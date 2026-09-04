Crimen y Justicia

Nueva pista en la búsqueda de Mariano Martínez: un video lo muestra mientras entrega un CV en Córdoba

En las imágenes se lo ve entrar a un local de sushi. Su madre confirmó que recibió la grabación y se manifestó esperanzada en encontrarlo, aunque todavía no pudo contactarse con él

Registro de seguridad muestra a un hombre identificado como Mariano Martínez en una zona pavimentada de Córdoba. En las imágenes se observa una bicicleta con caja de reparto roja. Martínez se acerca a otra persona para entregar un documento, que según el contexto de usuario, es un currículum vitae. Este video es considerado una pista en la búsqueda del individuo. La grabación lleva la fecha del 1 de agosto de 2026.
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Mariano Martínez, el joven de 21 años que desapareció después de salir de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), habría sido visto en un local de sushi del barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba, donde aparentemente pidió trabajo y entregó un currículum. La pista surgió a partir de un video en el que se lo observa mientras ingresa al restaurante.

Un familiar del joven se contactó con una mujer que presuntamente lo atendió y que aseguró que le sacó una fotocopia del currículum que él entregó, donde había tachado el nombre de una mujer y escribió el suyo a lápiz, junto con su número de documento.

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“Tenemos la alegría de haberlo visto. Pudimos constatar que está bien. Vimos muchas cámaras porque todos los comerciantes nos llamaron gracias a los medios que se hicieron presente y me mandaron los distintos videos en los que él fue a pedir trabajo para poder radicarse en Córdoba”, dijo Alicia, su madre, en diálogo con AR12.

Gustavo, padre del estudiante, contó al canal C5N que su hijo volvió al local al día siguiente para consultar si habían decidido contratar a alguien. “Iba a volver el jueves”, dijo. El padre también aseguró que su hijo conocía Córdoba por viajes familiares previos y señaló: “Hay cosas en el medio que están afectando a Mariano y él tomó la decisión de viajar y alejarse de dónde vivía”.

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El CV que entregó
El CV que entregó

Según informaron a Infobae, este viernes el padre del chico viajó a Córdoba para reunirse con el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros. El encuentro será cerca del mediodía.

Al mismo tiempo, la madre de Mariano explicó a la prensa: “Él quiere seguir estudiando en la universidad porque tiró un currículum. No llevó plata, no tiene nada. Está con la ropa. Debe estar durmiendo en la calle pero pidió que le impriman los currículums para buscar trabajo”.

Y agregó: “En todos los negocios tiró currículums. Entonces, la Policía puso 120 personas en la calle para buscarlo y tienen rodeado el área donde él se está manejando y seguramente ellos tienen conocimiento dónde él estuvo durmiendo, para poder ubicarlo. La verdad que hasta el momento no apareció”.

El relato de la chica que recibió el CV

En diálogo con A24 se contactaron con Sofía, quien trabaja en Sushi Board de Cofico, lugar en el que Mariano habría dejado el currículum. “Vino a dejarme un currículum. Tenía el nombre de Juliana Silva y él lo tachó y puso arriba, a mano, Mariano Martínez”, contó.

La madre de Mariano

A Sofía le extrañó que el documento estuviese a nombre de una mujer, pero tenía la foto del estudiante. “A mí lo primero que me llamó la atención fue el nombre tachado. Yo le pregunté por qué estaba tachado o qué había pasado y él me dijo que la hermana se había confundido”, agregó.

En la hoja, tampoco indicaba el número de teléfono de contacto ni la dirección de su domicilio y, cuando Sofía le preguntó, Mariano se excusó diciendo que se había mudado “hacía poco” a Córdoba, “que vivía en la casa de una tía, a unas cuadras del local”, y que estudiaba en la universidad de Mar del Plata. Además, el chico argumentó que no tenía celular, porque “se le había roto”.

Mariano Martínez, el joven que desapareció en La Plata
Mariano Martínez, el joven que desapareció en La Plata

Durante toda la interacción, la empleada pudo observar que Mariano “estaba bien, lúcido y que se podía hablar con él”, y que además era “muy respetuoso y estaba bien físicamente”, por lo que el detalle del nombre tachado no levantó sospechas.

La joven no se enteró de que había conversado con el estudiante de La Plata desaparecido hasta “esta mañana”, después de haber enviado la foto y los datos a Recursos Humanos. “El encargado me dijo: ‘¿viste que lo están buscando en las noticias?’. Yo me puse a ver y era verdad, coincidían el nombre con el currículum y la foto".

Mariano permanece desaparecido desde el lunes 31 de agosto, luego de retirarse de la Facultad, donde había ido a entregar un trabajo.

El joven, oriundo de Berazategui, dejó pistas de su recorrido a través de cámaras de seguridad y el uso de su tarjeta SUBE, pero desde que las autoridades ubicaron su presencia en la zona de Constitución. Desde allí, perdieron su rastro hasta este jueves con la información de su presencia en Córdoba.

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