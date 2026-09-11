Investigan a una banda por robos a viviendas y un ex jugador de San Martín de Tucumán está vinculado en la causa

La Policía de San Juan exhibe un automóvil Fiat Palio y diversos bienes recuperados tras una investigación por robos en viviendas de la provincia (Tiempo de San Juan)

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Un operativo de la Brigada de Investigaciones Oeste derivó en la detención de un hombre investigado por robos en viviendas y el secuestro de un vehículo presuntamente usado por una banda que operaba en distintos puntos de San Juan. En el expediente aparece además vinculado ex jugador del Club Atlético San Martín, cuya eventual responsabilidad penal permanece bajo evaluación judicial.

La investigación reunió denuncias por robos y tentativas de robo registradas en los departamentos de Rivadavia, Rawson y Pocito.

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Uno de los procedimientos se realizó en el barrio Aramburu, Rivadavia, donde los investigadores interceptaron al ex jugador, de 52 años y oriundo de Mendoza. El hombre circulaba en un Fiat Palio, que quedó secuestrado porque los investigadores lo señalan como posible medio de traslado y apoyo para los hechos bajo investigación.

Según lo informado por el portal Tiempo de San Juan, la causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad, con la participación de las ayudantes fiscales Erica Funes y García Castrillón. La pesquisa concentra legajos iniciados en la jurisdicción de la Comisaría 28ª de Rivadavia, la Comisaría 7ª de Pocito y la Subcomisaría Médano de Oro.

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Según la información policial, los casos analizados presentan características que permitieron a los investigadores avanzar sobre la posible existencia de un grupo dedicado a ingresar a viviendas y retirar objetos de valor.

La banda se dedica a realizar robos en la zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación del exfutbolista no fue equiparada a la de un detenido formalmente imputado. Por el momento, figura como una persona vinculada a la investigación y la Justicia deberá definir, a partir de los elementos disponibles, si existen fundamentos para atribuirle una participación penal en los hechos.

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Los operativos se desplegaron de manera simultánea en domicilios de Rawson y Rivadavia, con mandatos judiciales obtenidos a pedido de la fiscalía. En una vivienda situada en la esquina de Perona y Álvarez Condarco, en Rawson, fue detenido Román Ezequiel M. O., señalado en la investigación como presunto integrante activo de los robos.

Román Ezequiel M. O. quedó formalmente detenido e imputado dentro de la causa por delitos contra la propiedad. Su situación procesal será definida en las próximas instancias judiciales, según las pruebas que presenten las partes y las decisiones de la UFI interviniente.

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En otro procedimiento, realizado en el barrio Franklin Rawson, los agentes aprehendieron a Exequiel Enrique A., de 22 años. Esa intervención se produjo en una causa contravencional relacionada con los artículos 113 y 117 de la Ley 941-R, de acuerdo con los datos difundidos sobre el operativo.

La actuación contravencional de Exequiel Enrique A. y el expediente por robos tienen alcances distintos. En tanto, la investigación central continúa enfocada en determinar cómo se habrían producido los hechos denunciados, qué grado de intervención tuvo cada una de las personas investigadas y cuál era el destino de los objetos recuperados.

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Entre lo incautado figura un televisor Smart TV de 50 pulgadas, una notebook y una computadora de escritorio completa. También fueron secuestradas dos cortadoras de fiambre sin marca visible y una balanza comercial, elementos que ahora serán sometidos a las medidas de reconocimiento correspondientes.

La nómina incorpora un horno eléctrico, una pava eléctrica, una cafetera Stalyn y una balanza de cocina. Asimismo, los investigadores trasladaron una plancha de pelo, un secador, un termo de acero inoxidable y varios bolsos de gran tamaño con prendas de distintos talles y marcas.

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La recuperación de estos objetos será contrastada con las denuncias registradas en las tres jurisdicciones incluidas en la pesquisa. Esa instancia será relevante para establecer si los bienes pertenecen a víctimas de los robos investigados y para reconstruir la secuencia de los presuntos delitos.

Por ahora, la información disponible indica que los investigadores evalúan si el exjugador de Club Atlético San Martín aportó movilidad o asistencia al grupo. La fiscalía y la Justicia deberán determinar si esas sospechas se sostienen con pruebas suficientes y si corresponde avanzar con una imputación formal.

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