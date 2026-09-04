Más de 120 muertos en la ofensiva más violenta de los hutíes en Yemen en cuatro años: quieren controlar un estrecho clave

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Más de 120 personas han muerto desde que los hutíes de Yemen lanzaron hace un día su ofensiva en el estratégico estrecho de Bab al-Mandeb, en los enfrentamientos más sangrientos de los últimos años entre los rebeldes y las fuerzas gubernamentales.

El viernes, la cifra de muertos ascendió a 129, según un recuento de la AFP elaborado a partir de varias fuentes, frente a un recuento inicial de 81.

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Un oficial militar yemení, que habló bajo condición de anonimato, declaró a la AFP que 66 de sus hombres habían muerto, mientras que fuentes médicas y militares cercanas a los hutíes afirmaron que al menos 62 milicianos habían fallecido. Otra fuente médica indicó que también había muerto un civil.

La tregua entre el gobierno yemenita y los hutíes alcanzada en 2022 colapsó en julio, en un contexto de creciente inestabilidad regional por la guerra entre Estados Unidos e Irán que comenzó el 28 de febrero.

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Desde entonces, los rebeldes, aliados de Teherán, han intensificado sus ataques contra posiciones militares y zonas bajo control del gobierno reconocido por la comunidad internacional y respaldado por Arabia Saudita.

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El jueves estallaron violentos combates tras el lanzamiento, por parte de los hutíes, de una ofensiva terrestre apoyada por disparos de cohetes y ataques de drones cerca de las costas del mar Rojo y en la región de Taiz.

Dos responsables militares yemenitas reportaron el viernes la muerte de 39 efectivos progubernamentales desde este jueves.

Del lado de los rebeldes, fuentes médicas informaron de al menos 42 combatientes muertos.

Ni los rebeldes ni el gobierno han anunciado por el momento un balance oficial.

Una fuente militar acusó a los rebeldes de querer apoderarse de zonas que bordean el estrecho de Bab el Mandeb, una vía estratégica utilizada para conectar Asia con Europa a través del canal de Suez.

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Los hutíes no controlan actualmente ninguna zona con acceso directo al estrecho de Bab el Mandeb, pero sí dominan la ciudad portuaria de Hodeida, más al norte.

Después de que las fuerzas iraníes cerraran de facto el estrecho de Ormuz en febrero, Bab el Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo, se convirtió en la única vía marítima para exportar el petróleo de Arabia Saudita.

Pero desde julio, los hutíes atacan con frecuencia navíos saudíes y anunciaron un bloqueo marítimo contra Riad.

Yemén está en guerra civil desde 2014, cuando los hutíes lanzaron desde su bastión de Sada, en el norte cerca de la frontera saudí, una gran ofensiva y tomaron el control de amplias zonas del territorio, incluida la capital Saná.

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(Con información de AFP)