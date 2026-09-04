Cuba

¿Quién es Fidel Ernesto Castro Calis? Nieto de Raúl Castro recién sancionado por EE.UU.

El hijo de Alejandro Castro Espín, de 31 años, fue incorporado el jueves a la lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro estadounidense, en una medida que extiende el cerco de Washington a tres generaciones de la dinastía que gobierna la isla desde hace más de seis décadas

Dibujo de un hombre con gorra negra invertida y chaleco salvavidas rojo sentado en una embarcación azul sobre el agua.
Un hombre joven equipado con chaleco salvavidas y gorra navega sobre una superficie de agua en una embarcación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Washington completó el cerco familiar al sancionar a Fidel Ernesto Castro Calis, el último de los hijos conocidos de Alejandro Castro Espín que permanecía fuera de las listas negras del Departamento del Tesoro, según informó Periódico Cubano.

La designación, anunciada el 3 de septiembre, convirtió a este joven de 31 años en el tercer miembro directo de esa rama de la familia Castro en quedar bloqueado bajo la Orden Ejecutiva 14404.

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El dato más revelador de la medida no fue quién fue incluido, sino quién continuó excluido: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado El Cangrejo y también nieto del general Raúl Castro Ruz, siguió sin aparecer en ninguna lista de sanciones estadounidenses.

Analistas citados por CiberCuba interpretaron esa omisión como una señal deliberada de Washington, que lo mantendría disponible como canal de comunicación informal con La Habana.

Fidel Ernesto Castro Calis, sancionado como familiar adulto de un funcionario ya designado

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo incorporó a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) bajo la cláusula que permite sancionar a familiares adultos de personas ya designadas por la misma orden ejecutiva.

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Su padre, el general de brigada Alejandro Castro Espín, conocido por su rol en los servicios de inteligencia y contrainteligencia del régimen, había sido incluido en junio de 2026 junto con su otro hijo, Raúl Alejandro Castro Calis.

Fidel Ernesto nació el 16 de mayo de 1995 y es hijo de Alejandro Castro Espín y Marietta Calis Lauzurica.

Hasta antes de esta designación, era el descendiente de la familia gobernante con menor exposición pública.

Según documentó Periódico Cubano, estudió Sociología y se graduó junto con su hermano Raúl Alejandro.

En 2021, imágenes publicadas en redes sociales mostraron a ambos en vacaciones en Varadero y en encuentros en restaurantes, lo que generó críticas por el contraste con las carencias de la mayoría de los cubanos.

Ilustración de un hombre con gorra, gafas de sol y chaleco salvavidas en un balcón junto al mar, con una sombra proyectada en la pared.
Raúl Guillermo Rodríguez Castro permanece en un balcón en Varadero frente al mar mientras una sombra militar se proyecta sobre la pared a sus espaldas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una prima suya, Beatriz Dorta Calis, ha desarrollado negocios de turismo, tabaco e inversiones de lujo en la isla, según una investigación del mismo medio publicada el mes anterior a las sanciones.

El secretario de Estado Marco Rubio firmó el comunicado de designación

Marco Rubio suscribió el anuncio oficial, en el que se justificó la acción por el hecho de que los designados “explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen”, según declaró el funcionario. La medida fue coordinada entre el Departamento de Estado y la OFAC.

La ronda del 3 de septiembre no se limitó a Fidel Ernesto. También fueron incorporadas al SDN cinco entidades estatales cubanas. El Banco Exterior de Cuba, fundado el 29 de febrero de 2000 y con sede en la Plaza de la Revolución, en La Habana, quedó designado por su rol en las finanzas internacionales del régimen.

En el sector energético fueron incluidas Comercial CUPET S.A., brazo mayorista de la Unión Cuba-Petróleo desde 1991, y la Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petróleo (ABAPET), establecida en La Habana en 2000 y también vinculada a CUPET.

Un experto en sanciones citado por Bloomberg Línea señaló que la inclusión de ABAPET reviste especial importancia, dado que esa empresa participa en la adquisición de suministros para el mantenimiento de las centrales eléctricas cubanas.

Del sector minero fueron añadidas la Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour, conocida como NICAROTEC, con sede en Mayarí, Holguín, activa desde 1977, y la Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel (CEXNI), radicada en Moa, Holguín.

Ilustración de Marco Rubio sentado a un escritorio con un candado encadenado sobre un mapa de Cuba, rodeado de siluetas de edificios e industrias.
Marco Rubio coloca un candado con cadenas sobre el mapa de Cuba en una ilustración editorial sobre las restricciones financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde mayo de 2026, al menos 86 personas y entidades cubanas han sido sancionadas

La Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, autoriza sanciones amplias contra personas e instituciones vinculadas al aparato represivo del régimen o que operen en sectores estratégicos como energía, minería, defensa y servicios financieros. Desde entonces, según Bloomberg Línea, al menos 86 personas y entidades han quedado alcanzadas por las medidas punitivas.

Las primeras rondas apuntaron al conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (GAESA) y a sus redes financieras. Las siguientes incorporaron al propio presidente Miguel Díaz-Canel, a su esposa, Lis Cuesta Peraza, y a figuras del aparato militar, incluido el ministro de las Fuerzas Armadas. La ronda del 3 de septiembre marcó la primera vez que el Tesoro aplicó la cláusula de familiar adulto para extender las designaciones hacia la siguiente generación de la familia Castro.

Las consecuencias prácticas de las sanciones van más allá del bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y de la prohibición de transacciones para ciudadanos y empresas de ese país.

Según Periódico Cubano, las medidas pueden dificultar los vínculos de las entidades designadas con bancos internacionales, aseguradoras, proveedores tecnológicos y compañías extranjeras que mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos, lo que amplía el alcance real del aislamiento financiero más allá del mercado norteamericano.

Junto con las designaciones, la OFAC emitió la Licencia General Cuba 4A, que autoriza transacciones para misiones diplomáticas y consulares de terceros países en la isla, un mecanismo que apunta a preservar la presencia diplomática internacional en Cuba mientras se profundiza la presión sobre el régimen.

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