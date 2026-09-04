Economía

Las exportaciones lácteas marcaron un nivel récord de casi USD 1.000 millones en los primeros siete meses del año

Pese al retroceso de julio, las ventas al exterior tuvieron un buen desempeño en lo que va de 2026 y se espera que continúen expandiéndose

Producción industrial de leche y yogurt. Créditos: SNI
Las exportaciones de todo 2026 podrían ubicarse en torno a 3.600 millones de litros de leche equivalentes. Créditos: SNI
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Las exportaciones de productos lácteos marcaron entre enero y julio un récord histórico, tanto por el volumen comercializado como por los dólares generados y los litros de leche equivalentes destinados al mercado externo. La tendencia permite proyectar que el año podría cerrar con el mayor nivel de ventas externas del sector desde que existen registros.

Así surge de un informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el cual precisó que en los primeros siete meses del año se exportaron 259.282 toneladas, por un valor de USD 987 millones. En términos de litros de leche equivalentes (LLeq), el volumen alcanzó los 1.834,8 millones, con incrementos de 24,8%, 18,4% y 20,4%, respectivamente, frente al mismo período de 2025.

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De mantenerse el ritmo, las exportaciones de todo 2026 podrían ubicarse en torno a 3.600 millones de litros de leche equivalentes, sobre una producción nacional estimada en unos 12.000 millones de litros. Es decir, una porción significativa de la producción tendría como destino el mercado internacional.

Vista de una planta láctea moderna con brazos robóticos blancos y negros etiquetando filas de botellas de leche en una cinta transportadora de acero inoxidable.
En los primeros siete meses del año se exportaron 259.282 toneladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche en polvo concentra la mayor parte de las ventas

Por tipo de producto, la leche en polvo explica el 40,6% del valor exportado entre enero y julio. Le siguen los distintos tipos de quesos, que representan el 27,8%, mientras que otros productos —como dulce de leche, manteca, aceite butírico y suero— aportan el 19,3%.

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El 12,3% restante corresponde a productos incluidos dentro de la categoría de confidenciales, entre ellos lactosa, caseína y yogures.

En volumen, tanto las leches en polvo como los quesos mostraron una expansión frente al mismo período del año pasado: 29,5% y 15,8%, respectivamente.

La concentración geográfica también es marcada. Brasil absorbió el 51,2% de las exportaciones lácteas argentinas en los primeros siete meses del año, muy por encima del resto de los destinos.

Detrás aparecen Argelia, con 9,9%; Chile, con 7,6%; Arabia Saudita, con 2,5%; Uruguay, con 2,4%; China, con 2,2%; Paraguay, con 1,9%; Colombia e Indonesia, ambos con 1,7%, y Venezuela, con 1,6%. El resto de los mercados reúne el 17,3%.

El desempeño de julio tuvo una particularidad: respecto de junio, las exportaciones retrocedieron 10,9% en toneladas y 7,9% en dólares, mientras que los litros de leche equivalentes disminuyeron 8,8%.

Exportación Lácteos
El desempeño de julio tuvo una particularidad: respecto de junio, las exportaciones retrocedieron 10,9% en toneladas y 7,9% en dólares

Sin embargo, la comparación con julio de 2025 fue positiva. El volumen exportado creció 17,4% interanual, los ingresos en dólares aumentaron 10% y los litros de leche equivalentes avanzaron 5,1%.

En ese último indicador, las exportaciones representaron en julio el 23% de la producción total de leche. En el acumulado de los primeros siete meses, la proporción fue todavía mayor: 28,7% de la producción.

El récord exportador se da en un contexto de menores precios promedio por tonelada. Entre enero y julio, el valor medio de exportación fue de USD 3.807 por tonelada, un 5,1% inferior al registrado durante el mismo período de 2025.

La caída fue todavía más pronunciada en las leches en polvo en general: el precio promedio de los primeros siete meses se ubicó en USD 3.671 por tonelada, 7,1% por debajo del año anterior.

Mercado interno

En lo que respecta al consumo interno, la variación mensual del volumen de ventas registró un incremento del 2,4% en julio, cifra que se replica en la medición de litros de leche equivalentes.

Sin embargo, al analizar el promedio diario dentro de esa variación mensual, se observa una caída del 0,9% tanto en volumen como en litros equivalentes, lo que sugiere que el mes contó con menos días hábiles o de actividad comparado con el anterior.

En la comparación interanual, el mercado interno mostró una recuperación más marcada: el volumen de ventas creció 6,9%, mientras que los litros de leche equivalentes aumentaron 3,7% respecto de igual mes del año anterior.

En cuanto a la variación acumulada entre enero y julio, el informe reporta un leve incremento del 0,9% en volumen y de apenas 0,1% en litros de leche equivalentes, lo que indica que, pese a la mejora mensual e interanual, el balance acumulado de los primeros siete meses del año se mantiene prácticamente estable.

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