En imágenes, el incendio que afectó cinco viviendas en Santiago de Cuba

Un incendio que comenzó cerca de las 21:15 (hora local) del miércoles 2 de septiembre afectó cinco viviendas en el pasaje Soler, entre las calles Princesa y Santa Rosa, en el centro de Santiago de Cuba. Aris Arias Batllas, vicepresidente provincial de la Asociación de Bomberos Voluntarios , informó este jueves que no hubo personas heridas ni fallecidas, aunque un perro murió dentro de una de las casas alcanzadas por las llamas.

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