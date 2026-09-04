Sturzenegger le respondió a la UIA: “Para que crezca el consumo y el crédito tenemos que bajar el gasto público”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. REUTERS/Agustin Marcarian

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respondió a los cuestionamientos sobre la evolución de la actividad económica y defendió el rumbo del Gobierno de Javier Milei. Frente al planteo del titular de la UIA, Martín Rappallini, sobre las dificultades que atraviesa el nivel de actividad, destacó el crecimiento acumulado durante la actual gestión y sostuvo que la clave para impulsar el consumo y el crédito pasa por reducir el gasto público.

Sturzenegger, durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), recordó que la economía argentina llevaba 12 años sin crecimiento y que el ingreso per cápita había caído 15 puntos. Según planteó, desde la implementación del cepo cambiario, la Argentina dejó de crecer. En contraste, señaló que durante el gobierno de Milei la economía creció 6,6% en el primer año y 3,5% en el segundo, mientras que el REM espera una expansión de 2,7% este año y de 3% el próximo.

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“Después de 12 años con 0 crecimiento, Javier Milei va a terminar su presidencia con el PBI 20% más alto que cuando empezó su presidencia”, afirmó. Y agregó: “Obviamente, el crecimiento de la actividad no es parejo, pero la verdad que después de 12 años sin crecimiento, 20% es interesante”.

Sturzenegger: “Después de 12 años con 0 crecimiento, Javier Milei va a terminar su presidencia con 20% el producto más alto que cuando empezó su presidencia”

En ese marco, el ministro cuestionó la idea de que el Estado deba intervenir para promover directamente el consumo. “Hay que entender que el Estado no hace nada. El Estado lo único que hace es gestionar quita de otros”, sostuvo. Según explicó, cuando el Estado otorga un incentivo o una ayuda, necesariamente debe obtener esos recursos de otro sector.

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Como ejemplo, se refirió al denominado “plan platita” y planteó que consistió en cobrarle a la población un impuesto inflacionario para realizar una transferencia hacia otros sectores. “Si el Estado simplemente es un pasamano de quita, que a veces se hace simplemente con el impuesto inflacionario, es mucho más letal”, afirmó.

Para Sturzenegger, por lo tanto, la herramienta para impulsar el consumo privado es reducir el gasto estatal. “Si hay algo que podemos hacer para que el consumo crezca, es bajar el gasto público”, señaló. Explicó que, al reducirlo, también disminuye el monto que se les cobra a los ciudadanos para financiarlo y se devuelven recursos al sector privado.

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En ese sentido, destacó que el Gobierno “ha devuelto 3 puntos del PBI en impuestos” durante la gestión de Milei. “Esa es la manera que nosotros tenemos de desarrollar el consumo privado”, sostuvo.

El crédito y el ahorro

Sturzenegger también vinculó el crecimiento del crédito con la necesidad de aumentar el ahorro y mantener la estabilidad macroeconómica. “Queremos hacer crecer el crédito. Tiene que crecer el ahorro y, para crecer, necesitamos estabilidad y necesitamos que el gasto público sea más bajo para que el sector privado tenga más recursos”, afirmó.

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Según el ministro, el Gobierno redujo en 15 puntos la presión que el Estado ejercía sobre el sector privado a través del déficit fiscal, lo que, a su entender, genera un margen mayor para el crecimiento.

En ese escenario, apuntó especialmente al rol de los bancos y sostuvo que deberán convencer a los argentinos de ahorrar en el sistema financiero. Para eso, consideró que las entidades tendrán que ofrecer rendimientos que resulten atractivos para quienes buscan colocar sus ahorros.

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Frente al argumento de que no existe demanda para ese tipo de productos, Sturzenegger puso en duda esa explicación. “No sé si no hay demanda, porque la gente compra departamentos como inversión”, señaló. En ese sentido, planteó que los bancos deberán trabajar para captar el ahorro de los argentinos.

El desafío fiscal

Al retomar el planteo realizado por Rappallini sobre la actividad, el ministro sostuvo que la discusión debería concentrarse en las dificultades que implica reducir el gasto público y no únicamente en la baja de impuestos.

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“Bajar impuestos es facilísimo. Lo que es difícil es pagar el gasto”, afirmó. Y utilizó una comparación con el funcionamiento del sistema financiero: “Para un banco es fácil prestar plata, lo que es difícil es que se la pague”.

Por eso, consideró que sería “mucho más constructivo” que el sector privado apoye al Gobierno en aquello que resulta más difícil de llevar adelante, pero que, según su visión, es necesario para generar las condiciones para el crecimiento.

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Sobre la discusión en el Senado por el componente local de los insumos en el marco del Super RIGI, Sturzenegger planteó: “Si aparece la riqueza y todo el mundo quiere caranchear esa riqueza y tratar de sacar un beneficio a partir de eso, nunca vamos a lograr que esos negocios sean plenamente productivos”.

“No podemos estar diciendo que el costo argentino es un problema y, al mismo tiempo, defendiendo políticas que generen el costo argentino”, añadió.