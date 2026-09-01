Crimen y Justicia

Desarticularon 10 puntos de venta de drogas en Córdoba y detuvieron a 24 personas

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó 13 allanamientos en Ampliación Cabildo y Villa El Libertador tras una investigación de siete meses iniciada por denuncias anónimas

Armas de fuego, dinero en efectivo, envoltorios de sustancias y distintivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico sobre una mesa
La Fuerza Policial Antinarcotráfico exhibe el material incautado durante allanamientos en Córdoba, que incluye estupefacientes, armas de fuego, dinero y balanzas de precisión. (Ministerio Público de Córdoba)
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En la provincia de Córdoba, una investigación que se extendió durante siete meses derivó en un megaoperativo contra el narcomenudeo con 13 allanamientos, 10 puntos de venta desarticulados y 24 detenidos, entre ellos un menor de edad. El procedimiento se concentró en los barrios Ampliación Cabildo y Villa El Libertador, donde la pesquisa había detectado una red de comercialización de estupefacientes con distintas modalidades de venta.

El despliegue fue ejecutado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) a partir de denuncias recibidas en la línea 0800-888-8080. Según la información oficial, los investigadores establecieron conexiones entre varios de los domicilios intervenidos y también identificaron estructuras que operaban de manera separada, aunque dentro del mismo circuito delictivo.

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El resultado del operativo incluyó el secuestro de drogas, dinero, armas y vehículos, además de otros elementos vinculados con la venta de sustancias. De acuerdo con los datos difundidos por la fuerza, el valor estimado de todo lo incautado asciende a $147.445.400, mientras que los acusados quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, la causa se inició hace siete meses, cuando comenzaron a recibirse presentaciones en la línea habilitada para reportar actividades vinculadas al narcotráfico. A partir de esa información, la FPA desarrolló tareas de investigación que permitieron ubicar distintos puntos de expendio de drogas en el sur de la ciudad de Córdoba.

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Con esos elementos, la fuerza avanzó con 13 allanamientos en dos sectores específicos: Ampliación Cabildo y Villa El Libertador. La intervención fue coordinada bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que supervisó el procedimiento judicial y el destino de los detenidos.

Según lo informado oficialmente, el operativo permitió cerrar 10 puntos de venta de estupefacientes. Parte de esos lugares estaba vinculada entre sí, mientras que otros funcionaban con autonomía. Los investigadores también detectaron vínculos familiares entre algunos de los principales sospechosos y relaciones de sociedad entre otros integrantes del esquema.

Un agente con casco y uniforme negro cubre la cabeza de un hombre con una toalla rosa en el ingreso de una casa
Agentes policiales detienen a un hombre en la entrada de una vivienda durante una serie de allanamientos por drogas en la provincia de Córdoba. (Ministerio Público Córdoba)

Uno de los aspectos destacados de la pesquisa fue la identificación de las modalidades de comercialización. De acuerdo con la reconstrucción del caso, los investigados utilizaban sistemas de kiosco y delivery para distribuir las sustancias en los barrios alcanzados por los procedimientos.

La información oficial indicó que no todos los domicilios cumplían la misma función. Algunos estaban dedicados a la venta de cocaína, otros a la de marihuana y, en al menos una vivienda, los agentes hallaron indicios de comercialización de psicofármacos. Ese esquema mostró una organización segmentada por tipo de producto y por punto de distribución.

Durante la irrupción policial, varios de los sospechosos que realizaban ventas en la vía pública intentaron escapar. Sin embargo, fueron detenidos en ese mismo contexto, según precisó la fuerza interviniente. Entre los 24 apresados hay un menor de edad, un dato que quedó incorporado a la causa judicial.

En materia de secuestros, el procedimiento dejó 4.400 dosis de cocaína y 380 dosis de marihuana, además de plantas de cannabis sativa y psicofármacos.

A eso se sumó la incautación de $9.586.700 y 3.052 dólares, cifra que las autoridades asociaron a la presunta actividad de comercialización investigada. También fueron secuestradas cuatro armas de fuego y seis vehículos, de los cuales cuatro eran automóviles y dos motocicletas.

El detalle difundido por la Fuerza Policial Antinarcotráfico incluyó además otros elementos considerados de interés para la causa, todos vinculados con la presunta venta de drogas. El monto total estimado de los bienes secuestrados fue calculado en $147.445.400, según la valuación oficial informada al cierre del operativo.

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