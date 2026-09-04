Comisión de Postulación difunde el listado de los 40 aspirantes a contralor para Guatemala y abre impugnaciones ciudadanas

Los integrantes de la Comisión de Postulación realizan una sesión sobre la elección del Contralor General de Cuentas ante los medios. (Miquel Cortes Bofill)

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La Comisión de Postulación para elegir al próximo contralor general de cuentas de Guatemala publicó la lista de 40 aspirantes habilitados para el período 2026-2030 y resolvió que solo los 15 mejor calificados seguirán en competencia antes de que seis nombres sean enviados al Congreso de la República, una decisión que además abrió el plazo para que la ciudadanía presente impedimentos contra los postulantes.

La depuración dejó fuera a 18 aspirantes tras la evaluación de las pruebas de descargo, y el pleno aprobó con 19 votos la fórmula que reducirá el universo de elegibles. La resolución se tomó después de al menos dos horas de discusión sobre el mecanismo de corte y ordenó que el listado fuera remitido al diario oficial para su publicación el viernes 4 de septiembre.

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El órgano precisó que los 40 expedientes admitidos cumplieron con los requisitos de ley y de la convocatoria. De ese grupo saldrá la nómina final de seis candidatos que el Congreso deberá considerar para designar al nuevo jefe de la Contraloría General de Cuentas.

La Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas realiza una sesión de trabajo con la presencia de medios de comunicación. (Miquel Cortes Bofill)

La Comisión fijó el recorte en los 15 expedientes con mayor puntuación

La discusión sobre la línea de corte dominó la quinta sesión de la Comisión. El presidente del órgano, Miquel Cortés Bofill, rector de la Universidad Rafael Landívar, planteó primero dos alternativas: fijar un puntaje específico o escoger una cantidad determinada de postulantes con mejores notas.

Esa propuesta de acuerdo con lo transmitido en el canal oficial, recibió respaldo de la decana de la Universidad Mariano Gálvez, Sue Kim Morales, y del decano de la Universidad Francisco Marroquín, Erick Leony. En paralelo, el representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Byron Mejía, propuso una nota mínima de 65 puntos sobre 100, con apoyo de la comisionada Abigail Roblero Gómez.

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Cortés Bofill se inclinó después por una fórmula basada en los 12 mejores candidatos. Esa variante fue apoyada por la decana de la URL, María Antonieta del Cid, y por el representante de la Universidad de Occidente, Arlindo Velásquez.

También se discutieron líneas de corte de 70 puntos y de entre 72 y 75 puntos. Leony presentó una propuesta mixta: seleccionar a los 12 mejores siempre que alcanzaran una nota mínima de 75 puntos, pero obtuvo 12 votos, tres menos de los 18 necesarios para ser aprobada.

La salida final fue otra propuesta de Leony: ordenar a los postulantes de forma descendente según la tabla de gradación ya avalada y tomar a los 15 mejor calificados. Ese criterio fue el que consiguió los 19 votos requeridos y definió el tramo decisivo del proceso.

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La Comisión de Postulación de Guatemala publica la nómina de los 40 candidatos a la Contraloría General de Cuentas para el periodo 2026-2030 en el Diario de Centro América. (Miquel Cortes Bofill)

Los 40 nombres habilitados abren la fase de impugnaciones ciudadanas

La publicación del acuerdo activa la posibilidad de que cualquier ciudadano presente impedimentos contra alguno de los 40 profesionales, conforme al artículo 20 del Reglamento Interno de la Comisión de Postulación. Esos señalamientos se recibirán el sábado 5 y el lunes 7 de septiembre en el Salón Luis Gonzaga de la URL, sede de la Comisión.

El horario fijado para el 5 de septiembre es de 8:00 a 13:00, y para el 7 de septiembre será de 8:00 a 17:00. Entre el 9 y el 16 de septiembre se tramitarán las pruebas de descargo relacionadas con esos impedimentos.

El cronograma incluye pruebas psicométricas y entrevistas en septiembre

Los 40 aspirantes deberán someterse a pruebas psicométricas el 8 de septiembre desde las 9:30 en la Universidad del Valle de Guatemala, ubicada en la zona 15 de la capital. Ese mismo día, a las 9:00, está prevista la próxima sesión de la Comisión.

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Las entrevistas con los candidatos que superen la fase de calificación se realizarán el 18 y 19 de septiembre, de acuerdo con el cronograma modificado en la sesión más reciente. De ese tramo saldrán los seis nombres que serán remitidos al Congreso de la República.

La Comisión también delegó la representación legal en su secretaria titular y en el secretario suplente para atender cualquier acción judicial que pueda notificarse durante el procedimiento. Durante la sesión, además, se dio lectura a recomendaciones enviadas por la Organización de los Estados Americanos.