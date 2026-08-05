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Alerta por una nueva estafa virtual: cómo es el engaño que usa la imagen del Banco Central para robar ahorros

El BCRA advirtió que los delincuentes se hacen pasar por la entidad para promover inversiones falsas y obtener datos o dinero de las víctimas a través de comunicaciones engañosas y aplicaciones maliciosas

Una mano sostiene un teléfono móvil con pantalla rota mostrando un mensaje de texto fraudulento; de fondo, el edificio del Banco Central de la República Argentina.
El BCRA alertó por una estafa virtual que utiliza su nombre para engañar a los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alertó sobre una nueva modalidad de estafa virtual en la que delincuentes utilizan la identidad o la imagen de autoridades o representantes de la propia entidad para engañar a personas y promover inversiones fraudulentas.

El organismo informó que los estafadores emplean desde videos manipulados hasta comunicaciones directas por correo electrónico, WhatsApp o SMS, simulando ser parte del BCRA para lograr su objetivo de vaciar las cuentas.

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La entidad monetaria detalló que los ataques comienzan con la difusión de videos falsos que simulan declaraciones de funcionarios del BCRA para promocionar supuestas inversiones. Otra variante ocurre cuando los delincuentes se contactan directamente con las víctimas por canales digitales y solicitan “un pago anticipado en dólares para liberar o permitir el cobro de una supuesta transferencia proveniente del exterior”.

“Detectamos nuevas modalidades de estafa virtual en las que delincuentes utilizan la identidad o la imagen de autoridades o representantes del Banco Central para generar confianza y engañar a las personas”, advirtió la institución en su comunicado oficial.

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Teléfono inteligente sobre una mesa con chat de apariencia romántica, y en el fondo, silueta de persona con cuatro monitores que muestran código y conversaciones.
El BCRA recomienda siempre corroborar la identidad de los remitentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central remarcó que no ofrece servicios financieros al público ni solicita pagos, datos personales o información bancaria, y que su personal nunca recomienda plataformas de inversión ni pide dinero a través de redes sociales ni mensajería.

La institución enfatizó que “las autoridades y el personal del Banco Central nunca promocionan ni recomiendan inversiones o plataformas de inversión, ni solicitan pagos, datos personales o información bancaria por redes sociales, servicios de mensajería u otros canales de comunicación”.

Ante esta situación, el BCRA difundió una serie de recomendaciones para prevenir estos fraudes:

  • Verificar la autenticidad de los mensajes: El Banco Central no solicita pagos, datos personales ni bancarios.
  • Corroborar la identidad de los remitentes: Revisar minuciosamente direcciones de correo, números de contacto y perfiles en redes sociales para detectar posibles perfiles falsos.
  • Identificar los canales oficiales de comunicación: El Banco Central solo se comunica a través de su sitio web verificado y cuentas oficiales con tilde de validación.
  • Proteger los datos personales y bancarios: No compartir claves, contraseñas, token, números de tarjeta ni información sensible por ningún canal digital o telefónico.
  • Desconfiar de mensajes de urgencia: Si existe presión para actuar de inmediato, detenerse y no divulgar información personal; esa es una estrategia habitual de engaño.

El BCRA reiteró la importancia de mantener la cautela frente a cualquier contacto sospechoso y recordó que toda comunicación oficial estará publicada en canales institucionales, nunca por vías informales o directas a particulares.

Los bancos y los organismos públicos no solicitan la descarga de aplicaciones externas. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Los bancos y los organismos públicos no solicitan la descarga de aplicaciones externas. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Lo que nunca hay que hacer

En paralelo, el BCRA difunde recomendaciones orientadas a evitar fraudes digitales que facilitan el acceso no autorizado a cuentas bancarias. La entidad emitió varias alertas tras detectar maniobras en las que se emplean aplicaciones de acceso remoto como recurso central del engaño.

El organismo detalló que una de las prácticas más habituales es solicitar a la víctima la instalación de una aplicación bajo el pretexto de “verificar su identidad” o “solucionar un problema con su cuenta”. Una vez instalado el software malicioso, los estafadores obtienen control sobre la pantalla del dispositivo y pueden ingresar a las cuentas bancarias para operar en nombre del usuario, sin que este lo perciba.

Al respecto, el BCRA remarcó: los bancos y los organismos públicos no solicitan la descarga de aplicaciones externas como parte de ningún trámite. Por lo tanto, cualquier pedido de este tipo debe interpretarse como un indicio de fraude.

Ante estos casos, la entidad sugirió desconfiar de cualquier pedido para instalar software o de enlaces enviados por chat, sin importar el medio por el que se reciban. La recomendación es interrumpir la comunicación y que sea la persona usuaria quien inicie el contacto con la entidad, siempre por canales oficiales y no por los proporcionados por quien realizó el primer contacto.

Si la aplicación ya fue instalada o se compartieron datos personales o bancarios, el BCRA indicó que corresponde contactar de inmediato al banco y denunciar la situación ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), mediante la casilla denunciasufeci@mpf.gob.ar. El organismo también instó a difundir estas advertencias para que más personas puedan identificar estas maniobras y protegerse.

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