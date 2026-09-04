La industria turística de República Dominicana aporta el 15.9% del PIB

Asonahores informó que el turismo representó de forma directa el 8.3% del PIB de República Dominicana y casi duplicó ese peso al incluir efectos indirectos e inducidos./ (Ministerio de Turismo de República Dominicana)

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La industria turística de República Dominicana aportó 21.619 millones de dólares a la economía nacional en 2025, una cifra equivalente al 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país al considerar sus efectos directos, indirectos e inducidos, según informó la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) en declaraciones recogidas por Listín Diario.

El dato fue presentado en el marco de la Exposición Comercial de Asonahores 2026, donde el sector consolidó su posición como uno de los principales motores de la actividad productiva nacional.

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De manera directa, el turismo representó el 8.3% del PIB durante el año pasado. Sin embargo, al integrar su impacto en la cadena de suministro y el consumo derivado del empleo que genera, la participación se eleva casi al doble. Para Juan Bancalari, presidente de Asonahores, esta dimensión confirma que el sector trasciende la actividad hotelera y se convierte en un motor de desarrollo transversal para la economía del país.

“El turismo dominicano debe medirse por su capacidad de transformar la economía. Detrás de cada visitante existe una cadena que genera empleos, demanda bienes y servicios, atrae inversiones, produce divisas y crea oportunidades para miles de empresas dominicanas”, expresó Bancalari, en declaraciones publicadas por el diario.

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Los ingresos por turismo sumaron 6,716 millones de dólares hasta junio de 2026, con un alza interanual del 15%./ (Ministerio de Turismo)

Uno de los principales indicadores destacados por la asociación fue la capacidad del sector para captar divisas. Según el medio dominicano, en 2025 los ingresos por este concepto llegaron a 11,866 millones de dólares, un incremento del 9.3% respecto al año anterior. La tendencia se mantuvo durante los primeros meses de 2026: a junio, los ingresos por turismo sumaron 6,716 millones de dólares, un alza del 15% frente al mismo período de 2025.

El sector también mantuvo su atractivo para los capitales internacionales. Durante 2025, captó 1,288 millones de dólares en inversión extranjera directa, un flujo que refuerza su peso dentro del sostenimiento del ingreso de divisas de la economía dominicana.

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Uno de cada seis empleos del país está vinculado al turismo

En materia laboral, la asociación reportó que 882,419 empleos directos, indirectos e inducidos estuvieron ligados a la actividad turística durante 2025, una cifra equivalente a aproximadamente uno de cada seis puestos de trabajo del país. De ese total, 301,800 correspondieron a empleos directos, 400,610 se generaron a través de la cadena de suministro de bienes y servicios, y otros 180,010 se originaron por el consumo de los hogares vinculados a la actividad.

Los indicadores salariales también mostraron una mejora. El salario promedio cotizable en hoteles, bares y restaurantes pasó de 22,705 pesos dominicanos (USD 383.58) a 27,580 pesos (USD 465.94). Además, el sector aportó 10,774 millones de pesos dominicanos (USD 182,044.72) a la Tesorería de la Seguridad Social durante el año pasado.

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La recaudación fiscal del sector se triplicó en diez años

El turismo dominicano impulsa empleo, demanda bienes y servicios, atrae inversiones y genera divisas para la economía del país./ (EFE/ Orlando Barría)

El crecimiento de la actividad turística también quedó reflejado en las cuentas fiscales del país. La recaudación proveniente de hoteles, bares y restaurantes alcanzó 45,227 millones de pesos dominicanos (USD 764,185.69) en 2025, frente a los 15,611 millones de pesos (USD 263,773.92) registrados en 2015. La cifra representa prácticamente triplicar la contribución fiscal del sector en una década.

Según los datos difundidos por Asonahores, y retomados por Listín Diario, estos indicadores confirman que la expansión del turismo genera efectos que alcanzan de forma transversal a la economía dominicana. Sectores como agropecuaria y pesca, manufactura, construcción, comercio, transporte y logística, servicios básicos y servicios profesionales y financieros forman parte de una cadena de suministro que crece junto con la demanda turística.

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En ese contexto, la Exposición Comercial de Asonahores 2026 busca fortalecer la integración entre la actividad turística y el aparato productivo nacional, con el objetivo de ampliar las oportunidades de negocio y la participación de empresas dominicanas dentro de la cadena de valor del sector.