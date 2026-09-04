Crimen y Justicia

Cayó en una estafa, entregó todas sus joyas y allanaron dos casas de Paraná para dar con los responsables

La víctima reside en la localidad de Diamante, ubicada a 45 kilómetros de distancia de la capital entrerriana. Por el momento, no hay detenidos y la causa permanece bajo investigación

Silueta de una persona con un auricular, sosteniendo un smartphone que muestra una llamada entrante con un ícono de perfil genérico y opciones de aceptar/rechazar.
Por el momento, no se conocieron detalles sobre el argumento detrás de la estafa (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una mujer, oriunda de la localidad de Diamante, ubicada en la provincia de Entre Ríos, denunció haber sido víctima de una estafa telefónica. Según relató, la engañaron y terminó por entregar sus joyas a una persona desconocida.

Tras iniciarse una investigación, la Policía realizó dos allanamientos en Paraná, en donde se secuestró una motocicleta y otros elementos de interés para la causa. Todo surgió a partir de una denuncia radicada días atrás por la damnificada.

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Desde ese momento, en el caso intervino la División Investigaciones de Diamante bajo directivas del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos. Con tareas de inteligencia criminal y otras medidas investigativas, los efectivos reunieron indicios que orientaron la pesquisa hacia personas radicadas en la capital entrerriana.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó medidas ante el Juzgado de Garantías y, una vez autorizadas, una comisión policial de Diamante se trasladó a Paraná para concretar los procedimientos junto con personal de la División Delitos Económicos.

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Los procedimientos se realizaron este jueves, tras los resultados de las primeras actuaciones (Gentileza: El Once)
Los procedimientos se realizaron este jueves, tras los resultados de las primeras actuaciones (Gentileza: El Once)

De acuerdo con la información obtenida por El Once, los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas sobre las calles Juramento y Julio Benítez. Durante los operativos, los agentes identificaron a un hombre mayor de edad, pero no se lo pudo vincular a la causa. Además, se procedió al secuestro de una motocicleta Honda y de otros objetos considerados relevantes para el expediente.

Por otro lado, aún se desconoce la maniobra que habrían utilizado los delincuentes para engañar a la mujer. Tampoco se precisó el valor de los elementos entregados ni se informó si las joyas fueron recuperadas durante los allanamientos realizados.

Las autoridades señalaron que el avance de la investigación permitió reunir pruebas e indicios suficientes para solicitar las órdenes judiciales que se ejecutaron en las dos propiedades. No obstante, el expediente continúa en trámite con intervención judicial para determinar cómo se concretó la maniobra y establecer eventuales responsabilidades.

Tras los procedimientos, la Policía volvió a advertir sobre este tipo de estafas telefónicas y recomendó extremar los cuidados frente a llamados de desconocidos que soliciten dinero, joyas u otros objetos de valor.

De la misma manera, recordaron que ninguna entidad bancaria envía personas a los domicilios para retirar pertenencias y aconsejaron verificar cualquier versión con familiares antes de concretar una entrega.

Estafa amorosa en Paraná: creyó que su novio virtual iba a viajar y transfirió casi $30 millones

Hace una semana, otra mujer de Paraná denunció haber sido víctima de una estafa virtual por casi 30 millones de pesos después de sostener durante más de un año una relación a distancia con un supuesto ciudadano británico. El sospechoso le prometía viajar a Entre Ríos para conocerla y entablar una relación amorosa.

estafa virtual
Por el momento, hay una mujer imputada como coautora de la estafa

La investigación ya tuvo una primera medida judicial en Concordia. Allí, las autoridades secuestraron tres teléfonos celulares y también quedó vinculada a la causa una mujer sospechada de haber recibido parte del dinero.

Según se reconstruyó, la víctima, de 60 años, relató que el contacto comenzó en febrero del año pasado a través de Facebook y luego siguió por WhatsApp. En ese intercambio, el hombre se presentaba como Michael Lawrence Williams y utilizaba una línea telefónica con característica del Reino Unido.

El vínculo fue tomando un tono sentimental con el correr del tiempo. En ese contexto, el supuesto británico le aseguró que quería viajar a la capital entrerriana para conocerla personalmente, pero empezó a pedirle dinero con distintos argumentos vinculados al traslado.

La zona en donde la policía realizó los allanamientos
La zona en donde la policía realizó los allanamientos

La mujer, convencida de que el encuentro iba a concretarse, tomó préstamos en entidades bancarias y no bancarias para reunir los fondos. De esa manera realizó transferencias por $29.816.400,69, monto que ahora forma parte central del expediente judicial.

La pesquisa quedó en manos de la fiscal Daniela Montangie y avanzó con tareas de la División Cibercrimen. Por medio de actuaciones, se logró determinar que parte del dinero había sido derivado a una cuenta a nombre de una mujer identificada por sus iniciales D.C.M.

Con ese dato, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda de calle La Heras, en Concordia. El procedimiento fue ejecutado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que notificó a la sospechosa y secuestró tres teléfonos celulares para su análisis pericial.

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