Crimen y Justicia

Capturaron a un hombre que evadió un control policial e intentó atropellar a los policías en Mar del Plata

Los oficiales confirmaron que tenía un pedido de internación activo desde finales de julio. Tres efectivos sufrieron lesiones leves durante el procedimiento

El hombre fue trasladado al área de Psiquiatría del Higa tras constatarse que tenía un pedido de internación vigente (Fuente: 0223)
El hombre fue trasladado al área de Psiquiatría del Higa tras constatarse que tenía un pedido de internación vigente (Fuente: 0223)
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Durante un operativo de control vehicular en Mar del Plata, un hombre sobre quien pesaba una orden de internación trató de atropellar a los policías y, tras una persecución, resultó detenido. Posteriormente, Psiquiatría del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) quedó a cargo de su situación.

El episodio ocurrió el jueves en la intersección de Juan B. Justo y José Martí, donde agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) advirtieron un Chevrolet Prisma estacionado en doble fila e intentaron identificar a su conductor. Sin embargo, el hombre no atendió la orden de los efectivos.

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En ese momento, habría dirigido el vehículo hacia el personal policial y escapó del lugar. Inmediatamente, la Policía puso en marcha un operativo cerrojo que permitió localizar el automóvil en Carasa al 2400. Durante la aprehensión se registró un forcejeo y tres policías sufrieron lesiones leves en las manos.

Al verificar los datos del detenido, los agentes constataron que existía un pedido de internación emitido por el Juzgado de Familia Nº 1. Por esa razón, fue trasladado al sector de Psiquiatría del Higa para una evaluación y la posterior internación.

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El automovilista fue derivado al Higa tras el operativo policial
El automovilista fue derivado al Higa tras el operativo policial

El personal policial de la Patrulla Municipal procedió a secuestrar el Chevrolet Prisma. Posteriormente, el vehículo fue trasladado al playón de tránsito para resguardar la unidad. Además, las autoridades se labraron las infracciones correspondientes.

El caso tiene un antecedente reciente en la ciudad de la costa argentina. Durante la jornada del martes, un hombre de 33 años fue detenido tras huir de un control policial en un Peugeot 207 negro, en el marco de un operativo de prevención del delito automotor.

La fuga se extendió por unos 100 metros y terminó cuando el conductor perdió el control del auto y chocó contra un poste de alumbrado en la zona de Juana Manzo y Rosales. Tanto él como su acompañante descendieron del vehículo e intentaron escapar a pie, pero los agentes lograron alcanzar a uno de ellos.

De acuerdo con La Capital, el detenido tenía un pedido de captura activo desde el 27 de julio, requerido por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de Mar del Plata. La medida estaba vinculada al presunto incumplimiento del régimen de salidas transitorias y del régimen abierto.

Durante la requisa del vehículo, los policías hallaron una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros con siete cartuchos. El arma tenía pedido de secuestro desde agosto de 2019 y, según el parte policial, estaba en condiciones de uso inmediato.

El hombre quedó imputado por portación ilegal de arma de guerra, encubrimiento y por la captura vigente, y fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán. El segundo ocupante no fue localizado.

Personal policial intervino tras la evasión de un control vehicular en la ciudad de Mar del Plata
Personal policial intervino tras la evasión de un control vehicular en la ciudad de Mar del Plata

Otro hecho de características similares ocurrió el 4 de septiembre en el barrio Bernardino Rivadavia, cuando un joven de 20 años intentó evadir un control policial a bordo de una motocicleta Honda Wave. El procedimiento se inició en la intersección de Chile y Alvarado, donde personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) realizaba tareas vinculadas al Plan de Refuerzo de Zonas.

Al advertir la presencia de los agentes, el motociclista aceleró y escapó por distintas calles. Durante la fuga, circuló a alta velocidad y en contramano. En inmediaciones de San Lorenzo y Chile perdió el dominio del vehículo y cayó sobre la calzada, sin que interviniera un móvil policial en ese accidente.

Sin embargo, cuando los efectivos llegaron hasta el lugar, el joven se reincorporó, levantó la motocicleta e intentó continuar con la huida. A pocos metros, chocó contra el vehículo de uno de los policías, lo que provocó la caída de ambos.

El efectivo sufrió escoriaciones y dolores en las extremidades superiores e inferiores, por lo que recibió atención médica. El conductor fue reducido y detenido.

Tras confirmar que la moto no registraba impedimentos legales, la Fiscalía de Flagrancia dispuso su aprehensión en una causa por resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas por tratarse de un funcionario policial. El acusado fue alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

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