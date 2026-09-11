Crimen y Justicia

Investigan a una banda por robos a viviendas y un ex jugador de San Martín de Tucumán está vinculado en la causa

Los procedimientos se realizaron en Rivadavia y Rawson de la ciudad de San Juan y reunieron causas de tres jurisdicciones, recuperaron objetos denunciados como sustraídos y dejaron bajo análisis judicial la participación de

Un automóvil gris estacionado junto a electrodomésticos, ropa y un cartel de la Policía de San Juan frente a un edificio
La Policía de San Juan exhibe un automóvil Fiat Palio y diversos bienes recuperados tras una investigación por robos en viviendas de la provincia (Tiempo de San Juan)
Guardar

Un operativo de la Brigada de Investigaciones Oeste derivó en la detención de un hombre investigado por robos en viviendas y el secuestro de un vehículo presuntamente usado por una banda que operaba en distintos puntos de San Juan. En el expediente aparece además vinculado ex jugador del Club Atlético San Martín, cuya eventual responsabilidad penal permanece bajo evaluación judicial.

La investigación reunió denuncias por robos y tentativas de robo registradas en los departamentos de Rivadavia, Rawson y Pocito.

PUBLICIDAD

Uno de los procedimientos se realizó en el barrio Aramburu, Rivadavia, donde los investigadores interceptaron al ex jugador, de 52 años y oriundo de Mendoza. El hombre circulaba en un Fiat Palio, que quedó secuestrado porque los investigadores lo señalan como posible medio de traslado y apoyo para los hechos bajo investigación.

Según lo informado por el portal Tiempo de San Juan, la causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad, con la participación de las ayudantes fiscales Erica Funes y García Castrillón. La pesquisa concentra legajos iniciados en la jurisdicción de la Comisaría 28ª de Rivadavia, la Comisaría 7ª de Pocito y la Subcomisaría Médano de Oro.

PUBLICIDAD

Según la información policial, los casos analizados presentan características que permitieron a los investigadores avanzar sobre la posible existencia de un grupo dedicado a ingresar a viviendas y retirar objetos de valor.

Dos encapuchados en la oscuridad. Uno fuerza una puerta con una palanca; el otro ilumina con linterna. Herramientas y un bolso en el suelo frente a la casa.
La banda se dedica a realizar robos en la zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación del exfutbolista no fue equiparada a la de un detenido formalmente imputado. Por el momento, figura como una persona vinculada a la investigación y la Justicia deberá definir, a partir de los elementos disponibles, si existen fundamentos para atribuirle una participación penal en los hechos.

Los operativos se desplegaron de manera simultánea en domicilios de Rawson y Rivadavia, con mandatos judiciales obtenidos a pedido de la fiscalía. En una vivienda situada en la esquina de Perona y Álvarez Condarco, en Rawson, fue detenido Román Ezequiel M. O., señalado en la investigación como presunto integrante activo de los robos.

Román Ezequiel M. O. quedó formalmente detenido e imputado dentro de la causa por delitos contra la propiedad. Su situación procesal será definida en las próximas instancias judiciales, según las pruebas que presenten las partes y las decisiones de la UFI interviniente.

En otro procedimiento, realizado en el barrio Franklin Rawson, los agentes aprehendieron a Exequiel Enrique A., de 22 años. Esa intervención se produjo en una causa contravencional relacionada con los artículos 113 y 117 de la Ley 941-R, de acuerdo con los datos difundidos sobre el operativo.

La actuación contravencional de Exequiel Enrique A. y el expediente por robos tienen alcances distintos. En tanto, la investigación central continúa enfocada en determinar cómo se habrían producido los hechos denunciados, qué grado de intervención tuvo cada una de las personas investigadas y cuál era el destino de los objetos recuperados.

Entre lo incautado figura un televisor Smart TV de 50 pulgadas, una notebook y una computadora de escritorio completa. También fueron secuestradas dos cortadoras de fiambre sin marca visible y una balanza comercial, elementos que ahora serán sometidos a las medidas de reconocimiento correspondientes.

La nómina incorpora un horno eléctrico, una pava eléctrica, una cafetera Stalyn y una balanza de cocina. Asimismo, los investigadores trasladaron una plancha de pelo, un secador, un termo de acero inoxidable y varios bolsos de gran tamaño con prendas de distintos talles y marcas.

