Revelan que un teléfono de Fernando Cerimedo está registrado a nombre del Ministerio de la Presidencia en Bolivia

Una tarjeta de presentación a nombre de Fernando Cerimedo lo señala como "asesor principal" de la Presidencia de Bolivia.

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Uno de los números de teléfono que usaba Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, está registrado a nombre del Ministerio de la Presidencia, según reveló una investigación periodística de Chequea Bolivia.

Si bien la administración de Paz ha señalado que el estratega político era un asesor externo sin contrato ni salario público, los registros muestran que al menos uno de sus dos teléfonos de contacto está vinculado a una cartera de Gobierno.

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Cerimedo es investigado en Bolivia por tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, luego de que su pareja, la operadora política Nadia Beller, lo acusara de haber planificado un atentado en su contra. Después de sobrevivir a tres disparos, Beller acusó al consultor político de intentar “silenciarla” para que no denuncie casos de corrupción estatal que salpican incluso a la esposa del presidente.

En medio de las investigaciones, la Fiscalía Departamental de La Paz allanó el domicilio de Cerimedo en La Paz, donde se encontraron tarjetas de presentación en las que el estratega se identificaba como “asesor principal” del presidente; citaba dos números de teléfono y un correo institucional del despacho presidencial.

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Una tarjeta de presentación identifica a Fernando Cerimedo como asesor de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Fue encontrada en un allanamiento a su domicilio.

Chequea Bolivia constató que uno de los números telefónicos está vinculado al Ministerio de la Presidencia. Las evidencias, según la investigación, provienen de distintas fuentes y parecen irrefutables: el registro de Osid Industries, una herramienta utilizada por periodistas para consultar números telefónicos y correos electrónicos, identifica el número como “Fernando Cerimedo asesor presidente Paz”, explicó la verificadora Enid Paz.

El vínculo también aparece en el chatbot de la empresa telefónica Entel y en aplicaciones bancarias de pago, donde la factura de la recarga de saldo se efectuó con el identificador fiscal del Ministerio de la Presidencia, que en Bolivia se denomina Número de Identificación Tributaria (NIT).

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El segundo hallazgo evidenció además que el número tiene una deuda pendiente de 6.833 bolivianos, equivalente a unos 650 dólares.

La investigación se suma a una serie de elementos que han puesto en duda la versión oficial sobre el alcance de la relación entre Cerimedo y el Gobierno. Tras la detención del consultor el 17 de agosto, el Ejecutivo buscó minimizar su papel en la gestión y presentarlo como un asesor de comunicación marginal y externo.

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz junto a su asesor, Fernando Cerimedo, durante una entrevista virtual con un medio internacional el 23 de mayo en la Casa Grande del Pueblo. Foto: Manuel Seoane

El propio presidente Rodrigo Paz afirmó que el estratega colaboró durante la campaña y al “inicio del Gobierno” y dijo que nunca existió un contrato ni una relación laboral directa.

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Sin embargo, fotografías, presuntos registros de conversaciones y declaraciones difundidas en las últimas semanas muestran una cercanía mayor a la que sugieren esas explicaciones.

Cerimedo fue visto junto a Paz en actos oficiales, en la juramentación de ministros, durante viajes presidenciales, en el exclusivo saludo al rey de España en el Palacio de Gobierno y durante los conflictos sociales de junio. Incluso se difundió una fotografía del asesor en una reunión del presidente Paz y el entonces canciller Fernando Aramayo con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en el marco del encuentro del Escudo de las Américas.

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Todos estos elementos, si bien no prueban por sí solos que haya ejercido funciones oficiales o tomado decisiones dentro del Gobierno, configuran un conjunto de indicios que contrastan con las declaraciones oficiales en torno a la figura de Cerimedo, actualmente detenido preventivamente en una cárcel de Santa Cruz.

Cerimedo enfrenta una detención preventiva de 180 días por los presuntos delitos de tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito. REUTERS/Ipa Ibanez

Infobae buscó tomar contacto con el Ministerio de la Presidencia para consultar sobre este registro, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta. En relación con las tarjetas de presentación, la defensa de Cerimedo descartó en una audiencia judicial que fueran oficiales.

“Es un papel impreso, no es una tarjeta de presentación”, afirmó la abogada Margarita Arce, quien señaló que la impresión no contaba con la autorización correspondiente y que fue realizada ante una eventual contratación.

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Más allá de la validez de las tarjetas, el registro del teléfono a nombre del Ministerio de la Presidencia constituye un dato independiente que vincula ese número con una entidad pública y que no ha sido explicado hasta ahora.