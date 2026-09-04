Estados Unidos sancionó a un banco turco por sus vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS/Sam Wolfe)

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones este viernes contra el banco turco Golden Global Bank y sus filiales por su vinculación con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), en el marco de una campaña para aislar económicamente a Teherán a seis meses del inicio del conflicto armado.

Según el organismo, Golden Global Bank “facilitó transacciones por decenas de millones de dólares” en beneficio del CGRI, además de haberle proporcionado a Teherán “acceso clave a la banca corresponsal para mover fondos internacionalmente”.

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La medida se suma a una acción adoptada la semana pasada contra las operaciones en los Emiratos Árabes Unidos de un importante banco egipcio, a quien Washington también amenazó con cortar del sistema financiero estadounidense.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, atribuyó las nuevas medidas a la determinación de su gobierno de hacer cumplir la denominada “Operación Paria Económico”.

“Las instituciones financieras siguen aprendiendo de la peor manera que vamos en serio con la Operación Paria Económico”, afirmó en un comunicado.

Un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán (Europa Press/Archivo)

Y agregó: “Esperamos que ningún otro banco deba ser sancionado, pero eso depende en última instancia de cuán rápido la comunidad internacional recobre el juicio y cese su apoyo al régimen iraní asesino”.

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Días antes del anuncio, Bessent había anticipado ante periodistas, al margen de la reunión de ministros de finanzas del Grupo de los 20 celebrada en Asheville, Carolina del Norte, que su gobierno preveía imponer una sanción bancaria esta semana y otra la siguiente, con el objetivo de asfixiar económicamente al régimen de Teherán.

En ese mismo encuentro, el funcionario norteamericano buscó recabar el apoyo de los países socios para aumentar la presión sobre Irán.

La guerra entre Irán y una coalición liderada por Estados Unidos e Israel estalló a fines de febrero, tras una campaña de bombardeos sorpresivos que acabó con la vida del líder supremo iraní. Desde entonces, Washington escaló su ofensiva económica: Bessent declaró recientemente que el país estaba lanzando un “Día D económico” contra Irán y advirtió que las naciones que no se sumen a la campaña enfrentarán consecuencias severas.

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