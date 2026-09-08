Crimen y Justicia

Aprobaron un sistema especial para mujeres presas de alto riesgo en cárceles federales

La resolución crea un régimen específico dentro del Servicio Penitenciario Federal para internas vinculadas a organizaciones criminales y fija protocolos, capacitación y controles periódicos

Dos agentes con chalecos con la sigla PFA permanecen de pie junto a una mujer en el interior de una habitación
El Gobierno aprobó el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo para mujeres en el Servicio Penitenciario Federal.
Guardar

La administración penitenciaria federal sumó una nueva herramienta para el manejo de detenidas consideradas de máxima peligrosidad. A través de una resolución firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, el Gobierno aprobó el “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo” para mujeres dentro del Servicio Penitenciario Federal.

La medida incorpora un esquema específico para internas vinculadas a organizaciones criminales complejas, con criterios de evaluación, clasificación, separación y supervisión diferenciados. El texto oficial sostiene que la decisión responde a cambios detectados en la criminalidad organizada y a la necesidad de impedir que estructuras delictivas mantengan capacidad de acción desde el interior de las cárceles.

PUBLICIDAD

El nuevo régimen se apoya en la experiencia previa del sistema general de alto riesgo que ya funcionaba en el ámbito penitenciario federal y, según los fundamentos de la resolución, busca adaptar ese modelo a las características de la población penal femenina. La norma también fija plazos para elaborar protocolos complementarios, asigna responsabilidades operativas y ordena informes técnicos semestrales sobre su aplicación.

La resolución aprueba e implementa el sistema para mujeres como anexo integrante de la medida y faculta a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal a tomar las decisiones necesarias para su puesta en marcha. Entre esas tareas figuran la planificación operativa, la selección y capacitación del personal, la supervisión del dispositivo y la asignación de recursos de infraestructura y tecnología.

PUBLICIDAD

Además, el artículo 3 encomienda a esa autoridad la elaboración de protocolos complementarios y manuales específicos en un plazo de 60 días. El gasto que demande la implementación será cubierto con partidas asignadas a la Jurisdicción 41 – Ministerio de Seguridad Nacional – Servicio Penitenciario Federal dentro del presupuesto nacional.

La resolución también ordena un seguimiento periódico del funcionamiento del sistema. En ese punto, establece que la autoridad penitenciaria deberá presentar informes técnicos semestrales desde la firma de la medida para evaluar el grado de avance, detectar necesidades de corrección y elevar propuestas fundadas.

El texto oficial recuerda que en 2024 el entonces Ministerio de Seguridad había aprobado el SIGPPLAR, el “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo” para el ámbito general del Servicio Penitenciario Federal. Aquella herramienta, según la resolución actual, fue diseñada para enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar la actividad de integrantes de organizaciones criminales nacionales y transnacionales alojados en cárceles federales.

De acuerdo con los considerandos, la aplicación de ese esquema mostró “impactos positivos en materia de seguridad pública y administración penitenciaria”.

Una agente policial escolta a una mujer custodiada entre dos pancartas azules con el escudo de la Policía Federal Argentina
La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal deberá elaborar protocolos y manuales específicos en un plazo de 60 días.

La norma agrega que esa experiencia llevó a detectar la necesidad de desarrollar procedimientos diferenciados para mujeres detenidas con vínculos con estructuras delictivas complejas. En ese marco, el Ministerio afirma que el crecimiento de perfiles criminológicos asociados a internas con funciones de conducción, enlace o coordinación exige respuestas específicas dentro del sistema penitenciario.

Uno de los argumentos centrales del texto es que en distintos estudios especializados se advirtió una mayor participación de mujeres en roles ejecutivos y de conducción dentro de organizaciones criminales, en especial tras la detención de referentes varones o a partir del refuerzo de controles penitenciarios.

La resolución menciona el documento “The Missing Piece of the Puzzle”, elaborado por Olivera y Walker en 2024 para la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, donde se señala que mujeres vinculadas a esas redes pueden asumir tareas de enlace, mensajería, coordinación y continuidad operativa, incluso en contextos de encierro o en esquemas de vínculo familiar.

También cita “Understanding the Role of Women in Organized Crime”, publicado por la OSCE en 2023, que describe funciones múltiples para mujeres dentro del crimen organizado, entre ellas administración financiera, logística, transmisión de mensajes y gestión de recursos y personas. Sobre esa base, la resolución sostiene que ciertas organizaciones estructuradas como “clan familiar” recurren a integrantes mujeres para mantener la operatoria ilegal.

