“Retrato de una dama”: la Justicia ordenó devolver el cuadro robado por los nazis que apareció en una casa de Mar del Plata

El cuadro "Retrato de una dama". Foto: Nicolás Galante - Infobrisas

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La Justicia federal de Mar del Plata dispuso la restitución de la pintura “Retrato de una dama” a Marie von Saher, heredera del galerista neerlandés Jacques Goudstikker, cuyas obras fueron saqueadas durante la persecución nazi en la Segunda Guerra Mundial.

La decisión quedó formalizada este viernes durante una audiencia en el Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata. Allí se acordó la suspensión de juicio a prueba para Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso, imputados por encubrimiento agravado tras haber conservado y ocultado la obra en una vivienda de esa ciudad.

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Kadgien es hija de Friedrich Kadgien, un exfuncionario del régimen de Adolf Hitler. Según la investigación, la pintura permaneció durante décadas en una casa de Mar del Plata y salió a la luz a partir de una investigación periodística, que derivó en la intervención de la Justicia federal.

Como parte del acuerdo, Kadgien y Cortegoso desistieron de forma definitiva de todo reclamo presente o futuro sobre el cuadro, una obra del siglo XVIII atribuida al pintor italiano Giacomo Antonio Melchiore Cerutti.

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Además, durante los próximos 24 meses deberán cumplir reglas de conducta fijadas por el tribunal. Entre las obligaciones se dispuso un aporte de 2,4 millones de pesos cada uno al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata, que podrán abonar en cuotas mensuales.

El acuerdo evita, por el momento, la realización de un juicio oral y una eventual condena. Si incumplen las condiciones establecidas o cometen otro delito durante el plazo dispuesto, podrían perder ese beneficio.

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El fiscal federal general de Mar del Plata, Daniel Adler, escucha mientras el fiscal adjunto Carlos Martínez se dirige a los medios junto al curador Ariel Bassano (Reuters/Jose Scalzo)

La obra podría exhibirse en Argentina

La pintura, valuada en alrededor de 250.000 euros, quedó bajo custodia judicial desde que fue entregada por la defensa de los imputados, hace poco más de un año. Los peritos de la Academia Nacional de Bellas Artes certificaron su atribución y confirmaron que se encuentra en buen estado de conservación.

La heredera de Goudstikker, que vive en Estados Unidos, expresó su voluntad de que el cuadro tenga una exhibición pública en la Argentina antes de su traslado definitivo a Países Bajos. Entre las alternativas analizadas, se evalúa una muestra en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, aunque también existen gestiones para definir otro espacio de exposición.

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La entrega material de la obra dependerá de los pasos administrativos y judiciales previos, ya que el cuadro se encuentra bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una vez completados esos trámites, los representantes legales de Von Saher podrán avanzar con la restitución.

Historia y hallazgo del cuadro

El “Retrato de una dama” formaba parte de la colección de Goudstikker en Ámsterdam, integrada por más de mil piezas, incluidos Rembrandt y Vermeer. Tras huir del régimen nazi, el galerista murió en la travesía y la galería fue apropiada por los ocupantes alemanes. El recorrido del cuadro hasta la familia Kadgien no está documentado con precisión.

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El descubrimiento del cuadro en Mar del Plata se produjo el año pasado, a partir de una investigación de un medio neerlandés que lo identificó en fotografías de una inmobiliaria, colgado en el living de la vivienda de Kadgien. Ante la Justicia, Kadgien argumentó que la obra había sido adquirida en 1943 por una cuñada de su padre en un museo de Colonia.

El fiscal federal Carlos Martínez, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), impulsó el caso el 25 de agosto de 2025, a partir de las denuncias presentadas por INTERPOL Argentina y la Dirección General de Aduanas (DNA), que depende de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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A partir de los primeros indicios, se realizaron distintos allanamientos para ubicar el cuadro, uno de ellos en el domicilio de la hija del exfuncionario nazi y su pareja.

Poco después, el 3 de septiembre, el abogado que representaba a los sospechosos, entregó el cuadro en la sede de la Unidad Fiscal. Así, se resguardó la pintura que luego fue puesta a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, hasta tanto se pueda determinar a quién corresponde su entrega definitiva.

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Una pericia de la Academia Nacional de Bellas Artes confirmó que el cuadro pertenecía a la galería de Goudstikker en los Países Bajos. Los analistas determinaron que se trata de una obra del naturalismo lombardo del siglo XVIII atribuible a Giacomo Ceruti y no a Giuseppe Ghislandi, como se creyó en un principio. Para ello se basaron en el cuidado descriptivo de los vestidos, que remite a obras como el Retrato de la marquesa Laura Vitali Aliprandi.

La DAIA, a través de un informe, respaldó la situación de expolio y la necesidad de restitución, al subrayar el carácter de “justicia histórica y reparación moral” del proceso. Expertos tasaron la obra en 250.000 euros, aunque el valor simbólico y testimonial superaría ampliamente la estimación monetaria.

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