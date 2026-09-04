Dictaron prisión preventiva para los acusados por el femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata

La joven fue encontrada muerta en Mar del Plata después de una entrevista laboral

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El Juzgado de Garantías N.° 1 de Mar del Plata dictó la prisión preventiva para Agustín Nicolás Bartolomé Díaz y José Luis Aquino, imputados por el femicidio de Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada a comienzos de agosto en la zona de Punta Cantera.

La medida mantiene detenidos a los dos acusados mientras la Unidad Funcional de Instrucción N.° 7, a cargo del fiscal Carlos Russo, completa las pruebas pendientes antes de requerir la elevación del expediente a juicio.

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Los imputados enfrentan cargos por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar violencia de género. La Fiscalía sostiene que ambos participaron de una misma secuencia de agresiones contra la víctima.

La investigación ubicó a Antonich en el predio del Balneario N.° 0, en el sector de SeaView y Punta Cantera, desde la tarde del 31 de julio. Según la acusación, la joven llegó tras aceptar una propuesta para asistir a una supuesta entrevista laboral.

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Las cámaras de seguridad registraron su ingreso a las 17.10. Los investigadores incorporaron además filmaciones privadas y municipales, pericias telefónicas, rastros biológicos, testimonios y estudios forenses para reconstruir lo ocurrido.

Los celulares incautados en la investigación

La hipótesis fiscal indica que Mailén Antonich fue reducida y atada de manos y pies. La autopsia estableció que sufrió golpes y heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. La causa de muerte fue una hemorragia masiva por una lesión de arma blanca en el cuello.

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Russo sostuvo que los elementos reunidos permiten establecer que la víctima permaneció con vida durante varias horas. “Tenía un gran número de heridas, la encontramos con las manos atadas. Tenemos elementos para presumir que estuvo varias horas viva y pasó por un gran sufrimiento”, afirmó el fiscal.

El estudio forense detectó, además, una luxación cervical, lesiones defensivas en las manos y presencia de monóxido de carbono en sangre. Para los investigadores, ese último dato indica que Antonich estuvo expuesta a humo o combustión cuando aún se encontraba con vida.

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El hallazgo del cadáver

El cuerpo de la joven fue hallado detrás de un contenedor, enterrado de forma parcial, semidesnudo, envuelto en una frazada y con ataduras en manos y pies. En el lugar, los peritos secuestraron cables y sogas compatibles con los utilizados para inmovilizarla.

El lugar donde encontraron el cuerpo

Dentro de la cabaña que ocupaban los acusados hallaron manchas de sangre. Los análisis sobre prendas secuestradas a ambos detenidos también detectaron sangre humana y antígeno prostático específico, conocido como PSA, tanto en la ropa como en la frazada que envolvía el cadáver.

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A Bartolomé Díaz le secuestraron un cuchillo tipo Tramontina, que quedó incorporado a las pericias de la causa. Los investigadores también analizaron las lesiones que presentaban ambos sospechosos tras el crimen.

Aquino recibió atención médica el 1 de agosto por cortes en el rostro, el cuello y las piernas, además de otras lesiones. La Fiscalía considera que podrían ser compatibles con maniobras defensivas de la víctima. Bartolomé Díaz tenía excoriaciones lineales en la espalda, que los peritos asociaron con marcas de uñas.

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Las pruebas

Uno de los elementos que reforzó la acusación fue el hallazgo de la tarjeta SIM del teléfono de Antonich en el bolsillo interno de una campera secuestrada a Aquino. Según Russo, también se secuestró un chip con el que el acusado se había contactado con la joven.

El análisis de las comunicaciones estableció que el 31 de julio, a las 15.31, hubo una llamada desde una línea atribuida a Aquino hacia el teléfono de la víctima. La pesquisa sumó conversaciones recuperadas de Facebook Messenger y testimonios que dan cuenta de un vínculo previo entre ambos.

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El fiscal señaló que, de acuerdo con esos datos, Aquino mantenía una conducta insistente hacia Antonich desde marzo de este año. “Habría tenido una especie de obsesión previa con la joven”, sostuvo.

La investigación todavía busca precisar cuál fue la oferta laboral que llevó a la víctima al predio.