), quien se dedicaba a la administración de una cadena de restobares en la provincia. Además, fue un reconocido piloto en el mundo del Turismo Carretera (TC)

La víctima tenía 48 años y era reconocido por su trayectoria en el Turismo Carretera (TC)
La víctima tenía 48 años y era reconocido por su trayectoria en el Turismo Carretera (TC)
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El crimen de un reconocido empresario hotelero y gastronómico de Misiones mantiene en vilo a toda la ciudad de Puerto Iguazú luego de que fuera encontrado muerto en un predio en construcción. Como principal sospechoso fue señalado su suegro, un hombre de 82 años, quien permanece hospitalizado en una clínica local.

Todo ocurrió este viernes cerca de las 11:15 horas en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial. Después de que se diera aviso a las autoridades de lo sucedido, la víctima fue identificada como Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, de 48 años.

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En el momento en el que los efectivos de la Unidad Regional V acudieron al lugar, encontraron a Wiebel Giampaoli tendido en el suelo, sin signos vitales. Las primeras actuaciones establecieron que presentaba una herida de arma de fuego, presuntamente causada por un arma calibre 9 milímetros.

De acuerdo con la información obtenida por El Territorio, el médico policial examinó el cuerpo y solicitó la autopsia. Por este motivo, se ordenó que los restos fueran trasladados al Cuerpo Médico Forense de Posadas para su correspondiente análisis.

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La zona en donde fue asesinado el empresario misionero
La zona en donde fue asesinado el empresario misionero

En línea con la reconstrucción inicial del hecho, las sospechas apuntaron hacia Ángel Ramón Z. Se trata del suegro de la víctima, de 82 años, quien fue señalado como presunto responsable del homicidio. Según los datos obtenidos por Primera Edición, el sospechoso habría escapado de la escena del crimen en una camioneta Toyota SW4.

Después de que se activara un operativo para dar con su paradero, cerca de las 16:30 horas, la Policía de Misiones determinó que el hombre había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú para recibir atención médica.

Desde ese momento, el sospechoso permanece internado bajo una consigna policial. Asimismo, informaron que las autoridades aguardan la evolución de su estado de salud y las condiciones necesarias para formalizar su detención.

Por otro lado, el personal de Criminalística y las autoridades judiciales realizaron pericias en el predio donde ocurrió el ataque. No obstante, afirmaron que todavía continúa activa la búsqueda del arma que habría sido utilizada en el hecho.

Los motivos detrás del homicidio continúan bajo investigación
Los motivos detrás del homicidio continúan bajo investigación

Otra de las incógnitas que buscarán resolver los investigadores se relaciona con el origen del episodio y la secuencia previa al homicidio. Asimismo, profundizarán en los motivos que podrían haber desencadenado el ataque mortal.

Buscan a un ex comisario de Misiones acusado de abusos sexuales contra las hijas de su ex pareja

La Justicia de Misiones ordenó la detención de Adolfo Miguel González, ex comisario general de 63 años, en una causa que investiga presuntos abusos sexuales contra las hijas de su ex pareja. Al momento de la publicación original, el acusado era buscado y existía una alerta ante la posibilidad de que hubiera salido de la provincia.

La denuncia fue presentada el viernes 4 de septiembre por la madre de las niñas, integrante de la fuerza policial, ante la Fiscalía de Instrucción Nº 2 de Posadas. Según la información obtenida por Infobae, la investigación incluye acusaciones por hechos que habrían ocurrido entre 2019 y 2023.

Misiones abuso prófugo comisario
Adolfo Miguel González, el ex comisario misionero prófugo

El Juzgado de Instrucción Nº 2, a cargo de Juan Manuel Monte, dispuso la orden de detención el mismo día en que se radicó la denuncia. Asimismo, González fue imputado provisoriamente por abuso sexual con acceso carnal agravado.

La causa también contemplaría la realización de pericias ginecológicas y de entrevistas en Cámara Gesell a las presuntas víctimas. Esas medidas, según indicaron fuentes judiciales a este medio, se efectuarían una vez que el acusado quede a disposición de la Justicia.

La búsqueda involucra a la Unidad Regional I, la División Búsqueda de Prófugos y Evadidos de la Dirección de Investigaciones Complejas y el área de Relaciones Internacionales de la Policía de Misiones.

Además, se notificó a la Gendarmería Nacional y a la Dirección Nacional de Migraciones ante la posibilidad de que González intentara cruzar hacia Paraguay o Brasil por alguno de los numerosos pasos fronterizos de la provincia.

Frente a esto, la defensa del ex jefe policial anticipó que se presentaría ante las autoridades. Sin embargo, la Policía provincial pidió que quienes tengan información sobre su paradero se comuniquen al 911 o se acerquen a la comisaría más cercana.

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