Le robó la tarjeta a una conductora de aplicación, hizo compras millonarias y quedó detenida

Una mujer de 44 años fue detenida en Bahía Blanca por el presunto robo de una riñonera a una conductora de aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer de 44 años fue detenida este jueves en Bahía Blanca, acusada de sustraer la riñonera de una conductora de una aplicación de viajes y usar sus tarjetas de crédito para realizar compras millonarias. La causa se inició a partir de la denuncia de la víctima, que advirtió el faltante de sus pertenencias después de finalizar un viaje.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nº 7, que deberá resolver la situación procesal de la sospechosa. La mujer, identificada con las iniciales C. R. D., fue aprehendida en el marco de una causa por hurto.

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De acuerdo con lo informado por la Comisaría Primera, la víctima denunció que en la riñonera llevaba documentación personal y tarjetas de crédito. La conductora habría advertido que el objeto no estaba poco después de que terminara el traslado de la pasajera hasta el destino solicitado.

El caso se encuentra bajo investigación, luego de que los efectivos de la Comisaría Primera detuvieran a la sospechosa

Según la información publicada por La Brújula 24, la denunciante aseguró que sus tarjetas fueron utilizadas para concretar compras por montos elevados. Ese dato forma parte de las medidas que deberá evaluar la Justicia dentro del expediente.

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A partir de la denuncia, efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda de la calle México al 800, en el sector sur de la ciudad. Durante el procedimiento, la Policía secuestró los objetos que habían sido denunciados como sustraídos.

El resultado del operativo fue incorporado a la investigación que lleva adelante la Fiscalía. La eventual utilización de las tarjetas, así como el alcance de los consumos denunciados, serán aspectos centrales para definir la calificación legal y la situación de la imputada.

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Tras conocerse el caso, la sospechosa brindó una versión distinta de los hechos. Aseguró que se trató de una confusión y afirmó que se encontraba en su domicilio.

La causa continúa en etapa de investigación. La Fiscalía deberá reunir y analizar los elementos secuestrados, la denuncia de la conductora y las actuaciones policiales antes de avanzar con nuevas decisiones.

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Video: una pareja amenazó con un cuchillo y le robó a un conductor en La Matanza

Robo a un chofer de Uber en La Matanza

Un chofer de una aplicación de viajes fue víctima de un asalto a punta de cuchillo dentro de su auto durante la madrugada del 24 de agosto en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Una pareja que había solicitado un traslado a Aeroparque lo amenazó y le robó el celular y otras pertenencias.

El episodio ocurrió poco después de las 03:20 horas, cuando el conductor llegó al punto de encuentro señalado por la aplicación. Primero subió un hombre y, poco después, una mujer. El chofer advirtió que los pasajeros no llevaban equipaje pese a que habían pedido viajar al Aeroparque Metropolitano.

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Según las imágenes registradas por una cámara instalada en el vehículo, el hombre tomó al conductor del cuello y lo intimidó con un arma blanca. “Quedate quietito o te vuelo”, le dijo durante el robo.

La pareja se había subido en Aeroparque y se dirigió con destino a La Matanza

Mientras el agresor mantenía sometida a la víctima, su acompañante revisó el interior del auto en busca de objetos de valor. La pareja le exigió dinero en efectivo, aunque el trabajador explicó que gran parte de los cobros se realizan por medio de la plataforma.

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Los asaltantes se llevaron el teléfono celular del conductor y otros objetos antes de escapar. El chofer bajó del vehículo, tocó bocina y no opuso resistencia durante la secuencia.

Luego difundió el registro en redes sociales para alertar a otros conductores y aportar elementos que permitan identificar a los responsables. Las imágenes muestran con mayor claridad el rostro de la mujer, que tenía tatuajes.

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