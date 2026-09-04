Política

Pullaro inauguró una nueva unidad penitenciaria en Santa Fe y ya trasladaron allí a 380 detenidos

La nueva cárcel ubicada en Recreo, del departamento La Capital, cuenta con 475 celdas y una inversión de USD 80 millones. El establecimiento se incorporó al plan provincial para descomprimir seccionales, reforzar la vigilancia interna y mejorar los indicadores de seguridad en la provincia

Efectivos del Servicio Penitenciario realizó el traslado de presos al nuevo penal en Recreo (Gobierno de Santa Fe)
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El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este jueves la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo, una cárcel con 891 plazas que demandó una inversión de USD 80 millones y que, según planteó, forma parte de una estrategia para sacar detenidos de las comisarías y reforzar el control sobre la población penal.

En menos de 24 horas después de la apertura, ya habían sido trasladados 380 detenidos al nuevo penal desde distintas dependencias policiales, entre ellas la Sub Segunda y las comisarías 10ª, 7ª, 9ª y 27ª.

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Seis personas caminan por un pasillo al aire libre en un penal, entre cercas metálicas con alambre de púas y guardias uniformados
Pullaro presentó el establecimiento como “la cárcel más moderna que hay en Argentina” (Gobierno de Santa Fe)

El complejo fue puesto en funcionamiento en el departamento La Capital y está ubicado en el predio conocido como Colonia Penal de Recreo, sobre la calle Alberdi, entre Solís y la Ruta Nacional 11.

Pullaro presentó el establecimiento como “la cárcel más moderna que hay en Argentina” y sostuvo que cuenta con “los muros, las rejas, el personal y la tecnología necesarias” para mejorar los niveles de seguridad de la provincia. También afirmó que “el plan no se agota en esta obra” y que la meta de su gestión es que Santa Fe alcance mejores indicadores que los actuales.

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Datos de la nueva cárcel

La Unidad Penitenciaria N° 9 tiene 475 celdas distribuidas en tres subunidades completas, con capacidad para 640 hombres y 251 mujeres. Uno de los pabellones estará destinado a población femenina.

La apertura del penal apunta a reducir la cantidad de personas alojadas en comisarías de la región. De acuerdo con la información oficial, esa redistribución permitirá que haya menos policías afectados a custodias fijas y más agentes en tareas de prevención y patrullaje.

Pullaro inauguró la Unidad Penitenciaria 9 y la recorrió junto a diversas autoridades provinciales (Gobierno de Santa Fe)

El penal integra el Plan de Infraestructura Carcelaria que ejecuta la provincia. Ese programa prevé la creación de más de 7.000 plazas nuevas durante la gestión, una cifra que, según el Gobierno provincial, supera todo lo construido en la historia del sistema penitenciario santafesino.

Con las obras terminadas, en marcha y proyectadas, la capacidad de detención podrá ampliarse a más de 14.000 plazas. El Ejecutivo provincial sostiene que ese crecimiento impactará en un mayor control de la población penal y en una mejor organización de los perfiles criminales.

Las palabras de Pullaro

Durante el acto, el gobernador de Santa Fe dijo que los habitantes de la provincia estaban “hartos” de que desde las cárceles “controlen la calle” y de que a la provincia “la hayan hecho arrodillar y la hayan llamado la provincia del narcotráfico”. A partir de esa evaluación, sostuvo que “cuando el Estado quiere puede poner límites” y que, con “determinación y decisión”, es posible dar los debates ideológicos que reclama la sociedad.

Un hombre con saco oscuro habla ante un micrófono en un atril con varios oficiales uniformados alineados al fondo
"A los delincuentes los vamos a ir a buscar a sus casas, los detenemos y los ponemos tras las rejas”", dijo Pullaro quien prometió que Santa Fe será la provincia más segura del país (Gobierno de Santa Fe)

El gobernador afirmó que no siente “vergüenza” de promover una discusión para “terminar con ese garantismo bobo que le hizo daño al país y que ubicaba a los delincuentes en lugar de víctimas y a la sociedad en lugar de victimarios”. También convocó a “combatir ideológicamente y con datos concretos” esa mirada en el debate sobre seguridad pública en la provincia.

En la misma línea, aseguró que el Estado, “cuando se organiza con determinación, decisión y no pacta con los delincuentes, es más fuerte que cualquier organización criminal”. Luego agregó: “A los delincuentes los vamos a buscar a sus casas, los detenemos y los ponemos tras las rejas”.

Pullaro también cuestionó a quienes, según dijo, fracasaron y llevaron a la provincia a los niveles más altos de violencia y delito. En ese tramo incluyó una crítica al kirchnerismo, al señalar que antes hablaba de seguridad pública y que ahora “no hablan más” y “corrieron de la agenda política y pública la seguridad”.

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