Crimen y Justicia

Viajaron durante el fin de semana y les desvalijaron la casa: el ladrón se llevó hasta pares de zapatillas envueltos en una manta

La Policía llegó al domicilio de la zona oeste tras hallar la moto de la dueña abandonada a pocas cuadras. También faltaban dinero, ropa, perfumes y un televisor

Frente de una casa con portón negro, pared gris y un árbol en la vereda junto a la calle
Una pareja regresó de Pueblo Andino y descubrió un escruche en su casa de la zona oeste de Rosario. (Google Maps)
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Una escapada de fin de semana a la localidad de Pueblo Andino terminó con una vuelta marcada por el desconcierto en la zona oeste de Rosario. Al regresar a su vivienda este domingo por la tarde, una pareja encontró patrulleros en la puerta y supo que había sido víctima de un escruche en su domicilio, de donde se llevaron dinero, ropa, electrodomésticos y una moto.

El caso comenzó a reconstruirse antes de que los dueños entraran a la casa. La Policía halló una Zanella azul de 150 cc abandonada en Magallanes y Cerro Catedral, en el sector del Parque Oeste, con la alarma encendida. A partir de la patente, los agentes localizaron la dirección de la titular y se dirigieron al domicilio, situado a unas seis cuadras del lugar.

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De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, cuando la dueña llegó, advirtió que el portón había sido forzado y que en el interior faltaban varios objetos de valor. Según su testimonio, el ladrón actuó solo, utilizó un palo del toldo para hacer palanca y desordenó una de las habitaciones antes de escapar.

La mujer relató que el regreso estuvo atravesado por una escena inesperada. “Llegamos a las seis y media de la tarde. Teníamos los patrulleros en la puerta”. En ese momento, según explicó, una agente le preguntó si era la dueña de una moto que había sido dejada en la feria de la zona.

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Una vez dentro del domicilio, la pareja comprobó que el robo no se limitaba al vehículo. De acuerdo con lo denunciado, faltaban un televisor, diez pares de zapatillas, cinco perfumes, dinero, una manta y otros elementos de valor que estaban dentro de la vivienda.

De acuerdo con la información recabada por el medio local Rosario3, forzaron el portón de entrada de la casa. “Fue una sola persona. Hizo palanca con un palo del toldo y se metió en la pieza, donde desarmó todo”, afirmó.

La investigación del robo en la vivienda de Rosario no informó detenciones ni la recuperación del resto de los objetos sustraídos.
La investigación del robo en la vivienda de Rosario no informó detenciones ni la recuperación del resto de los objetos sustraídos.

La mujer indicó que una vecina observó a un hombre que dejó la moto y que llevaba consigo una manta con una gran cantidad de objetos en su interior. Esa situación motivó una llamada inmediata al 911.

De esta manera, la intervención policial se produjo, entonces, por dos vías complementarias: el hallazgo del vehículo abandonado y la advertencia de una persona de la zona que vio una maniobra llamativa en la calle.

Por ahora, la información difundida da cuenta de un autor que habría actuado sin acompañantes y de un ingreso forzado a una casa de la zona oeste rosarina. No se informaron arrestos ni secuestros del resto de los objetos robados, mientras continúan las actuaciones para determinar la identidad de quien entró al domicilio.

Ahorraban para viajar a Europa, el dato se filtró y los desvalijaron: su consuegra los entregó

La investigación por el violento robo a un matrimonio de jubilados en Córdoba dio un giro inesperado cuando la pesquisa comenzó a apuntar hacia el propio entorno de las víctimas: la consuegra de la pareja fue detenida bajo sospecha de haber aportado la información que permitió concretar el asalto.

El hecho ocurrió el pasado 24 de julio en una casa ubicada en la calle Olleros al 2900, en el barrio San Salvador, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba. Aquella madrugada, dos delincuentes rompieron una de las ventanas del inmueble y sorprendieron a la pareja mientras dormía.

La mujer, identificada como Analía Palacios, de 44 años, tenía información sobre que Carlos y Victoria, ambos de alrededor de 80 años, guardaban ahorros en su casa porque planeaban realizar un viaje a Europa. La hipótesis de los investigadores es que ese dato llegó luego a los dos hombres señalados como autores materiales del robo. Uno de ellos ya fue detenido y el otro permanece prófugo.

Según denunciaron las víctimas, los ladrones, que estaban armados con cuchillos y púas, los amenazaron y golpearon para exigirles que entregaran todos sus ahorros. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que los asaltantes se llevaron unos 6500 dólares, 2500 euros y 2.500.000 millones de pesos que el matrimonio había reunido, entre otros motivos, para realizar el viaje.

De acuerdo con el relato de los jubilados, los delincuentes continuaron golpeándolos antes de escapar. “Lo que me preocupa es la violencia con la que actúan: entran a matar”, expresó Carlos posteriormente en una nota para ElDoce. Y lamentó: “Somos dos viejos de 80 años, ¿qué resistencia podemos ofrecer nosotros?”.

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