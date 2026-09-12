Secuestraron más de 400 kilos de marihuana en dos operativos realizados en Misiones

En Puerto Iguazú, la PNA encontró 279 panes de marihuana con un peso superior a los 200 kilos y un valor de más de 874 millones de pesos (Prefectura Naval Nacional)

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La Prefectura Naval Argentina secuestró más de 400 kilos de marihuana valuados en casi 1.700 millones de pesos durante dos operativos realizados en la provincia de Misiones, en el marco de investigaciones sobre el tráfico de estupefacientes desde Paraguay por vía fluvial.

El primero de los procedimientos se desplegó en Puerto Iguazú, tras tareas de inteligencia que dieron cuenta de un posible ingreso de droga desde territorio paraguayo. Con esa información como punto de partida, efectivos de la fuerza montaron un operativo de vigilancia a la altura del kilómetro 1884 del río Paraná, en la zona conocida como Paraje Bosetti.

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Fue allí donde personal de la autoridad marítima nacional divisó destellos de linternas en un sendero que provenía de la costa del río y desencadenó un rastrillaje inmediato del área, según la información oficial.

El hallazgo no tardó en concretarse: diez bultos abandonados que contenían 279 panes de marihuana, con un peso superior a los 200 kilos y un valor estimado en más de 874 millones de pesos. El cargamento estaba disperso en el sendero, sin custodia aparente al momento de su descubrimiento.

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La Prefectura Naval Argentina secuestró más de 400 kilos de marihuana en dos operativos en Misiones y valuó el cargamento en casi 1.700 millones de pesos (Prefectura Naval Nacional)

El segundo procedimiento tuvo como escenario la localidad de Candelaria, también en Misiones. Allí, tras obtener información sobre un posible cruce de estupefacientes, efectivos de la PNA establecieron puestos de observación y desplegaron patrullas en los alrededores de los kilómetros 1604 y 1605 del Paraná, con apoyo de medios ópticos de visión nocturna.

La inspección del sector derivó en el hallazgo de 14 bultos abandonados que contenían un total de 153 paquetes con flores de marihuana, algunos acondicionados al vacío y otros con la sustancia a granel.

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El cargamento reunió más de 210 kilos de la droga y fue valuado en unos 809 millones de pesos, lo que eleva el total de ambos operativos a más de 400 kilos con un valor conjunto de casi 1.700 millones de pesos.

En ambas causas intervino la Justicia Federal. Por el operativo en Puerto Iguazú actuó la Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad, a cargo del doctor Aníbal Martínez, mientras que en el caso de Candelaria intervino la Unidad Fiscal de Posadas, conducida por el doctor Juan Andrés Stuber. Ambos funcionarios dispusieron el secuestro de los estupefacientes.

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El procedimiento en Candelaria permitió hallar 14 bultos con 153 paquetes de flores de marihuana, algunos al vacío y otros a granel (Prefectura Naval Nacional)

Secuestraron más de 60 paquetes de droga y 84 kilos de hojas de coca en dos operativos en Salta

Durante la última semana, en el departamento de Orán, Gendarmería Nacional llevó a cabo dos operativos independientes, en los que incautaron más de 62 kilos de cocaína y 84 kilos de hojas de coca en Salta, y arrestaron a dos individuos, en acciones realizadas bajo el Plan Güemes y con la intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán.

El primer procedimiento se registró en el sector conocido como Finca El Paso, sobre la Ruta Nacional 50. Integrantes de la Sección Agua Blanca realizaban un patrullaje a pie cuando detectaron un vehículo que circulaba a alta velocidad. Según informó El Tribuno, los efectivos hicieron señas al conductor para que se detuviera, pero el hombre intentó eludir el control y, en la maniobra, provocó una lesión en la pierna izquierda de uno de los gendarmes.

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El uniformado recibió asistencia médica y fue trasladado a un centro de salud de Orán, donde se le diagnosticó una fractura expuesta de tibia y peroné. La información oficial señaló que permanecía estable tras su internación.

Gendarmería Nacional incautó más de 62 kilos de cocaína y 84 kilos de hojas de coca en dos operativos realizados en Orán, Salta, bajo el Plan Güemes (El Tribuno)

Pese al incidente, los gendarmes lograron interceptar el rodado y detener al conductor y a su acompañante. La revisión posterior permitió hallar 84 kilos de hojas de coca en el interior del vehículo. La fiscalía ordenó el secuestro de la mercadería, del automóvil y de otros elementos de interés para la causa, además de la detención del conductor.

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El segundo hallazgo ocurrió en una zona de monte cercana al río Pescado, donde la Sección Núcleo de Gendarmería Nacional sorprendió a tres hombres con mochilas. Los sujetos abandonaron sus pertenencias y escaparon sin que se registraran detenciones. Al inspeccionar el contenido, los efectivos encontraron 60 paquetes envueltos en material amarillo con una sustancia blanca que, tras la prueba de orientación de campo, dio positivo para cocaína. El pesaje total arrojó 62 kilos y 405 gramos.

Ambos expedientes quedaron bajo la órbita de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán.