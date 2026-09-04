Detuvieron por grooming a un profesor de guitarra en Morón: había reportes internacionales en su contra

Entre los elementos incautados por la DDI Morón figura una guitarra eléctrica hallada en el domicilio del acusado

Guardar

Un profesor de guitarra fue detenido en Castelar tras ser acusado de captar a menores de edad y de distribuir material de abuso sexual infantil . La causa reúne al menos siete hechos investigados por la Justicia de Morón y apunta a determinar si existió un patrón sostenido en el tiempo a través de identidades falsas en redes sociales.

El imputado, identificado como Maximiliano R. D., de 31 años, fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Pedro Arrieta al 1700. El expediente lo vincula con una maniobra de contacto, hostigamiento y amenazas a niñas, niños y adolescentes a través de redes sociales. Cuando las víctimas intentaban interrumpir el vínculo, aparecían amenazas de difusión de chats o de exposición del contenido ya compartido.

PUBLICIDAD

Maximiliano R. D. fue detenido en Castelar en el marco de una causa por grooming y distribución de material de abuso sexual infantil

La investigación comenzó luego de que el padre de una adolescente denunciara que su hija era acosada mediante una cuenta falsa de redes con una supuesta identidad femenina. De acuerdo con esa presentación, desde ese perfil le exigían el envío de contenido íntimo y la amenazaban para obtener ese material.

A partir de esa acusación, los investigadores rastrearon la cuenta utilizada en los contactos y reconstruyeron la ruta digital de los mensajes. Ese trabajo permitió ubicar el origen de las comunicaciones y avanzar sobre el sospechoso, que ya aparecía mencionado en reportes internacionales vinculados con delitos contra menores.

PUBLICIDAD

La causa quedó en manos de la fiscal Marisa Monti, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 de Morón, con intervención del ayudante fiscal Martín Aksiutik. El expediente fue caratulado como grooming en cuatro hechos y divulgación de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas en otros tres casos.

Uno de los datos centrales del caso es que el sospechoso habría operado con diversas cuentas en redes sociales. Según Primer Plano Online, entre los perfiles bajo análisis figuran “martuuherrera5”, “pilarotero.privvv”, “sofiaecheverri40” y “privvv.pilu”. Esas cuentas serían utilizadas para acercarse a las víctimas y sostener conversaciones privadas.

PUBLICIDAD

El objetivo era generar una relación de confianza inicial para después avanzar hacia intercambios de contenido sexualizado y pedidos de imágenes íntimas. La investigación sostiene que el mecanismo se repetía con una lógica similar en distintos casos.

La Policía secuestró celulares, una notebook, una tablet y una computadora que serán sometidos a peritajes

Durante el procedimiento, efectivos de la DDI Morón detuvieron al sospechoso y secuestraron dos teléfonos celulares, una computadora de gabinete, una tablet, una notebook y una guitarra eléctrica. Uno de los celulares, de acuerdo con la reconstrucción del caso, coincidía con un equipo mencionado en el reporte internacional.

PUBLICIDAD

Ese material será sometido a peritajes para determinar el contenido almacenado, la eventual existencia de nuevos contactos con menores, posibles intercambios en otras plataformas y la dimensión real de la maniobra investigada. Los dispositivos electrónicos son ahora una pieza clave de la prueba en el avance del expediente.

El expediente ya reúne al menos siete hechos, pero los investigadores no descartan que existan más personas afectadas. Esa posibilidad quedó abierta a partir del volumen del material reunido y de la cantidad de perfiles que habrían sido utilizados para contactar a menores.

PUBLICIDAD

El acusado quedó a disposición de la fiscalía tras el procedimiento realizado en su vivienda de Morón

El joven fue llevado a sede judicial para su primera audiencia. Sin embargo, el acusado se negó a declarar. El avance de la causa dependerá ahora del análisis forense de los equipos secuestrados, de la profundización de los cruces digitales y de la eventual aparición de nuevas denuncias o testimonios.

La pesquisa cobró mayor dimensión cuando los investigadores establecieron una presunta conexión con reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización de referencia internacional en el monitoreo y denuncia de explotación infantil en entornos digitales.

PUBLICIDAD