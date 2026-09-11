Crimen y Justicia

Secuestraron mas de 60 paquetes de droga y 84 kilos de hojas de coca en dos operativos en Salta

Las intervenciones realizadas bajo el Plan Güemes dejaron dos arrestados y el hallazgo de paquetes abandonados cerca del río Pescado en la localidad de Orán

Un efectivo de la Gendarmería Nacional y un detenido con rostro difuminado se encuentran junto a ladrillos amarillos dispuestos en el suelo
Efectivos de la Gendarmería Nacional exhiben los bultos de droga incautados durante un operativo del Plan Güemes en Orán, provincia de Salta. (El Tribuno)
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La intervención de Gendarmería Nacional en dos sectores del departamento de Orán, en la provincia de Salta, derivó en el secuestro de más de 62 kilos de cocaína, 84 kilos de hojas de coca y la detención de dos personas. Los procedimientos se desarrollaron en el marco del Plan Güemes, con actuación de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán.

El primer procedimiento ocurrió en el sector conocido como Finca El Paso, sobre la Ruta Nacional 50. Integrantes de la Sección Agua Blanca de Gendarmería realizaban un patrullaje a pie cuando advirtieron la aproximación de un vehículo que circulaba a alta velocidad.

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De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, los efectivos hicieron señales al conductor para que detuviera el vehículo. El hombre buscó eludir el control y, durante la maniobra, provocó una lesión en la pierna izquierda de uno de los gendarmes.

El integrante de la fuerza recibió asistencia médica y fue trasladado a un centro de salud de Orán. Allí se constató que tenía una fractura expuesta de tibia y peroné. La información oficial indicó que permanecía estable tras su internación.

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Pese a la maniobra, los uniformados lograron interceptar el vehículo y detener a su conductor y al acompañante. La revisión posterior permitió hallar 84 kilos de hojas de coca dentro del rodado.

La Sede Fiscal Descentralizada de Orán intervino en el caso y ordenó el secuestro de la mercadería, del vehículo utilizado y de otros elementos considerados de interés para la investigación. También dispuso la detención del conductor vinculado al hecho que lesionó al gendarme.

El segundo hallazgo se produjo durante un recorrido de la Sección Núcleo de Gendarmería Nacional en una zona de monte situada en inmediaciones del cauce del río Pescado. Los efectivos detectaron a tres personas que llevaban mochilas mientras transitaban por el área.

Al advertir la presencia del personal de seguridad, los hombres abandonaron las pertenencias y huyeron. No se informaron detenciones relacionadas con este procedimiento.

Los gendarmes inspeccionaron las mochilas y encontraron 60 paquetes rectangulares envueltos en material de color amarillo. Cada uno contenía una sustancia blanca, por lo que se efectuó una prueba de orientación de campo para determinar de qué material se trataba.

Un agente de la Gendarmería, dos hombres, una camioneta blanca y varios bultos envueltos en plástico azul bajo un techo de chapa
La revisión del rodado interceptado en Orán permitió hallar 84 kilos de hojas de coca dentro del vehículo. (El Tribuno)

El análisis preliminar arrojó resultado positivo para cocaína. El pesaje posterior estableció un total de 62 kilos y 405 gramos de cocaína incautados en ese operativo.

La Fiscalía descentralizada ordenó el secuestro de la sustancia y de los elementos que pudieran aportar información a la causa. La investigación quedó bajo la órbita judicial correspondiente para determinar el origen y destino de la droga, así como identificar a los tres hombres que escaparon del lugar.

La Sede Fiscal Descentralizada de Orán dispuso las medidas iniciales en ambos expedientes, que continuarán con el análisis de los elementos secuestrados y las actuaciones necesarias para avanzar en la identificación de los responsables.

A finales del mes de agosto, Gendarmería Nacional incautó 700 kilos de hoja de coca, también en la localidad de Orán. El procedimiento se inició cuando dos camionetas intentaron eludir el control dispuesto por la fuerza sobre la traza provincial. Según la información oficial, ambos rodados aceleraron para evadir la presencia de los uniformados, lo que motivó la inmediata reacción de los efectivos desplegados en el lugar. La situación activó protocolos de seguimiento, permitiendo en primera instancia localizar una de las camionetas, una Toyota Hilux, en el interior de una finca cercana.

De acuerdo con lo informado por el portal de La Gaceta, en el interior de la camioneta Toyota se encontraba un ocupante y una carga compuesta por 17.300 atados de cigarrillos de origen extranjero. El hallazgo resultó relevante para los investigadores, ya que la mercadería no contaba con la documentación aduanera correspondiente y se presume que su ingreso al país se realizó en infracción a la Ley 22.415, conocida como “Código Aduanero”.

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