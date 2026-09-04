Economía

Jorge Brito: “A la gente no le interesa si voy a ser candidato, quieren que le solucionen los problemas”

El empresario habló sobre una posible incursión electoral, la actividad, el empleo, la mora crediticia y las condiciones que, según planteó, necesita la inversión privada

Tres hombres sentados en un escenario frente a pantallas con la imagen de una mujer en videollamada ante un público asistente
Jorge Brito participa en un panel de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas durante una transmisión con Patricia Bullrich.
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Jorge Brito tuvo que responder a la consulta que se hace todo el círculo rojo respecto a la posibilidad de asumir un rol político y hasta ser candidato a presidente en 2027, pero optó por no dar una definción. El presidente del Banco Macro y del Club Atlético River Plate participó en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, y a su turno sobre el escenario respondió: “Creo que la pregunta no es un tema que le interese a la gente (...) Yo veo que la gente está pensando en quién y cómo le van a resolver los problemas”.

“Yo soy empresario argentino, soy padre y para ello trabajo todos los días”, eludió el empresario para luego volver a coquetear con la posibilidad al señalar que falta mucho tiempo para la próxima elección y aclaró: “No es que no me importe la política, me considero una persona que se involucra mucho”.

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También indicó que mantiene contacto con funcionarios de distintas administraciones y que expresa sus diferencias cuando considera que existen decisiones para corregir. “Desde mi lugar, como empresario, la mejor forma de mostrar el aporte que puedo dar a la sociedad es trabajar, generar empleo y también generar conciencia en la política de cuáles son las cosas que nosotros creemos que están mal”, expresó.

En su exposición, y luego ante los periodistas, Brito planteó que el nivel de actividad y el empleo concentran los principales desafíos de la economía argentina. “El empleo y el nivel de actividad hoy son el tema que tiene la sociedad argentina”, afirmó durante la convención. También señaló que la demanda social puede convertirse en un problema político si no existen respuestas vinculadas con la recuperación de la actividad.

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A la salida del auditorio, sostuvo: “Indudablemente el nivel de actividad hoy es el tema en Argentina, el nivel de actividad y, en consecuencia, el empleo”. En ese sentido, vinculó la creación de trabajo con la inversión privada. “Argentina necesita empresarios que se animen, que inviertan”, expresó al mencionar a Banco Macro, Geneia, Camuzzi e Inversora Juramento, las compañías que lidera.

Así, mientras mostró su coincidencia con el orden fiscal y monetario que busca imponer el presidente Javier Milei, al mismo tiempo trató de dar a conocer sus matices con respecto al mercado de trabajo y la desigual marcha de la actividad en los distintos sectores de la economía.

Jorge Brito sentado en un sillón de madera sostiene un micrófono junto a una mesa con botellas y copas de agua
Brito mostró coincidencias con el rumbo monetario y fiscal, pero planteó la necesidad de coordinación para impulsar la actividad y el empleo

“Para que aumente el salario real, lo que tenemos que generar es el aumento del empleo”, afirmó. Y agregó: “El aumento del empleo se genera pura y exclusivamente con inversión”. Su planteo incluyó la necesidad de impulsar obras y condiciones que reduzcan costos para la producción y permitan que las empresas amplíen sus actividades.

Sobre el programa económico, Brito consideró que el recorte del déficit fiscal no tenía una alternativa distinta ante la falta de financiamiento. “Cuando vos tenés déficit fiscal y ya nadie te lo quiere financiar, vos tenés dos alternativas: una, hacés un ajuste y dos, emitís”, dijo. También sostuvo que los subsidios a las tarifas tuvieron una magnitud que debía modificarse.

Sin embargo, planteó que el mercado no resuelve en el corto plazo todos los efectos derivados del cambio de modelo económico.

Para Brito, “los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”. A partir de esa definición, propuso una coordinación que permita ampliar la actividad sin modificar el equilibrio fiscal y monetario. “Tiene que haber una coordinación en este nuevo modelo de país”, expresó.

El empresario señaló que las provincias vinculadas con la energía, el petróleo y el gas, junto con las actividades agrícolas, podrían beneficiarse de un esquema con mayor peso de las exportaciones. “El interior debiera ser el gran ganador de un modelo en el cual las exportaciones debieran ser mucho más importantes y mucho más relevantes de las que son”, indicó.

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