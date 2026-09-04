El Salvador

El Salvador recibe la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad en la frontera de Las Chinamas

La llama llegó desde Guatemala por Las Chinamas y abrió el calendario cívico rumbo al 15 de septiembre, con estudiantes, grupos culturales y autoridades acompañando un recorrido que cruzará todo el país

La Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad ingresó desde Guatemala y recorrerá El Salvador durante tres días./ (Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad ingresó desde Guatemala y recorrerá El Salvador durante tres días./ (Secretaría de Prensa de la Presidencia)
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El Salvador recibió la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad en la frontera de Las Chinamas, como parte de las actividades previas a la conmemoración de los 205 años de la independencia de Centroamérica.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, participó en el acto celebrado junto a autoridades de Guatemala, en el municipio de Jalpatagua en Guatemala, y estudiantes de distintos centros educativos.

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La llama ingresó al país desde territorio guatemalteco y es trasladada por una ruta que comprende desde Ahuachapán, en el occidente salvadoreño, hasta La Unión, en el extremo oriental.

Según informó la funcionaria, la delegación salvadoreña entregará la antorcha a Honduras el lunes, en continuidad con el recorrido regional.

Durante la ceremonia, Trigueros afirmó que la antorcha representa la paz, la unión y la libertad entre los pueblos de la región. “Es un honor recibir la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad, símbolo de paz, unión y libertad, de manos de nuestra hermana República de Guatemala”, expresó la ministra, de acuerdo con la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

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La titular de Educación sostuvo que la llegada de la llama abrirá una serie de actividades cívicas en distintas localidades del país. “El Salvador recibe esta antorcha, la cual recorrerá todas nuestras calles, plazas, escuelas y comunidades”, señaló la funcionaria.

Las ceremonias de independencia en Centroamérica incluyen desfiles estudiantiles, bandas de paz, actos oficiales y el traslado de la antorcha entre fronteras nacionales. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Las ceremonias de independencia en Centroamérica incluyen desfiles estudiantiles, bandas de paz, actos oficiales y el traslado de la antorcha entre fronteras nacionales. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Las imágenes difundidas por la Presidencia muestran la presencia de estudiantes, grupos culturales y miembros de instituciones salvadoreñas durante la recepción de la antorcha. Varios jóvenes portaron banderas nacionales y vestimentas tradicionales, en una jornada que también incluyó actos protocolarios.

La Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad forma parte de una tradición de las fiestas patrias en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Su trayecto busca representar la continuidad histórica y cultural entre los cinco países que conmemoran su emancipación de la Corona española cada 15 de septiembre.

Trigueros vinculó la ceremonia con las celebraciones de independencia y dijo que la población podrá participar en los actos previstos en El Salvador. “Nuestros niños van a poder celebrar esta fiesta patria en todo lo largo de nuestro país”, afirmó en declaraciones recogidas por TCS Noticias.

La ministra también sostuvo que la actividad constituye un homenaje a la historia compartida de Centroamérica. En ese sentido, afirmó que la llama refleja “la fortaleza y la tradición de los pueblos de nuestra región”, además de un anhelo común de paz y fraternidad.

El 15 de septiembre recuerda la declaración de independencia de 1821

El Salvador conmemorará este año el 205 aniversario de la independencia centroamericana, declarada el 15 de septiembre de 1821. Ese día, representantes de las provincias de la entonces Capitanía General de Guatemala aprobaron un acta que estableció la separación de España y la formación de una Junta Gubernativa Provisional.

La tradición de la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad une a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en las fiestas patrias del 15 de septiembre. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La tradición de la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad une a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en las fiestas patrias del 15 de septiembre. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El proceso incluyó a los territorios que hoy corresponden a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Las provincias habían formado parte del Reino de Guatemala bajo dominio español y compartían estructuras políticas y administrativas, aunque cada territorio tuvo procesos propios después de la declaración de independencia.

La ruptura con España no definió de inmediato la organización política de la región. Centroamérica se anexó al Imperio mexicano en 1822 y, tras su caída, las provincias impulsaron una federación. La experiencia de las Provincias Unidas del Centro de América se disolvió durante la década de 1830, en medio de disputas políticas y conflictos internos.

Pese a la separación posterior de los Estados centroamericanos, el 15 de septiembre se mantiene como una fecha común en el calendario cívico de los cinco países. Las ceremonias suelen incluir desfiles estudiantiles, bandas de paz, actos oficiales y el traslado de la antorcha entre las fronteras nacionales.

En El Salvador, el recorrido de la llama continuará hacia el este del país antes de su entrega a la delegación hondureña. La ministra de Educación señaló que el paso de la antorcha busca convocar a las comunidades en torno a la celebración de la independencia y a los vínculos históricos de la región.

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