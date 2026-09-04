“¡Ayúdame!”: ataque dentro de una vivienda deja dos muertos y cuatro heridos en Guayape, Honduras

Los agresores habrían disparado contra varias personas que se encontraban dentro de una vivienda. (FOTO: HRN)

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El ataque armado ocurrido la noche del jueves en El Coyol, Guayape, Olancho, dejó oficialmente dos personas fallecidas y cuatro heridas, según la información preliminar confirmada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Las víctimas mortales fueron identificadas como Santos de Jesús Bardales Chirino, de 56 años, y Dasary Loani Chirinos Meraz, de 28, ambos residentes en la zona, de acuerdo con la portavoz policial Jocelyn Mairena.

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La escena dejó imágenes especialmente dramáticas.

En videos difundidos después del ataque se escucha a una joven gritar “¡Ayúdame! ¡Ayúdame!” mientras intenta auxiliar a una mujer gravemente herida. Otros familiares también trataban de reanimar a las víctimas antes de que llegaran los equipos de emergencia.

Varios hombres armados habrían irrumpido en una vivienda de El Coyol y disparado contra las personas que estaban dentro. La DPI descartó que el hecho sea una masacre. (VIDEO CORTESÍA: MN39)

De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados habrían llegado hasta una vivienda donde se encontraban varias personas y abrieron fuego contra quienes estaban en el interior.

Una llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911 alertó sobre lo ocurrido y provocó el desplazamiento de agentes hacia la zona.

Cuatro personas sobrevivieron al ataque y fueron trasladadas a centros asistenciales. Algunos reportes indican que parte de los heridos tuvo que ser remitida fuera de Olancho debido a la gravedad de sus lesiones.

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La DPI mantiene equipos especializados procesando la escena y recolectando indicios para determinar quiénes participaron, por qué atacaron la vivienda y si las víctimas tenían algún vínculo previo con los agresores.

Policía descarta una masacre

Durante las primeras horas posteriores al hecho, varios medios locales informaron de manera preliminar sobre cuatro fallecidos y lo describieron como una nueva masacre.

La versión cambió posteriormente. La Policía confirmó únicamente dos muertes, por lo que descartó clasificar el episodio como un homicidio múltiple o masacre.

Esa precisión es importante porque muestra el riesgo de convertir información preliminar en un saldo definitivo durante las primeras horas de un hecho violento.

Incluso este viernes continuaban circulando reportes contradictorios que todavía hablaban de cuatro muertos, entre ellos un menor de edad.

Hasta ahora, la versión policial más reciente mantiene el saldo en dos fallecidos y cuatro heridos.

El móvil sigue sin estar claro

Las autoridades tampoco han establecido públicamente qué motivó el ataque.

Una de las líneas preliminares mencionadas en algunos reportes apunta a una posible disputa entre familias, pero todavía no existe una conclusión oficial que permita presentar esa hipótesis como causa confirmada.

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Tampoco se han informado capturas relacionadas con el crimen.

Eso deja abiertas varias preguntas: si los atacantes buscaban específicamente a alguna de las personas presentes, si existían conflictos previos y cómo lograron llegar y abandonar la zona.

Santos de Jesús Bardales Chirino y Dasary Loani Chirinos Meraz fueron identificados como las víctimas mortales. (FOTO: HRN)

Más allá de la clasificación estadística, el episodio muestra otra dimensión de la violencia: un ataque armado alcanzó a varias personas reunidas dentro de una vivienda y dejó seis víctimas entre muertos y heridos.

Mientras la DPI intenta reconstruir lo ocurrido, una de las imágenes que resume la noche en El Coyol no proviene de un informe policial.

Es el grito desesperado de una joven tratando de salvar a una de las víctimas.

Y detrás de esa escena queda todavía la pregunta que los investigadores deben responder: por qué hombres armados llegaron hasta esa casa y dispararon contra quienes estaban adentro.

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