Según la resolución, 78 miembros de distintas organizaciones criminales fueron incorporados al sistema general de alto riesgo, y una parte importante de ellos desarrolla sus actividades en Santa Fe, Salta, Jujuy, Córdoba y Corrientes. Para el Ministerio, ese dato muestra la relevancia estratégica del dispositivo para el seguimiento y la neutralización de estructuras con presencia en varias jurisdicciones.

El nuevo sistema para mujeres prevé adecuaciones en infraestructura, tratamiento, salud integral, vinculación familiar, condiciones de alojamiento y formación del personal penitenciario. El objetivo declarado es garantizar una aplicación “sustancialmente equitativa” del régimen y una gestión adecuada del riesgo criminológico.

En esa línea, la resolución dispone que el personal afectado deberá recibir capacitación específica en perspectiva de género y en abordaje de población penal femenina de alto riesgo, como complemento de la formación especializada prevista en el esquema general.

Temas Relacionados

Servicio Penitenciario FederalMinisterio de Seguridad NacionalCrimen organizadoCárcel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Declararon culpable a un ex concejal de Salta por robo y falsificación de documentos públicos

El juez Guillermo Pereyra atribuyó responsabilidades por peculado, resistencia a la autoridad y otros delitos a sus cómplices

Declararon culpable a un ex concejal de Salta por robo y falsificación de documentos públicos

El testimonio de la acompañante complicó al tiktoker López Gagliasso en el juicio por el choque fatal en Rosario

La joven que viajaba en el auto declaró que le pidió varias veces que frenara antes del impacto en el que murieron una mujer y su hija. La Fiscalía sostiene la acusación por dolo eventual

El testimonio de la acompañante complicó al tiktoker López Gagliasso en el juicio por el choque fatal en Rosario

Mataron a una jubilada en Córdoba y hay un detenido

La investigación por el asesinato de Graciela Oviedo, de 72 años, avanza con un sospechoso de 27 años a disposición judicial. La fiscalía busca reconstruir qué pasó dentro de la vivienda

Mataron a una jubilada en Córdoba y hay un detenido

Juicio por Loan: el ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Benítez podrían declarar ante el tribunal

Los defensores de los tres imputados solicitaron que sean escuchados durante el debate. Este martes también declararán dos nuevos testigos

Juicio por Loan: el ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Benítez podrían declarar ante el tribunal

La Plata: cruzó en moto a contramano y con la barrera baja y murió atropellado por el tren Roca

La víctima fue identificada como Matías Agustín Ledesma, de 19 años. Personal del SAME intentó reanimarlo, pero falleció en el lugar. La Justicia caratuló la causa como “muerte por accidente”

La Plata: cruzó en moto a contramano y con la barrera baja y murió atropellado por el tren Roca

DEPORTES

Comienza la Fase Liga de la Champions League: fixture, candidatos, revelaciones, formato y todo lo que hay que saber

Comienza la Fase Liga de la Champions League: fixture, candidatos, revelaciones, formato y todo lo que hay que saber

Nació en España, pero eligió representar a Argentina en el Mundial femenino Sub 20: “Es un sueño hecho realidad”

Javier Frana: “En Copa Davis no hay ranking y no hay rivales fáciles”

La estrella del Manchester City que se rindió ante Enzo Fernández: “Es uno de los mejores”

El secreto que descubrió un ex piloto de F1 en el sobrepaso de Colapinto a Piastri en el GP de Italia: “Fue inteligente”

TELESHOW

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Tini Stoessel posó con carteras de Gucci, stilettos y un look de lujo valuado en miles de dólares: las fotos

Susana Giménez sorprendió con un glamoroso look floral y habló por primera vez de la serie de Moria Casán

Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una caída en su casa: “Tiene una fisura en la cadera”

MasterChef Celebrity anunció a una estrella de la cumbia, dos periodistas de noticiero y un galán para su próxima temporada

INFOBAE AMÉRICA

Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

Rusia y Corea del Norte inauguraron un puente vial sobre el río Tumen para ampliar el comercio y la cooperación estratégica

EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narcolancha de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros en el Pacífico Oriental

A menos de un mes de las elecciones, Lula y Bolsonaro llevaron la disputa electoral a los actos por la Independencia de Brasil

Canadá activó los aranceles de represalia por USD 20.000 millones a importaciones de EEUU y escaló la guerra comercial con Trump