Crimen y Justicia

La llamaron a su puerta, se asomó por la ventana y le tiraron ácido en la cara: detuvieron a su ex pareja y a tres cómplices

Ocurrió en la localidad bonaerense de Pablo Podestá. La víctima presenta quemaduras y está en grave estado. A dos de los detenidos les encontraron drogas y dinero

El video del ataque contra Agustina
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Cuatro hombres fueron detenidos, acusados del salvaje ataque contra Agustina Soledad Rodríguez, una joven de 25 años a la que le arrojaron ácido en la cara y quemaron gran parte de su cuerpo en la localidad bonaerense de Pablo Podestá. Entre los arrestados se encuentra Faustino Hernán Ramírez (21), la ex pareja de la víctima.

Fuentes policiales señalaron a Infobae que todo ocurrió el 27 de agosto pasado en un domicilio ubicado en la calle Benito Pérez Galdós al 9100.

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Según la investigación, un hombre se acercó a la casa de Rodríguez con la excusa de realizar una entrega. Cuando la llamaron a la puerta, la víctima abrió la ventana y un hombre le arrojó un líquido ácido en el rostro, el cuello y el pecho, y luego huyó del lugar en un auto. Un video que acompaña esta nota muestra el momento del ataque.

Cuatro hombres con los rostros pixelados posan de pie frente a paredes con el torso hacia el frente y las manos a la espalda
Los cuatro acusados de ejecutar un ataque con ácido contra la mujer en la localidad de Pablo Podestá.

El ataque le provocó quemaduras graves y la víctima fue trasladada a un hospital local, donde continúa siendo asistida. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, al momento del hecho, quien la llevó al centro de salud fue Ramírez, su ex pareja.

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A partir de ese episodio se iniciaron tareas investigativas que incluyeron la recolección de material fílmico para identificar al agresor y al vehículo utilizado en la huida.

La investigación

El trabajo de recolección de imágenes permitió ubicar el auto empleado por el atacante en la calle Martín Fierro al 8000. Allí, personal de la Comisaría 9º de Villa Bosch secuestró un Ford Fiesta Kinetic, similar al que se observa en el video. En el lugar fueron identificados y aprehendidos su propietario, Juan Sartori, de 37 años, y el propio Ramírez.

Mesa con billetes, teléfonos móviles, armas de fuego, bolsas pequeñas y frascos ante un cartel de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
Los elementos incautados

En el marco de la investigación, el joven de 21 años fue identificado como la ex pareja y quedó detenido junto a Sartori, en calidad preliminar de partícipe necesario.

Según las fuentes consultadas por Infobae, Sartori le habría facilitado con frecuencia el vehículo que aparece en el video a Ramírez. La investigación remarca que existieron “incongruencias” en los dichos de ambos hombres durante sus declaraciones, por lo que quedaron imputados del delito de lesiones graves.

En paralelo a las detenciones vinculadas al Ford Fiesta y al ataque, la Policía realizó allanamientos en otros dos, donde detuvo a Franco Iván Romano, de 38 años, y a Diego Matías González, de 43. Ambos son dueños de un local de mascotas en la localidad de San Martín, donde trabajaban tanto Agustina como Ramírez. En ese sentido, las fuentes señalaron que de acuerdo con lo que pudieron averiguar, los cuatro hombres mantenían relaciones sexuales ocasionalmente entre sí.

Un automóvil gris estacionado junto al cordón de una calle asfaltada frente a unos edificios
El auto que fue secuestrado en el operativo

Romano y González quedaron aprehendidos por infracción a la Ley de Drogas tras la incautación de estupefacientes y dinero en efectivo en sus viviendas.

Las fuentes revelaron que a ambos les incautaron 15 frascos con marihuana y 31 envoltorios de cocaína, además de 3.000 pequeñas bolsas de nylon utilizadas para el fraccionamiento de estupefacientes. El operativo también permitió secuestrar nueve teléfonos celulares, una pistola de Co2 y dos aerosoles de pintura.

De igual forma, secuestraron USD 2.495 y $851.400. La investigación continúa para establecer el móvil del ataque contra Rodríguez y el rol de cada uno de los aprehendidos en el hecho.

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