En imágenes, el incendio que afectó cinco viviendas en Santiago de Cuba

Un incendio que comenzó cerca de las 21:15 (hora local) del miércoles 2 de septiembre afectó cinco viviendas en el pasaje Soler, entre las calles Princesa y Santa Rosa, en el centro de Santiago de Cuba. Aris Arias Batllas, vicepresidente provincial de la Asociación de Bomberos Voluntarios, informó este jueves que no hubo personas heridas ni fallecidas, aunque un perro murió dentro de una de las casas alcanzadas por las llamas.
Un incendio registrado la noche del miércoles 2 de septiembre afectó cinco viviendas en el pasaje Soler, entre las calles Princesa y Santa Rosa, en el centro de Santiago de Cuba. (Cortesía: Aris Aria Batalla)
Según el vicepresidente Provincial de la Asociación de Bomberos Voluntarios, el fuego provocó daños totales y parciales, sobre todo en techos, falsos techos, habitaciones, salas, ropa, colchones y otros bienes de las familias afectadas. (Cortesía: Aris Aria Batalla)
Vecinos señalaron que las llamas habrían comenzado en la vivienda número 5 y se extendieron hacia inmuebles cercanos. (Cortesía: Aris Aria Batalla)
Bomberos de los comandos 1 Martí y 4 de Vista Alegre trabajaron para contener el incendio y evitar que se propagara a otras casas. (Cortesía: Aris Aria Batalla)
Los daños más graves se concentraron en las cubiertas de las casas y en los espacios interiores alcanzados por el fuego. (Cortesía: Aris Aria Batalla)
No hubo personas lesionadas ni fallecidas. No obstante, cuerpos de socorro informaron que un perro murió dentro de una de las viviendas afectadas. (Cortesía: Aris Aria Batalla)
(Cortesía: Aris Aria Batalla)
Funcionarios municipales y de Vivienda evaluaban los daños y coordinaban la retirada de escombros, mientras vecinos ofrecían ayuda a las familias damnificadas. (Cortesía: Aris Aria Batalla)
La estrechez del pasaje y la ubicación de las viviendas dificultaron el acceso de los vehículos de emergencia. (Cortesía: Aris Aria Batalla)
Personal médico asistió a vecinos con hipertensión y a personas afectadas por la conmoción tras el siniestro. (Cortesía: Aris Aria Batalla)