La recuperación de estos objetos será contrastada con las denuncias registradas en las tres jurisdicciones incluidas en la pesquisa. Esa instancia será relevante para establecer si los bienes pertenecen a víctimas de los robos investigados y para reconstruir la secuencia de los presuntos delitos.

Por ahora, la información disponible indica que los investigadores evalúan si el exjugador de Club Atlético San Martín aportó movilidad o asistencia al grupo. La fiscalía y la Justicia deberán determinar si esas sospechas se sostienen con pruebas suficientes y si corresponde avanzar con una imputación formal.

Temas Relacionados

San JuanRobo de autosIntento de roboDelitos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturaron a un hombre que evadió un control policial e intentó atropellar a los policías en Mar del Plata

Los oficiales confirmaron que tenía un pedido de internación activo desde finales de julio. Tres efectivos sufrieron lesiones leves durante el procedimiento

Capturaron a un hombre que evadió un control policial e intentó atropellar a los policías en Mar del Plata

Violó una perimetral, agredió a su ex en plena calle y fue detenido en Jujuy

El procedimiento se inició durante un patrullaje sobre la avenida Yuchán en la ciudad de Libertador General San Martín, donde una vecina informó una agresión física y el incumplimiento de una orden de acercamiento

Violó una perimetral, agredió a su ex en plena calle y fue detenido en Jujuy

Condenaron a un tercer acusado de participar del robo millonario a un comerciante de Salta

Previo a esto, la víctima había aceptado el acuerdo y que los acusados accedan a un juicio abreviado. Además de las penas y reglas de conducta, también deberán reparar el daño ocasionado

Condenaron a un tercer acusado de participar del robo millonario a un comerciante de Salta

Pagó $700.000 por un traslado policial en Salta: imputaron a una agente y a un hombre por estafa y extorsión

La causa comenzó tras la denuncia de una efectiva que pagó por un cambio de destino que no se concretó. La investigación reconstruyó transferencias bancarias y comunicaciones

Pagó $700.000 por un traslado policial en Salta: imputaron a una agente y a un hombre por estafa y extorsión

Secuestraron mas de 60 paquetes de droga y 84 kilos de hojas de coca en dos operativos en Salta

Las intervenciones realizadas bajo el Plan Güemes dejaron dos arrestados y el hallazgo de paquetes abandonados cerca del río Pescado en la localidad de Orán

Secuestraron mas de 60 paquetes de droga y 84 kilos de hojas de coca en dos operativos en Salta

DEPORTES

Tiene 15 años, corre en autos desde los 12 y afirman que será el próximo argentino en la Fórmula 1

Tiene 15 años, corre en autos desde los 12 y afirman que será el próximo argentino en la Fórmula 1

Arrancan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: sedes, deportes, los abanderados de Argentina y todo lo que hay que saber

“Pensó que se habían olvidado de él”: la cruda revelación de un ex jugador de Gimnasia sobre Diego Maradona

El Tribunal de Disciplina hizo oficial el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina: el primer paso que dio

El video que reveló qué estaba haciendo Lionel Messi en medio de la pelea entre De Paul y Lewandowski

TELESHOW

El duro cruce de Eliana Guercio con Juanicar en Gran Hermano: “Te querés colgar de todo el mundo”

El duro cruce de Eliana Guercio con Juanicar en Gran Hermano: “Te querés colgar de todo el mundo”

Juli Poggio habló de las acusaciones de divismo en MasterChef Celebrity: “Es verdad”

Ludovico Di Santo habló del bullying que sufrió por su nombre y reveló por qué eligió uno particular para su hijo

Nico Vázquez lloró al escuchar “The climb” por Avril Lerman en Popstars: “Ella tiene algo”

Duros rumores de separación entre Natalia Pastorutti y su marido Andrés Manini: “Temas monetarios, peleas y gritos”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno yemení definió una “zona de eliminación” contra los hutíes que amenazan el estrecho de Bab el Mandeb

El Gobierno yemení definió una “zona de eliminación” contra los hutíes que amenazan el estrecho de Bab el Mandeb

Los líderes del BRICS se reúnen en India mientras las guerras y las rivalidades ponen a prueba al bloque

A 25 años del 11-S, del atentado al algoritmo

Cuba: ¿se puede formar personas libres con semejante sistema educativo?

El régimen chino condenó a tres líderes activistas de las vigilias por la represión de Tiananmen por “incitación a la subversión”