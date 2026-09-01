Imputaron a los detenidos por el crimen del cadete de la Policía de Tucumán y quedaron bajo prisión preventiva

La audiencia de imputación se llevó a cabo este lunes (MPF)

Guardar

Tras haber sido detenidos por el crimen de Kevin Samuel Rueda (21) ocurrido durante la madrugada del sábado 29 de agosto en la capital provincial, la Justicia imputó a los principales sospechosos y ordenó la prisión preventiva para ambos.

Isaías D. (33) y Juan Manuel C. (35) fueron arrestados en el transcurso del fin de semana luego de haberse dado a la fuga tras provocar la muerte del cadete de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de Tucumán para robarle la moto Honda Wave en la que circulaba. El informe preliminar de autopsia determinó que la muerte se produjo por un shock hipovolémico, provocado por la herida de arma de fuego, con lesiones en los pulmones y el corazón.

PUBLICIDAD

Durante la jornada de formalización de la investigación, formulación de cargos y solicitud de medidas cautelares realizada en la tarde de este lunes en Tucumán, un juez dispuso la prisión preventiva por 180 días por lo que ambos quedarán detenidos hasta el 26 de febrero de 2027 en una unidad del Servicio Penitenciario. La medida fue dictada por requerimiento de la Unidad Fiscal de Homicidios II del Ministerio Público Fiscal (MPF) en donde estuvo presente el fiscal Carlos Sale.

Según supo Infobae de fuente vinculadas al caso, la acusación que pesa sobre ambos imputados es la de coautores del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego, una figura que prevé una pena mínima de 13 años de prisión. Esta decisión se tomó bajo los argumentos de que existen riesgos procesales de peligro de fuga y de obstaculización de la investigación, según confirmó Sale. Además, indicó que la medida busca proteger a los testigos de posibles situaciones de amedrentamiento.

PUBLICIDAD

Antecedentes

En el proceso, el funcionario del MPF confirmó que ambos imputados poseen un “frondoso prontuario” por delitos que incluyen robos, homicidios, amenazas y portación ilegal de armas, y que “fueron privados de su libertad en reiteradas oportunidades, incluso con condenas previas y causas elevadas a juicio”, tal como había trascendido al momento de la aprehensión.

Isaías D., alias “El Rey”, fue el primero en ser capturado y a partir de su detención, los investigadores obtuvieron datos sobre su cómplice. El segundo individuo, “Cucú”, fue hallado escondido en un monte de la localidad de Leales en un operativo de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos de la Policía de Tucumán.

PUBLICIDAD

Durante los allanamientos, las autoridades secuestraron una motocicleta KTM Duke, de color naranja y negro, que habría sido utilizada por los acusados para cometer el hecho y que fue encontrada entre las malezas del barrio Ampliación San Francisco. El menor de los imputados admitió ante la policía que se movilizaba en ese rodado con su cómplice, contó que robaron la moto de la víctima y dijo que el disparo lo efectuó “Cucú”, de acuerdo al dato oficial que pudo constatar este medio.

Sale dijo que los delincuentes actuaron como de una “peligrosidad desmedida” al interceptar violentamente al joven de 21 años en la vía pública y calificó el ataque como “una ejecución a quemarropa”, dado que el disparo le perforó ambos pulmones y el corazón.

PUBLICIDAD

La autopsia preliminar determinó que murió de un shock hipovolémico (MPF)

De acuerdo con la reconstrucción presentada en la audiencia, Rueda se desplazaba de sur a norte por avenida Colón en su motocicleta Honda Wave alrededor de las 5 de la mañana del sábado, con destino a un desfile institucional en la localidad de Juan Bautista Alberdi. Al llegar a la intersección de esa avenida con calle Fortunata García, fue interceptado por los dos individuos. Para apoderarse del rodado de la víctima, Juan Manuel C. descendió de la moto con un arma calibre 9 milímetros y efectuó un disparo que impactó en la zona axilar del cadete. Luego huyeron con los dos vehículos.

El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizó en la escena el levantamiento de un proyectil y una vaina servida, ambos calibre 9 milímetros, junto con residuos de disparo e hisopados. El médico legal que examinó el cuerpo constató un orificio de entrada en el hemitórax izquierdo —es decir, la mitad izquierda del tórax— con salida por el lado derecho.

PUBLICIDAD

La investigación continúa abierta. Entre las pericias pendientes se encuentran el análisis de ADN sobre los hisopados tomados en las motocicletas secuestradas, los estudios de residuos de disparo, la extracción y análisis de datos de los teléfonos celulares de los imputados, las pericias balísticas y nuevas declaraciones testimoniales.