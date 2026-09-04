Encontraron en Córdoba a Mariano Martínez, el joven de 21 años que buscaban intensamente desde el lunes

Mariano Martínez

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Mariano Martínez, el joven de 21 años que era buscado intensamente desde el pasado 31 de agosto, fue encontrado este viernes en Córdoba. Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, a través de un comunicado: “Mariano se encuentra en perfecto estado de salud y, de acuerdo con las primeras actuaciones, había llegado a Córdoba por su propia voluntad”.

En el anuncio, realizado a través de sus redes sociales, el funcionario indicó: “Tras su localización, se dará inmediata intervención a las autoridades judiciales correspondientes de la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones de rigor. Una búsqueda que movilizó recursos y personal durante horas termina con la noticia que todos esperábamos, Mariano está bien y fue encontrado”.

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Los detalles del hallazgo los dará a conocer en una conferencia de prensa que se realizará durante la tarde.

Martínez había desaparecido después de salir de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En las últimas horas, había surgido una pista alentadora: una testigo dijo que había visto al chico en un local de sushi del barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba, donde aparentemente pidió trabajo y entregó un currículum.

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El momento quedó grabado en una cámara de seguridad, cuyas imágenes quedaron a disposición de la Justicia que desplegó un intenso operativo junto a las fuerzas locales para encontrarlo.

Registro de seguridad muestra a un hombre identificado como Mariano Martínez en una zona pavimentada de Córdoba. En las imágenes se observa una bicicleta con caja de reparto roja. Martínez se acerca a otra persona para entregar un documento, que según el contexto de usuario, es un currículum vitae. Este video es considerado una pista en la búsqueda del individuo. La grabación lleva la fecha del 1 de agosto de 2026.

El relato de la chica que recibió el CV

En diálogo con A24 se contactaron con Sofía, quien trabaja en Sushi Board de Cofico, lugar en el que Mariano habría dejado el currículum. “Vino a dejarme un currículum. Tenía el nombre de Juliana Silva y él lo tachó y puso arriba, a mano, Mariano Martínez”, contó.

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A Sofía le extrañó que el documento estuviese a nombre de una mujer, pero tenía la foto del estudiante. “A mí lo primero que me llamó la atención fue el nombre tachado. Yo le pregunté por qué estaba tachado o qué había pasado y él me dijo que la hermana se había confundido”, agregó.

En la hoja, tampoco indicaba el número de teléfono de contacto ni la dirección de su domicilio y, cuando Sofía le preguntó, Mariano se excusó diciendo que se había mudado “hacía poco” a Córdoba, “que vivía en la casa de una tía, a unas cuadras del local”, y que estudiaba en la universidad de Mar del Plata. Además, el chico argumentó que no tenía celular, porque “se le había roto”.

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Durante toda la interacción, la empleada pudo observar que Mariano “estaba bien, lúcido y que se podía hablar con él”, y que además era “muy respetuoso y estaba bien físicamente”, por lo que el detalle del nombre tachado no levantó sospechas.

La joven no se enteró de que había conversado con el estudiante de La Plata desaparecido hasta “esta mañana”, después de haber enviado la foto y los datos a Recursos Humanos. “El encargado me dijo: ‘¿viste que lo están buscando en las noticias?’. Yo me puse a ver y era verdad, coincidían el nombre con el currículum y la foto".

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