Sociedad

Alerta amarilla en el AMBA por la llegada de tormentas fuertes: para cuándo se esperan las lluvias

El SMN advierte sobre la llegada de rayos, ráfagas y granizo desde las últimas horas del miércoles. Crece la preocupación por la cantidad de agua que puede caer y hay advertencias para toda la zona metropolitana

Vista de la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires bajo lluvia, con el Obelisco, coches en movimiento, árboles, edificios y charcos que reflejan las luces del tráfico.
El pico de inestabilidad llegará en la madrugada del jueves, cuando el frente frío se consolide sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un frente frío avanzará sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) esta misma noche y pondrá fin al breve intervalo cálido que se registró durante los últimos días. La llegada de tormentas fuertes que podrían descargar entre 20 y 50 milímetros en lapsos muy cortos estará acompañada por un marcado descenso térmico que se extenderá hasta bien entrada la semana próxima.

La jornada de este miércoles comenzó con temperaturas de entre 11 y 13 °C en el AMBA, con niebla densa que recortó la visibilidad a apenas 500 metros en varios sectores del Gran Buenos Aires y generó demoras en autopistas y accesos durante las primeras horas de la mañana. Con el correr de las horas, la nubosidad comenzará a alternar con intervalos de sol, y el viento del norte, que se intensificará de manera progresiva, empujará aire más cálido hacia la región hasta llevar las máximas por encima de los 23 °C durante la tarde.

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Sin embargo, ese respiro tiene fecha de vencimiento. Desde las últimas horas del miércoles ya se esperan chaparrones y tormentas aisladas, y la inestabilidad irá creciendo a medida que avance la noche. El pico más violento está previsto para la madrugada del jueves, cuando el frente frío se consolide sobre el área metropolitana.

Luego de jornadas primaverales, se esperan lluvias en el AMBA con alerta amarilla y luego la llegada de frío polar
Las probabilidades de tormentas en el AMBA oscilarán entre 40% y 70% durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Ante ese escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Alcanza tanto al sur como al norte, así como la parte oeste y central de la provincia. El organismo advierte sobre tormentas aisladas de intensidad variable, algunas localmente fuertes, que incluyen descarga eléctrica frecuente, ráfagas intensas y granizo localizado.

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De acuerdo con los datos del ente nacional, las probabilidades de tormentas durante la noche del miércoles y madrugada del jueves oscilan entre un 40% y un 70%. La inestabilidad se extenderá hasta la mañana del jueves inclusive, con lluvias residuales y cielo todavía cargado durante las primeras horas del día, donde las chances serán de entre un 10% y un 40%.

Las precipitaciones previstas se ubican entre los 20 y los 50 milímetros, aunque el SMN no descarta que ese umbral se supere en puntos puntuales del área metropolitana. El dato que define el verdadero riesgo operativo no es solo el volumen acumulado, sino la velocidad con que cae el agua: 30 milímetros en cuarenta minutos generan un impacto radicalmente distinto al de la misma cantidad distribuida a lo largo de seis horas.

El nivel amarillo, de acuerdo con la escala del organismo, corresponde a fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Luego de jornadas primaverales, se esperan lluvias en el AMBA con alerta amarilla y luego la llegada de frío polar
El SMN advirtió que las tormentas pueden incluir descargas eléctricas, ráfagas intensas, granizo localizado y precipitaciones de entre 20 y 50 milímetros.

A partir del mediodía del jueves, el panorama comenzará a despejarse de manera paulatina. El viento rotará al sur, el cielo se irá aclarando y el sol volverá a instalarse sobre el AMBA. El costo de esa mejora es estrictamente térmico: la mínima rondará los 14 °C y la máxima no superará los 19 °C, un descenso marcado frente a los valores del miércoles.

El viernes profundizará esa tendencia. Con aire ya estable y seco, la jornada se presentará soleada de punta a punta, aunque las mañanas serán las más frías de la semana: los valores se acercarán a los 10 °C en el AMBA, y las tardes difícilmente superarán los 17 °C.

Entre el sábado y el domingo, una masa de aire gélido proveniente del Atlántico Sur protagonizará una segunda irrupción fría sobre la región. El fin de semana y el lunes quedarán marcados por valores propios de pleno invierno: para el sábado la mínima será de 8 °C, el domingo de 5 °C y el lunes estaría por debajo de los 4 °C. Las máximas no lograrán superar los 14 °C. La sensación térmica, potenciada por el viento del sur sostenido, acentuará el frío durante ambas jornadas.

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