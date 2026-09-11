Alerta por una estafa que ofrece celulares y televisores por SMS: cómo funciona el engaño de los falsos puntos

La estafa por SMS ofrece celulares y televisores a cambio de supuestos puntos por vencer para captar datos bancarios

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Un mensaje de texto ofrece canjear puntos por un celular, un televisor o un reloj y asegura que están por vencer. Al tocar el enlace, el usuario llega a una página que parece ser de su compañía telefónica y allí le piden los datos de la tarjeta para pagar un supuesto envío. Esa es la secuencia de la estafa de smishing, diseñada para obtener información bancaria y hacer cargos posteriores.

La oferta puede parecer creíble porque el SMS aparece junto a avisos auténticos del operador, como recargas, consumo de datos o promociones. La urgencia por no perder los puntos busca que la persona actúe sin verificar quién envió el mensaje ni a qué sitio web conduce el enlace.

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El cobro inicial suele ser bajo, de 2.000, 5.000 o 7.000 pesos, y se presenta como el costo de entrega del premio. Sin embargo, el objetivo es que la víctima entregue los datos de su tarjeta. Con esa información, los responsables pueden realizar débitos no autorizados.

El mensaje puede mezclarse con avisos reales de la empresa

La periodista Lucila Entin explicó en Infobae A las Nueve que el engaño se apoya en la confianza que genera el canal de envío. “El origen te da confianza”, señaló sobre los casos en los que el SMS queda dentro de una conversación que ya contiene comunicaciones legítimas de una empresa.

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El engaño de smishing dirige a una página que imita a la compañía telefónica y pide la tarjeta para cobrar un envío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según describió, los responsables pueden usar antenas falsas durante un lapso breve para que los teléfonos cercanos se conecten a esa red. Así envían mensajes que imitan a los de las compañías y que luego quedan agrupados en la misma bandeja del celular.

Estas antenas pueden trasladarse en vehículos y operar en sitios con muchas personas. Por eso, recibir un mensaje desde un remitente conocido no alcanza para confirmar que una promoción sea auténtica.

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“Hay que estar muy atento cuando te llega un mensaje, aunque te llegue por la vía que habitualmente te llegan los mensajes oficiales”, advirtió Entin. Antes de ingresar a un enlace, conviene revisar con cuidado la dirección web y evitar cargar datos personales o financieros.

Empresas afirman que no tienen un programa de puntos

Personal Argentina fue una de las empresas que informó que no cuenta con un sistema de canje de puntos. La compañía pidió no abrir enlaces ni compartir información personal ante SMS que ofrezcan premios, beneficios o productos a cambio de puntos próximos a vencer.

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Los falsos puntos aparecen junto a mensajes reales del operador y refuerzan la apariencia legítima del SMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo indicó que recibió reportes de clientes por mensajes enviados por terceros ajenos a la firma. En dispositivos Android y iPhone, esos textos pueden aparecer junto a las comunicaciones oficiales, dentro de una misma categoría o conversación.

Personal sostuvo que los mensajes no forman parte de sus canales oficiales y confirmó que presentó denuncias penales. Otras empresas de telefonía también alertaron sobre intentos similares dirigidos a sus clientes.

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Para evitar el fraude, las compañías recomiendan ingresar a sus servicios desde la aplicación oficial o escribir directamente la dirección web en el navegador, en lugar de abrir enlaces recibidos por SMS. También aconsejan no informar contraseñas, claves, tokens ni códigos de seguridad por mensajes.

La consecuencia puede ir más allá del supuesto costo de envío. “Te terminan debitando cantidad de dólares”, resumió Entin sobre quienes entregan los datos de su tarjeta.

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