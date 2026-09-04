Martín Cabrales habló sobre el rumbo económico: “La foto no es buena, pero la película creo que sí”

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Con una industria que todavía pierde empleo y muestra señales dispares, Cabrales decidió ampliar su planta de Mar del Plata, incorporar personal y avanzar con un plan de largo plazo para producir café en Tucumán y Salta. Su presidente, Martín Cabrales, vinculó esa apuesta con una expectativa de recuperación económica hacia 2027.

El directivo de Cabrales S.A. respaldó la orientación económica del Gobierno y sostuvo que su empresa pudo incorporar personal en algunas áreas comerciales. La firma acumula 85 años de actividad en Argentina y en 2023 empleaba a 343 personas a tiempo completo. “De pronto la foto no es buena, pero la película yo creo que sí”, expresó Cabrales. Y vinculó una eventual mejora con menor inflación, equilibrio fiscal, reglas estables e inversiones privadas.

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La discusión de fondo atraviesa a buena parte del sector manufacturero. La industria argentina registra una caída extendida durante 2026, golpeada por menores ventas, costos altos, competencia externa y pérdida de poder de compra.

Los indicadores del empleo industrial desde 2023 hasta mayo de 2026, muestran que el sector acumuló pérdidas de puestos formales. En mayo, cerca del 30% de los empleos registrados que perdió la economía correspondió a la industria.

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Cabrales amplió su planta de Mar del Plata, incorporó personal y proyecta una recuperación económica hacia 2027 (captura de video)

Cabrales identificó a la informalidad laboral como una de sus principales preocupaciones. Sostuvo que la falta de empleo registrado deja a los trabajadores sin cobertura y los expone a préstamos con tasas elevadas.

“Hoy si me decís cuál tema me preocupa, es el trabajo. La informalidad realmente preocupa, que se pierda trabajo formal, por más que haya más trabajo informal, es muy malo”, dijo y explicó que una persona sin recibo de sueldo enfrenta más dificultades para acceder al crédito bancario y puede terminar en deudas difíciles de pagar.

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El empresario también atribuyó la debilidad del consumo a la pérdida de poder adquisitivo. Planteó que la baja de la inflación y el reordenamiento de precios impactaron sobre los ingresos familiares y que los alimentos deben adaptarse a esa nueva demanda.

“Ahora hay algo que es real y que es la realidad en el mundo: no hay país fuerte sin una industria fuerte. Y una industria que dé trabajo calificado y bien pago. En eso yo creo que apuesto y estoy convencido que la industria, el comercio, la actividad privada forma parte de la solución de los problemas que tenemos en la Argentina y no es para nada el problema”, precisó.

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En ese marco, reclamó previsibilidad para planificar e insistió en políticas de mediano y largo plazo. “Estamos acostumbrados a pasar de un gobierno a otro y que se cambien absolutamente todas las reglas de juego”, planteó. Y sostuvo que la baja de impuestos se presenta como un factor clave para las empresas. “Si me bajasen más los impuestos sería muchísimo más competitivo”.

La industria argentina acumuló una caída durante 2026 por menores ventas, costos altos, competencia externa y pérdida de poder de compra (Café Cabrales)

Producción de café en Tucumán y Salta

El empresario defendió la apertura comercial, aunque pidió condiciones parejas para la producción local. Consideró que la competencia obliga a revisar procesos, bajar costos y mejorar productos, aunque advirtió que no todos los sectores enfrentan el mismo impacto.

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Entre los factores que afectan la competitividad, cuestionó impuestos, tasas y costos logísticos. Sostuvo que enviar un contenedor a España puede costar menos que trasladarlo a Mendoza, y que esa estructura encarece el precio final.

También señaló a China como un caso especialmente difícil por su escala productiva, sus condiciones de trabajo y los subsidios estatales mencionados por el empresario. Según su planteo, Argentina debería analizar mecanismos para responder a esa competencia, entre ellos posibles aranceles.

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La compañía importa café verde desde Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Panamá. Luego procesa parte de esos granos en Mar del Plata y exporta café elaborado a Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil.

Sobre el mercado brasileño, explicó que ese país limita la elaboración industrial de cafés de otros orígenes dentro de su territorio. Por esa regulación, la empresa procesa en Argentina café de distintos países y después lo envía a Brasil.

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Cabrales impulsa un proyecto de producción de café en Tucumán y Salta con una inversión de 10 a 15 años para sustituir importaciones y generar divisas (Café Cabrales)

El proyecto más nuevo apunta al cultivo local. Cabrales informó que la empresa ya registró pequeñas cosechas y prevé una inversión de entre 10 y 15 años para desarrollar café en Tucumán y Salta, una posibilidad que atribuyó al cambio climático y a condiciones subtropicales.

Añadió que la iniciativa puede sustituir importaciones, generar divisas y demandar mano de obra durante la cosecha. También indicó que la firma compra tierras en Salta y firmó un convenio con Tucumán.

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En el mercado interno, describió un consumo estable de café. Afirmó que Argentina registra cerca de un kilo por habitante al año y que el café de especialidad ganó espacio entre los consumidores.

Según Cabrales, el café importado elaborado representa entre 5% y 6% del consumo total. El empresario añadió que la firma compite desde hace años con productos extranjeros y pidió controles de calidad para los bienes que ingresan al país, además de advertir sobre el contrabando de productos terminados en zonas fronterizas.

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